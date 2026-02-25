Єврокомісія допоможе відремонтувати енергоінфраструктуру України перед наступною зимою, – Зеленський

Європейська Комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Це один із найважливіших результатів наших учорашніх зустрічей, і його значення складно переоцінити, особливо зважаючи на постійні спроби Росії зруйнувати нормальне життя в Україні. Разом ми можемо забезпечити надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об'єктів для підтримки нашого народу", – зазначив Зеленський.

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Підтримка енергетики

Напередодні президентка Європейскої Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет енергетичної підтримки України в розмірі 100 млн євро.

Раніше віцепрем'єр – міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомляв, що партнери виділяють кошти на обладнання для ремонтів ТЕС і ТЕЦ. Крім того, створено Енергетичний фонд підтримки України за участю Energy Community в Європейському Союзі.

У середині січня Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила зміни, котрі мали спростити процедури приєднання до мережі та виходу на ринок виробників електроенергії з об'єктів розподіленої генерації.

Нагадаємо, в Україні минулого року ввели в експлуатацію понад 450 МВт додаткових децентралізованих генерувальних потужностей.

Перед тим Національна комісія, що здійснює регулюванні в сферах енергетики та комунальних послуг, спростила процедуру приєднання до газорозподільних систем блочно-модульних котелень.

За даними "Укренерго", потужність встановлених в Україні газотурбінних та газопоршневих установок за рік зросла на 270%. Це посилює резерви на випадок пошкоджень генерації та підготовку до опалювального сезону.

Пошкодження енергосистеми

Також Шмигаль заявив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну здійснила 5796 атак на українську енергосистему.

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.

Зі свого боку голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що внаслідок масованих російських атак в енергосистемі України виник дефіцит, покрити його за рахунок внутрішньої генерації та імпорту електроенергії наразі неможливо.