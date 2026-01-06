ЕКА почала приймати заяви на часткову компенсацію знищеного війною майна

Експортно-кредитне агентство починає приймати заяви онлайн у межах державної програми надання часткової компенсації вартості майна, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії Росії, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

Як повідомили в ЕКА, тепер це можна зробити також онлайн за посиланням "Програма надання часткової компенсації".

Там нагадали, що перед поданням заяви необхідно ознайомитися з постановою Кабінету Міністрів України №1541 від 28 листопада 2025 року, якою затверджено порядок надання часткової компенсації.

Заяву разом із пакетом документів також можна подати електронною поштою.

"На сайті ЕКА уже оприлюднено перелік найпоширеніших питань і відповідей щодо участі в програмі, форми заяв, а також реквізити для сплати разового внеску за участь у програмі за першим компонентом. Відповідні матеріали доступні в розділі "Програма часткової компенсації вартості майна та страхових премій (питання-відповіді)", – зазначили в ЕКА.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів готує механізм компенсації збитків для малого та середнього бізнесу, який постраждав унаслідок російських атак на портову інфраструктуру.