5 584 55

Венгрия заблокировала кредит €90 млрд для Украины от Евросоюза, - FT

орбан

Венгрия заблокировала согласованный в конце декабря кредит ЕС для Украины на сумму 90 миллиардов евро за несколько дней до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, передает Цензор.НЕТ.

Позиция Венгрии

По их данным, посол Венгрии в ЕС возразил против кредита для Украины под гарантию бюджета ЕС.

В то же время в декабре на встрече европейских лидеров Венгрия не блокировала это решение. Хотя венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступал против него, в конце концов нашли выход: Венгрия, Словакия и Чехия согласились разрешить реализовать схему, если это не будет иметь финансового влияния на них.

Больше о займе

  • 19 декабря 2025 года Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
  • Чтобы получить финансирование, Украина должна выполнить ряд условий, речь идет, в частности, о соблюдении верховенства права и борьбе с коррупцией. 
  • При этом покупать оружие можно только у стран Европейского Союза. Если Украине нужно оружие от третьих стран, то они должны заключить с ЕС соглашение в рамках SAFE или партнерство в сфере безопасности и обороны.
  • 14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.

  • Первый платеж ожидается в начале второго квартала 2026 года.

Топ комментарии
+20
і була вигнана з ЄС ! коли таке почуємо ?
показать весь комментарий
20.02.2026 19:24 Ответить
+14
Підіб'ємо факти:
- угорські підори жодного євроцента не дають на кредит Україні ;
- угорські підори не несуть відповідальності за ризики по кредиту ;
- але угро-підори мають право блокувати цей кредит, шантажуючи Україну , при тому що мають нульовий стосунок до нього?
- а мудрий угорський нарід ще й хоче обрати 6-й раз ************* орбана ? Вірно?

Ця планета ********* остаточно, несіть нову!
показать весь комментарий
20.02.2026 19:40 Ответить
+9
Кварталіст ще про товсту дупу Орбана мадярам не розказував? Тоді самий час. Ще й рейтингу від мадярів казлу Орбану добавиться.
показать весь комментарий
20.02.2026 19:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і була вигнана з ЄС ! коли таке почуємо ?
показать весь комментарий
20.02.2026 19:24 Ответить
кидай пити
показать весь комментарий
20.02.2026 19:39 Ответить
Нахрена.Лучше подождать до апреля когда там к власти придет наш агент Мадяр😁
показать весь комментарий
20.02.2026 19:38 Ответить
не кажіть гоп. може повторитись історія з попередніми виборами. тоді орбан також за кілька місяців відставав на якусь кількість відсотків...але вжух, і мудрий угорський нарід тоді обрав *************.
показать весь комментарий
20.02.2026 19:46 Ответить
Що значть мудрий? Невже в Угорщині за Орбана якісь потрясіння настали?Ну ніяк не може порівнняти,з виборами в Україні 2019 року.
показать весь комментарий
20.02.2026 19:56 Ответить
угорщина без війни і з подвійним підсосом від кацапів та ЄС стала найбіднішою країною того самого ЄС, навіть позаду Румунії.
показать весь комментарий
20.02.2026 22:18 Ответить
Коли вона була багатішою?
показать весь комментарий
20.02.2026 22:28 Ответить
під час вступу до ЄС була кращою із доволі позитивною динамікою.
показать весь комментарий
21.02.2026 00:29 Ответить
Кварталіст ще про товсту дупу Орбана мадярам не розказував? Тоді самий час. Ще й рейтингу від мадярів казлу Орбану добавиться.
показать весь комментарий
20.02.2026 19:24 Ответить
Кварталіст винен? Угу.
показать весь комментарий
20.02.2026 19:35 Ответить
От цікава ситуація. Ходить "лідер" українського народу на міжнародні зустрічі, і гавкає на всіх гнівними текстами про недопомогу, і це після того, як чудом пробили рішення про 90 млрд євро Укрнеіа, та ще й висміює в стилі кварталу фізичні особливості лідерів других націй. А потім Україні врізають допомогу, і відмовляються підтримати вступ в ЄС і НАТО. І це постійно.
А є тут другий стиль дипломатії. Той же Орбан, при Пуйлу в повній силі у світі, після зустрічі з нашим Президентом голосує і за безвіз, і за "асоціацію", і за вільну торгівлю. І Меркель "За", і Нідерланди, які референдумом висловились проти "асоціації", після візиту Пороха знайшли спосіб викрутитись, і проголосувати "За". І Франція після нашої дипроботи, зупинила передачу двох "Містралей" Кацапії. І виплатила штрафи, але не передала. А вони потрібні були кацапам для атаки на Одесу. То яка дипломатія успішна, а від якої сахаються, і відмазками кормлять?
показать весь комментарий
20.02.2026 21:18 Ответить
Хоч би його Зеленський і розхвалював, всеодно ця *********** жаба буде підмахувати *****.
показать весь комментарий
20.02.2026 19:38 Ответить
Та нормально квартальний приклався своїм довгим язиком, щоб вибісити орбана, плюнувши на інтереси України.

"у грудні на зустрічі європейських лідерів Угорщина не блокувала це рішення.
Хоч угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан виступав проти нього, зрештою знайшли вихід: Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися дозволити реалізувати схему, якщо це не матиме фінансового впливу на них."

Джерело: https://censor.net/ua/n3601665
показать весь комментарий
20.02.2026 20:24 Ответить
Ця тварюка ху...лу подарунок зробила, та має надію що ху...ло йому підвищену зарплату видасть. Але карма вона така за підлості доведеться розплачуватися
показать весь комментарий
20.02.2026 19:25 Ответить
ти про зеленського? згоден
показать весь комментарий
20.02.2026 19:37 Ответить
"Бо вони за мир", а жертва агресії - "за війну". А агресор ***** - "надійний партнер"
показать весь комментарий
20.02.2026 19:29 Ответить
це не криворагульна дипломатія, а трамп на вухо нашептав орбану. інфа 100%
показать весь комментарий
20.02.2026 19:29 Ответить
ця жаба забув 1956 рік у будапешті, коли русня сіяла смерті угорців.
показать весь комментарий
20.02.2026 19:29 Ответить
Він забув ще 1849 рік.
показать весь комментарий
20.02.2026 19:42 Ответить
Доки ЄС носитиметься з цією уй*бщиною?
показать весь комментарий
20.02.2026 19:33 Ответить
До апреля месяца
показать весь комментарий
20.02.2026 19:39 Ответить
а скільки НАТО їх терпітиме?
показать весь комментарий
20.02.2026 20:26 Ответить
Цей найбільший друг Трампа в Європі підзаїбав
показать весь комментарий
20.02.2026 19:33 Ответить
У виборчому угарі вже зовсім берега пустився
показать весь комментарий
20.02.2026 19:37 Ответить
Конфискуйте майно и наличку у десятка майоров- тыловиков и у вас будет в два раза больше.
показать весь комментарий
20.02.2026 19:35 Ответить
Норм лідор "пожартував" про пузо Орбана.
показать весь комментарий
20.02.2026 19:38 Ответить
Підіб'ємо факти:
- угорські підори жодного євроцента не дають на кредит Україні ;
- угорські підори не несуть відповідальності за ризики по кредиту ;
- але угро-підори мають право блокувати цей кредит, шантажуючи Україну , при тому що мають нульовий стосунок до нього?
- а мудрий угорський нарід ще й хоче обрати 6-й раз ************* орбана ? Вірно?

Ця планета ********* остаточно, несіть нову!
показать весь комментарий
20.02.2026 19:40 Ответить
В кожного з них буде різна "політична агонія", але вона буде 100%
показать весь комментарий
20.02.2026 19:41 Ответить
Лаптєголові не лише на Росії.....
показать весь комментарий
20.02.2026 19:42 Ответить
Лапоть путіна і одночасно друг Трампа це - Орбан. І він відповість, рано чи пізно за всю мерзоту.
показать весь комментарий
20.02.2026 19:47 Ответить
В угорців , до нього , нема і не буде жодних претензій .
показать весь комментарий
20.02.2026 20:03 Ответить
Бл..ь, вони в ЄС щонеділі розглядають цю позику? Ну вже ж затверджували раніше!
показать весь комментарий
20.02.2026 19:49 Ответить
Наш Наймудріший приклав усіх зусиль, щоб по другому не було
Тепер по крайній мірі підар Орбан має виправдання чому він так вчинив
Зате 73% плескають Наймудрішому у долоні. Ато якби був Порох, нас би вже давним давно не існувало. А так, дякувати Премудрому, він робить усе, щоб "врятувати" не тільки українців, а увесь світ
показать весь комментарий
20.02.2026 20:03 Ответить
Есть така руская пословица - «Ласковый теленок двух маток сосет»
Так вот цей Орбан - отож теленок. Сосет и от Путлера и от ЕС.
А ЕС теперя будет кривляться - мы ж так хотели, но этот Орбан....
показать весь комментарий
20.02.2026 20:04 Ответить
Пазл складається: ракетна атака рф на нафтопровід дружба -> звинувачення орбана і фіцо у навмисній зупинці нафтопроводу Україною -> ... а все задля того аби перекрити фінансову підтримку України ("труднощі" словаків і угорців компенсують ненавистю до України). "Пацани" працюють справно
показать весь комментарий
20.02.2026 20:11 Ответить
залишився тільки останній фрагмент - ЄС подолає це "вето" чи висловить своє "занепокоєння" і "змириться" з цим?
показать весь комментарий
20.02.2026 20:19 Ответить
Подолає ... якщо захоче . Невже хтось думає , що ЄС стільки років не може знайти управу на того нещасного орбана і його вічно дотаційну Угорщину ?
показать весь комментарий
20.02.2026 20:28 Ответить
Ключове питання в цій історії "чи захоче", бо судячи з того як все це відбувається, маю сумніви
показать весь комментарий
20.02.2026 20:30 Ответить
І жодна з країн Европи ні як не каже шо Венгрію треба виключити з ЕС. А от країна котра найближчі років 100 там не буде, аж слиною захлинається. І шо головне їх презедент зробив все шоб це блокування відбулось. Можете гавкати та бажати чого завгодно мад'ярам - хтож винен шо ви обрали клоуна презедентом, котрий уяви не має про діпломатію, друзів, ворогів. В одному він геній - це знищення українців у голих полях за рахунок бусіфікації та розкрадання з своїми партнерами сотен мідіардів доларів допомоги.
показать весь комментарий
20.02.2026 20:30 Ответить
Black sheep of the family.
показать весь комментарий
20.02.2026 20:37 Ответить
Орбан на службі кривавого рашиського диктатора ,на жаль ЄС нічого не зробили щоб позбавити голосу цю дотаційну напівфашиську диктатуру ,до речі ,а скільки можна голосувати коли було неодноразово проголосовано.
показать весь комментарий
20.02.2026 20:39 Ответить
Так за 90 лярдів же були пісня та танці що все 100 % , путін бачить нашу рішучість... А виявляється знову морквинка, і з нову Орбан 😈. Всі дуже хочуть надати але ж Орбан, якщо не він то точно Фіцо і так по колу.
показать весь комментарий
20.02.2026 20:40 Ответить
Каллас зазначила, що відповіддю Європи є посилення допомоги Україні, зокрема кредит у розмірі 90 млрд євро та внески на розробку гарантій безпеки Джерело: https://censor.net/ua/n3601626
показать весь комментарий
20.02.2026 20:43 Ответить
Жодної краплини нафти для Угорщини через Україну.
показать весь комментарий
20.02.2026 20:53 Ответить
...толпа не можк справитись з одним уродом!!!
показать весь комментарий
20.02.2026 21:12 Ответить
щось за 4 роки стали виникати питання: не можуть чи не хочуть(
показать весь комментарий
20.02.2026 21:43 Ответить
Угорщина перемогла ЄС? Чи що?
показать весь комментарий
20.02.2026 21:15 Ответить
можливо, що це є підкилимна гра ЄС.Давай Орбан , блокуй допомогу Україні, а ми Тобі до виборів з казни ЄС ПАРУ МЛР ЄВРО ПІДКИНЕМО....мадярським ***** літра нафти не дати
показать весь комментарий
20.02.2026 21:17 Ответить
Это как это. Тут уже подедили те 90 лярдов, на три года войну распланировали и ремонт асфальта на весну, а они.... эх(. Может мадяр ещё нах послать. Должно помочь.
показать весь комментарий
20.02.2026 21:23 Ответить
Така ціна безглуздого бикування в стилі 95 кварталу
показать весь комментарий
20.02.2026 21:30 Ответить
Як що хто не в курсі, то зараз кармічний коридор до початку березня. У цей період карма настільки швидко прилітає, що ці *******-орбанята навіть оговтатись не встигнуть, як їм прилетить миттєва карма. Всесвіт саме так і працює. Давайте дружньо побажаємо їм щирого прильоту.
показать весь комментарий
20.02.2026 22:07 Ответить
Орда, руками своїх холуїв, відкриває другий фронт за нашими спинами.
показать весь комментарий
20.02.2026 22:45 Ответить
Орбану респект, чим гірше для Зе і його кодла - тим краще для народу України.
І як ту позику потім віддавати, хтось про це думав? Звісно, що за рахунок простих смертних.
показать весь комментарий
20.02.2026 22:55 Ответить
 
 