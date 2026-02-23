ЕС продолжит работу над кредитом в 90 млрд евро для Украины несмотря на вето Венгрии, - Домбровскис

Во вторник, 24 февраля, Совет ЕС намерен утвердить два законодательных акта Евросоюза о предоставлении Украине кредита в 90 млрд евро, которые позволят продолжить техническую работу над кредитом даже в условиях блокирования Венгрией третьего законопроекта, необходимого для завершения процесса.

Об этом заявил европейский комиссар Валдис Домбровскис, отвечая на вопрос "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Работа над кредитом будет продолжена

Домбровскис заверил, что Еврокомиссия продолжит готовиться предоставить Украине первый транш по кредиту в 90 млрд евро в апреле 2026 года, несмотря на отказ Венгрии принять один из законопроектов, необходимых для этого.

"Прежде всего, что произойдет завтра (24 февраля, - ред.): завтра состоится финализация Регламента по кредиту в поддержку Украины, и этот процесс идет по плану", - сказал еврокомиссар.

Он пояснил, что утверждение этого документа 24 февраля "завершит политическое принятие решений по кредиту в поддержку Украины".

"Это позволит нам работать над дальнейшими документами, необходимыми для предоставления кредита Украине, включая стратегию финансирования на этот год... Мы уже работаем над всеми этими документами", - сказал Домбровскис.

Политические дискуссии

Он отметил, что политические дискуссии сейчас идут вокруг вопроса внесения поправок в многолетнюю финансовую рамку - долгосрочный бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы.

"Эти поправки нужны для того, чтобы Европейская Комиссия могла фактически осуществить заимствования на уровне ЕС для оказания этой поддержки Украине", - заявил Домбровскис.

Поэтому отказ Венгрии принять изменения в долгосрочный бюджет ЕС не создает немедленной угрозы для процесса сейчас, ведь Еврокомиссия должна подготовиться к привлечению средств для Украины на международных финансовых рынках.

Еврокомиссар напомнил, что "в декабре все лидеры ЕС, включая премьер-министра Венгрии Орбана, согласились поддержать кредит", отметив, что Венгрия вместе со Словакией и Чехией не участвует в этом финансовом обеспечении".

"Поэтому мы ожидаем, что они будут соблюдать это соглашение... Мы хотели бы начать выплаты Украине уже в начале апреля", - добавил Домбровскис.

