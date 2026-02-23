Вартість відновлення України за рік зросла до $588 мільярдів, – оновлена оцінка Світового банку

Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні станом на 31 грудня 2025 року становить майже $588 млрд упродовж наступних 10 років, що майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2025 рік.

Про це свідчить оцінка (RDNA5), опублікована урядом України, групою Світового банку, Європейською Комісією та ООН.

За оновленою оцінкою, яка охоплює завдану шкоду за майже чотири роки, в період із лютого 2022 року по грудень 2025 року, пряма завдана шкода Україні наразі сягнула понад $195 млрд, порівняно зі $176 млрд у оцінці RDNA4 у лютому 2025 року.

Найбільш постраждалими секторами є житловий, транспортний та енергетичний сектори. Зазначається, що завдана шкода, збитки та потреби і надалі лишаються зосередженими у прифронтових областях та великих мегаполісах.

Пошкодження енергетики

В енергетичному секторі з моменту оцінки RDNA4 спостерігається зростання кількості пошкоджених або зруйнованих об'єктів на приблизно 21%, включно з об'єктами генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також системами централізованого теплопостачання.

Пошкодження транспорту

При цьому в транспортному секторі потреби зросли приблизно на 24% порівняно з оцінкою RDNA4, що є результатом посилення атак на залізницю та порти протягом 2025 року.

Пошкодження житла

Окрім того, станом на 31 грудня 2025 року 14% житла було пошкоджено або зруйновано, що вплинуло на понад 3 млн домогосподарств.

Скільки треба грошей на відновлення

Від загальної суми потреб у довгостроковій перспективі потреби на відбудову та відновлення розподілені так:

у транспортному секторі – понад $96 млрд,

енергетики – майже $91 млрд,

житловий сектор – майже $90 млрд,

торгівля і промисловість – понад $63 млрд,

сільське господарство – понад $55 млрд,

управління вибухонебезпечними предметами та витрати на розчищення залишків руйнувань – майже $28 млрд.

Як повідомлялося, в грудні минулого року Кабінет Міністрів оновив порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків, відкривши його для бізнесу та органів влади.

На початку січня цього року Експортно-кредитне агентство почало приймати заяви онлайн у межах державної програми надання часткової компенсації вартості майна, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії Росії, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

У листопаді торік Міжнародний реєстр збитків RD4U відкрив категорію заяв щодо втрати житла або місця проживання.

Реєстр збитків

17 травня 2024 року на саміті Ради Європи у Рейк'явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.