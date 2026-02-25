Зеленский анонсировал стратегию энергозащиты до 1 марта

В Украине до 1 марта планируют подготовить стратегию восстановления и защиты энергетики на зиму 2027 года при участии Европейского Союза.

об этом говорится в вечернем видеообращении президента Владимира Зеленского.

Глава государства сообщил, что вопрос энергетической безопасности обсуждался во время встречи с руководством ЕС. В частности, речь шла о сотрудничестве с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой.

По словам президента, Евросоюз будет активно участвовать в восстановлении энергетической инфраструктуры и усилении ее защиты.

"Мы подробно говорили об этом, и соответствующую стратегию восстановления и защиты на следующую зиму уже готовят чиновники. Задача – до 1 марта представить детали, и стратегия будет утверждена на общегосударственном уровне. Чтобы для каждой общины, для каждого региона были понятны приоритеты", – подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил партнеров за поддержку и отметил, что Европейский Союз поможет в реализации будущих решений.

План подготовки к зиме 2027 года

Стратегия должна определить конкретные шаги для восстановления поврежденных объектов энергетики и укрепления их защиты. Документ будет охватывать как технические решения, так и финансовые механизмы поддержки.

Ожидается, что после подготовки правительство представит детали плана, а его положения будут утверждены на государственном уровне.

Роль Евросоюза в восстановлении энергетики

ЕС присоединится к процессу модернизации энергетической инфраструктуры и координации международной помощи. Сотрудничество предусматривает как инвестиции в восстановление, так и поддержку программ защиты критических объектов.

Украинская власть отмечает, что четкая стратегия позволит громадам и регионам заблаговременно подготовиться к отопительному сезону 2027 года.

