Відключення світла: Київ повернеться до класичних графіків не раніше квітня, – Yasno

У Києві наразі діють тимчасові графіки відключень електроенергії, і спрогнозувати повернення до постійних графіків важко через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це заявив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко, передає Укрінформ.

"У Києві у нас діють, назвемо це так, персоналізовані тимчасові графіки, бо місто залишається нерівномірним із точки зору можливості передачі електроенергії по різних районах", – сказав Коваленко.

Він додав, що частина будинків у столиці залишається без теплопостачання, тому для цих будинків діє окремий підхід у відключеннях світла.

Загалом ситуацію з енергопостачанням Коваленко оцінює як стабільно складну.

Прогноз стосовно повернення графіків

"У мене нема прогнозу, коли ми можемо повернутися хоча б до тих графіків, які були. [...] Тільки-но ситуація з мережевим дефіцитом покращиться, скоріш за все, ми зможемо повернутися до цих класичних графіків. Коли? Я думаю, що до квітня важко очікувати повернення до цих графіків", – розповів Коваленко.

Борги за електроенергію

Коваленко також повідомив, що борг киян за спожиту електроенергію за січень зріс на 224 млн грн і зараз перевищує 1,2 млрд грн, і третину цієї заборгованості формують споживачі, які не оплачують електрику понад місяць – тобто це систематичні неплатники.

Ковалено розказав, що частина боржників, які мають короткотермінове прострочення у платежах, оплачують електрику після нагадувань від компанії.

Боржник також може попросити про розтермінування платежів, якщо не має змоги погасити борг одразу. Якщо ж споживач не домовляється про розтермінування, його можуть відключити.

"Ми декілька раз намагаємось додзвонитися, потім пишемо за адресою паперове попередження, потім передаємо в електромережі. Електромережі ще раз пишуть паперове попередження. Якщо немає ніякої реакції, цю людину відключають від світла", – пояснив Коваленко.

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Відключення світла в Україні

Раніше в ДТЕК розповіли, що існує кілька причин, чому нарахування за електроенергію у січні могли зрости попри триваліші відключення світла.

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.

Зі свого боку голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що внаслідок масованих російських атак в енергосистемі України виник дефіцит, покрити його за рахунок внутрішньої генерації та імпорту електроенергії наразі неможливо.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що повністю замінити систему централізованого опалення Києва на теплозабезпечення локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо.

Також повідомлялося, що оператори зовнішньої реклами в Києві для підтримки енергосистеми зменшили споживання електроенергії на цифрових і фасадних носіях на 78%.