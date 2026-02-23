ЄС продовжить роботу над кредитом у 90 млрд євро для України попри вето Угорщини, - Домбровскіс

У вівторок, 24 лютого, Рада ЄС має намір затвердити два законодавчих акти Євросоюзу щодо надання Україні кредиту у 90 млрд євро, які дозволять продовжити технічну роботу над кредитом навіть в умовах блокування Угорщиною третього законопроєкту, необхідного для завершення процесу.

Про це заявив європейський комісар Валдіс Домбровскіс, відповідаючи на запитання "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Робота над кредитом продовжуватиметься

Домбровскіс запевнив, що Єврокомісія продовжить готуватися надати Україні перший транш з кредиту в 90 млрд євро у квітні 2026 року, незважаючи на відмову Угорщини ухвалити один з законопроєктів, необхідних для цього.

"Насамперед, що відбудеться завтра (24 лютого, - ред.): завтра відбудеться фіналізація Регламенту щодо кредиту на підтримку України, і цей процес йде за планом", – сказав єврокомісар.

Він пояснив, що затвердження цього документа 24 лютого "завершить політичне ухвалення рішень щодо кредиту на підтримку України".

"Це дозволить нам працювати над подальшими документами, необхідними для надання кредиту Україні, включаючи стратегію фінансування на цей рік… Ми вже працюємо над усіма цими документами",- сказав Домбровскіс.

Читайте також: Угорщина заблокувала позику €90 млрд для України від Євросоюзу, - FT

Політичні дискусії

Він зазначив, що політичні дискусії зараз точаться навколо питання внесення поправок до багаторічної фінансової рамки – довгострокового бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки.

"Ці поправки потрібні для того, щоб Європейська Комісія могла фактично здійснити запозичення на рівні ЄС для надання цієї підтримки Україні", – заявив Домбровскіс.

Тож відмова Угорщини ухвалити зміни до довгострокового бюджету ЄС не створює негайної загрози для процесу зараз, адже Єврокомісія має підготуватися до залучення коштів для України на міжнародних фінансових ринках.

Єврокомісар нагадав, що "у грудні всі лідери ЄС, включно з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном, погодилися підтримати кредит", зазначивши, що Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією не бере участі у цьому фінансовому забезпеченні".

"Тому ми очікуємо, що вони дотримаються цієї угоди... Ми прагнули б розпочати виплати Україні вже на початку квітня", - додав Домбровскіс.

Читайте також: Фон дер Ляєн і Кошта приїдуть до Києва у річницю вторгнення РФ