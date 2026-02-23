ЄС перегляне використання заморожених російських активів, якщо Угорщина не зніме вето на кредит для України

Європейський Союз перегляне використання заморожених російських активів для допомоги Україні, якщо Угорщина не зніме вето на кредит у 90 млрд євро.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас на пресконференції, передає Укрінформ.

За словами Каллас, угорський народ навряд чи підтримає політику прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

"Ми знаємо, що в Угорщині наближаються вибори, але мені дуже важко уявити, враховуючи та знаючи історію Угорщини, що народ Угорщини насправді підтримає відмову від допомоги народу України, який її потребує", – сказала Каллас.

Вона додала, що президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта порушать це питання з Орбаном, "тому що це насправді не відповідає пункту про щиру співпрацю, який ми маємо в договорах".

Використання заморожених активів

Калас також висловилася стосовно наявності в Євросоюзу плану Б, якщо Угорщина не зніме вето щодо кредиту для України.

"У нас був план А, який передбачав використання заморожених російських активів, тож якщо це тепер план Б, то, можливо, нам варто над цим попрацювати", – зауважила вона.

Каллас нагадала, що всі лідери ЄС погодилися на Європейській раді в грудні 2025 року надати 90 млрд євро кредиту Україні, і прикро, що зараз "хтось відступає від цього рішення".

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Блокування допомоги

Нагадаємо, раніше європейський комісар Валдіс Домбровскіс заявив, що 24 лютого Рада ЄС збирається затвердити два законодавчих акти Євросоюзу щодо надання Україні кредиту в 90 млрд євро, які дозволять продовжити технічну роботу над кредитом навіть в умовах блокування Угорщиною третього законопроєкту, необхідного для завершення процесу.

Зі свого боку прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко відреагував на блокування Угорщиною нового пакета санкцій ЄС проти Росії та кредиту Україні на 90 млрд євро, назвавши такі дії "політичним саботажем".