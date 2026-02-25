ЄС запускає платформу для підтримки регіонів, які межують із Росією, Білоруссю та Україною. Що передбачено?

Європейська Комісія запустить нову ініціативу EastInvest Facility для забезпечення легшого доступу до кредитної підтримки для держав-членів Європейського Союзу, що межують із Росією, Білоруссю та Україною.

Як ідеться в повідомленні Єврокомісії, ініціатива має на меті допомогти цим регіонам подолати виклики, з якими вони стикаються внаслідок війни Росії проти України.

Що передбачено

EastInvest Facility буде спеціалізованою фінансовою платформою для східних регіонів ЄС, яка об'єднає:

групу Європейського інвестиційного банку (ЄІБ),

Європейський банк реконструкції та розвитку,

Північний інвестиційний банк,

Банк розвитку Ради Європи,

національні промоційні банки з дев'яти відповідних держав-членів: Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії.

Як зазначається, це полегшить приватним та державним організаторам проєктів у східних регіонах ЄС доступ до позик та консультаційної підтримки для стимулювання їхньої економіки, розвитку торгівлі та посилення безпеки.

Чотири фінансові установи-учасники оцінюють, що механізм забезпечить щонайменше 28 млрд євро приватних та державних інвестицій у ці регіони.

Що стало причиною

Регіони ЄС, що межують із Росією та Білоруссю, зіткнулися з основними наслідками російської агресивної війни, зазнаючи серйозних торговельних перешкод, скорочення населення через закриття кордонів та наслідків санкцій.

У відповідь ЄС надав цим регіонам політичну, технічну та фінансову підтримку для покращення інфраструктури, економічної стійкості, обороноздатності та можливостей працевлаштування.

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Оборона Євросоюзу

Раніше в лютому повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк активно фінансує безпекові та оборонні спроможності Європейського Союзу та розглядає можливість залучення коштів у рамках європейського кредиту для України на 2026-2027 роки.

Допомога Україні

Як повідомлялося, 24 лютого 2026 року президентка Європейського парламенту Роберта Мецола 24 лютого підписала кредит для України на 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

До того повідомлялося, що Європейський Союз перегляне використання заморожених російських активів для допомоги Україні, якщо Угорщина не зніме вето на кредит у 90 млрд євро.

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.