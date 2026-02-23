ЄС продовжить роботу над кредитом у 90 млрд євро для України попри вето Угорщини, - Домбровскіс

ЄС готує кредит на €90 млрд для України попри вето Орбана

У вівторок, 24 лютого, Рада ЄС має намір затвердити два законодавчих акти Євросоюзу щодо надання Україні кредиту у 90 млрд євро, які дозволять продовжити технічну роботу над кредитом навіть в умовах блокування Угорщиною третього законопроєкту, необхідного для завершення процесу.

Про це заявив європейський комісар Валдіс Домбровскіс, відповідаючи на запитання "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Робота над кредитом продовжуватиметься 

Домбровскіс запевнив, що Єврокомісія продовжить готуватися надати Україні перший транш з кредиту в 90 млрд євро у квітні 2026 року, незважаючи на відмову Угорщини ухвалити один з законопроєктів, необхідних для цього.

"Насамперед, що відбудеться завтра (24 лютого, - ред.): завтра відбудеться фіналізація Регламенту щодо кредиту на підтримку України, і цей процес йде за планом", –  сказав єврокомісар.

Він пояснив, що затвердження цього документа 24 лютого "завершить політичне ухвалення рішень щодо кредиту на підтримку України".

"Це дозволить нам працювати над подальшими документами, необхідними для надання кредиту Україні, включаючи стратегію фінансування на цей рік… Ми вже працюємо над усіма цими документами",- сказав Домбровскіс.

Політичні дискусії

Він зазначив, що політичні дискусії зараз точаться навколо питання внесення поправок до багаторічної фінансової рамки – довгострокового бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки.

"Ці поправки потрібні для того, щоб Європейська Комісія могла фактично здійснити запозичення на рівні ЄС для надання цієї підтримки Україні", – заявив Домбровскіс.

Тож відмова Угорщини ухвалити зміни до довгострокового бюджету ЄС не створює негайної загрози для процесу зараз, адже Єврокомісія має підготуватися до залучення коштів для України на міжнародних фінансових ринках.

Єврокомісар нагадав, що "у грудні всі лідери ЄС, включно з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном, погодилися підтримати кредит", зазначивши, що Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією не бере участі у цьому фінансовому забезпеченні". 

"Тому ми очікуємо, що вони дотримаються цієї угоди... Ми прагнули б розпочати виплати Україні вже на початку квітня", - додав Домбровскіс.

і на сцені, знову!!!
європейські пєдокуколди!
зустрічаємо чергове балабольство про підтримку та вічну підтримку.
але!!!
"дружбу" перемонтуйте, негайно!!!
23.02.2026 17:49 Відповісти
Гнмає грошей дайте війська
23.02.2026 19:16 Відповісти
скільки треба тих законопроєктів за які потрібні голосви кожного *******, щоб виділити гроші які навіть ці ******** не платять?..
цікаво а коли русня напада на ЄС вони теж цю срань терпітимуть чи просто німці з французами встануть і скажуть - пішли ***** звідси, бомжі дефективні, ви нам ***** не торохтіли?
23.02.2026 17:54 Відповісти
Та потрібно викинути за борт "лишній вантаж" і тоді повітряна куля (ЄС) зможе летіти далі... Але за вітром!
23.02.2026 17:56 Відповісти
Пообещайте угро-финам лишить их ежегодной субсидии и посмотрим какой рейтинг будет у свиномордого.
23.02.2026 18:03 Відповісти
В обычных условиях Венгрия могла бы претендовать на миллиарды евро в год (в среднем около 4,5-5 млрд евро как в прошлые годы), однако из-за текущих споров эти объемы существенно сокращены или блокируются.
23.02.2026 18:07 Відповісти
 
 