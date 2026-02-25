Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Східний фланг Євросоюзу
118 0

ЄС запускає платформу для підтримки регіонів, які межують із Росією, Білоруссю та Україною. Що передбачено?

ЄС запускає платформу для підтримки регіонів, які межують із РФ, Білоруссю та Україною

Європейська Комісія запустить нову ініціативу EastInvest Facility для забезпечення легшого доступу до кредитної підтримки для держав-членів Європейського Союзу, що межують із Росією, Білоруссю та Україною.

Як ідеться в повідомленні Єврокомісії, ініціатива має на меті допомогти цим регіонам подолати виклики, з якими вони стикаються внаслідок війни Росії проти України.

Що передбачено

EastInvest Facility буде спеціалізованою фінансовою платформою для східних регіонів ЄС, яка об'єднає:

  • групу Європейського інвестиційного банку (ЄІБ),
  • Європейський банк реконструкції та розвитку,
  • Північний інвестиційний банк,
  • Банк розвитку Ради Європи,
  • національні промоційні банки з дев'яти відповідних держав-членів: Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії.

Як зазначається, це полегшить приватним та державним організаторам проєктів у східних регіонах ЄС доступ до позик та консультаційної підтримки для стимулювання їхньої економіки, розвитку торгівлі та посилення безпеки.

Чотири фінансові установи-учасники оцінюють, що механізм забезпечить щонайменше 28 млрд євро приватних та державних інвестицій у ці регіони.

Що стало причиною

Регіони ЄС, що межують із Росією та Білоруссю, зіткнулися з основними наслідками російської агресивної війни, зазнаючи серйозних торговельних перешкод, скорочення населення через закриття кордонів та наслідків санкцій.

У відповідь ЄС надав цим регіонам політичну, технічну та фінансову підтримку для покращення інфраструктури, економічної стійкості, обороноздатності та можливостей працевлаштування.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Оборона Євросоюзу

Раніше в лютому повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк активно фінансує безпекові та оборонні спроможності Європейського Союзу та розглядає можливість залучення коштів у рамках європейського кредиту для України на 2026-2027 роки.

Допомога Україні

Як повідомлялося, 24 лютого 2026 року президентка Європейського парламенту Роберта Мецола 24 лютого підписала кредит для України на 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

До того повідомлялося, що Європейський Союз перегляне використання заморожених російських активів для допомоги Україні, якщо Угорщина не зніме вето на кредит у 90 млрд євро.

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Автор: 

кордон (1194) допомога (1804) підтримка (125) Євросоюз (5617)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 