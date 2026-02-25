РУС
Зеленский анонсировал стратегию энергозащиты до 1 марта

ЕС поможет модернизировать украинскую энергетику

В Украине до 1 марта планируют подготовить стратегию восстановления и защиты энергетики на зиму 2027 года при участии Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем видеообращении президента Владимира Зеленского.

Глава государства сообщил, что вопрос энергетической безопасности обсуждался во время встречи с руководством ЕС. В частности, речь шла о сотрудничестве с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой.

По словам президента, Евросоюз будет активно участвовать в восстановлении энергетической инфраструктуры и усилении ее защиты.

"Мы подробно говорили об этом, и соответствующую стратегию восстановления и защиты на следующую зиму уже готовят чиновники. Задача – до 1 марта представить детали, и стратегия будет утверждена на общегосударственном уровне. Чтобы для каждой общины, для каждого региона были понятны приоритеты", – подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил партнеров за поддержку и отметил, что Европейский Союз поможет в реализации будущих решений.

Читайте также: "Укрэнерго" до конца года обновит защиту магистральных электролиний

План подготовки к зиме 2027 года

Стратегия должна определить конкретные шаги для восстановления поврежденных объектов энергетики и укрепления их защиты. Документ будет охватывать как технические решения, так и финансовые механизмы поддержки.

Ожидается, что после подготовки правительство представит детали плана, а его положения будут утверждены на государственном уровне.

Роль Евросоюза в восстановлении энергетики

ЕС присоединится к процессу модернизации энергетической инфраструктуры и координации международной помощи. Сотрудничество предусматривает как инвестиции в восстановление, так и поддержку программ защиты критических объектов.

Украинская власть отмечает, что четкая стратегия позволит громадам и регионам заблаговременно подготовиться к отопительному сезону 2027 года.

Читайте также: Отключение света: Киев вернется к классическим графикам не раньше апреля, – Yasno

Зеленский Владимир (10605) энергетика (1286) Евросоюз (2844)
На нари мудака безтолкового! Чмо все розікрало, ***** все розбомбило, а тепер чмо обкурене придумало "стратегію" подальшого розкрадання.
25.02.2026 20:59 Ответить
Згадалось...

25.02.2026 21:05 Ответить
Це які рівні захисту вже будуть втілюватися?
25.02.2026 20:59 Ответить
На нари мудака безтолкового! Чмо все розікрало, ***** все розбомбило, а тепер чмо обкурене придумало "стратегію" подальшого розкрадання.
25.02.2026 20:59 Ответить
Це які рівні захисту вже будуть втілюватися?
25.02.2026 20:59 Ответить
нннадцяті, зуб даю!
25.02.2026 23:50 Ответить
Тобто закінчення війни зимою 2027 року не розглядається потужними миролюбними планувальниками?
25.02.2026 21:03 Ответить
Мабуть до останнього українця
25.02.2026 21:26 Ответить
Згадалось...

25.02.2026 21:05 Ответить
Вчергове дружбани Гундосого гроші розкрадуть...
25.02.2026 21:07 Ответить
Стратегия это хорошо. Света все равно нет 15 часов в сутки.
25.02.2026 21:07 Ответить
но стратегия то есть!
25.02.2026 21:12 Ответить
Так це ж стратегія на зиму 27 року. А тут би ще якось літо, осінь пережити...
25.02.2026 21:50 Ответить
Як вкрасти ще...
25.02.2026 21:12 Ответить
Млть, точно вночі буде обстріл! "всаднік апокаліпсіса"...
25.02.2026 21:13 Ответить
"двушку" на маскву не забудь -ТЕ! сРатеги х..ві
25.02.2026 21:17 Ответить
Цю стратегію мабуть Міндіч з Цукерманом розробили?
25.02.2026 21:21 Ответить
І наєм з міловановим.
25.02.2026 23:51 Ответить
Наєм - чесна людина на відміну від тебе.
26.02.2026 00:21 Ответить
Зате двушки не забувають відправляти!
25.02.2026 21:28 Ответить
Тре міндіча вернути ... Як же без нього "укріплювати"?
25.02.2026 21:29 Ответить
Пановэ, мэни подобается ваше почут'я гумору))
25.02.2026 21:31 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1772047087-zelenskiy-i-tramp-proveli-rozmovu.html Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зідзвонилися сьогодні, 25 лютого.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на кореспондента Axios Барака Равида в https://x.com/BarakRavid/status/2026721838294872182 соцмережі X, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org

"Президент Трамп проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським", - написав Равід, посилаючись на неназване джерело.

Більш докладних деталей про дзвінок поки немає.

Радник голови української держави Дмитро Литвин у коментарі журналістам заявив, що розмова тривала близько 30 хвилин.
25.02.2026 21:33 Ответить
Анонсує тий анонсує реалізацію нуль
25.02.2026 21:40 Ответить
Красти вже готуються заздалегідь...? І планують прикриватися європейськими колегами...
25.02.2026 21:47 Ответить
25.02.2026 22:29 Ответить
Що, на цей раз вже не мегават обіцяє Найвеличніший Лідор світу, в два? Оце так дає. Та ще розробляє процвітання. Тепер заживемо. Не те що з тим ''баригою". Як добре, що у 2019 році вибрали такого турботливого і розумного президента, бо могли із 39 кандидатів вибрати і дурачка, або делітанта.
26.02.2026 03:24 Ответить
 
 