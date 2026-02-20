Венгрия заблокировала кредит €90 млрд для Украины от Евросоюза, - FT
Венгрия заблокировала согласованный в конце декабря кредит ЕС для Украины на сумму 90 миллиардов евро за несколько дней до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, передает Цензор.НЕТ.
Позиция Венгрии
По их данным, посол Венгрии в ЕС возразил против кредита для Украины под гарантию бюджета ЕС.
В то же время в декабре на встрече европейских лидеров Венгрия не блокировала это решение. Хотя венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступал против него, в конце концов нашли выход: Венгрия, Словакия и Чехия согласились разрешить реализовать схему, если это не будет иметь финансового влияния на них.
Больше о займе
- 19 декабря 2025 года Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
- Чтобы получить финансирование, Украина должна выполнить ряд условий, речь идет, в частности, о соблюдении верховенства права и борьбе с коррупцией.
- При этом покупать оружие можно только у стран Европейского Союза. Если Украине нужно оружие от третьих стран, то они должны заключить с ЕС соглашение в рамках SAFE или партнерство в сфере безопасности и обороны.
- 14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.
-
Первый платеж ожидается в начале второго квартала 2026 года.
Топ комментарии
+20 Понад усе #600942
показать весь комментарий20.02.2026 19:24 Ответить Ссылка
+14 Redcar Ukraine
показать весь комментарий20.02.2026 19:40 Ответить Ссылка
+9 CrossFirenko
показать весь комментарий20.02.2026 19:24 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А є тут другий стиль дипломатії. Той же Орбан, при Пуйлу в повній силі у світі, після зустрічі з нашим Президентом голосує і за безвіз, і за "асоціацію", і за вільну торгівлю. І Меркель "За", і Нідерланди, які референдумом висловились проти "асоціації", після візиту Пороха знайшли спосіб викрутитись, і проголосувати "За". І Франція після нашої дипроботи, зупинила передачу двох "Містралей" Кацапії. І виплатила штрафи, але не передала. А вони потрібні були кацапам для атаки на Одесу. То яка дипломатія успішна, а від якої сахаються, і відмазками кормлять?
"у грудні на зустрічі європейських лідерів Угорщина не блокувала це рішення.
Хоч угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан виступав проти нього, зрештою знайшли вихід: Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися дозволити реалізувати схему, якщо це не матиме фінансового впливу на них."
Джерело: https://censor.net/ua/n3601665
- угорські підори жодного євроцента не дають на кредит Україні ;
- угорські підори не несуть відповідальності за ризики по кредиту ;
- але угро-підори мають право блокувати цей кредит, шантажуючи Україну , при тому що мають нульовий стосунок до нього?
- а мудрий угорський нарід ще й хоче обрати 6-й раз ************* орбана ? Вірно?
Ця планета ********* остаточно, несіть нову!
Тепер по крайній мірі підар Орбан має виправдання чому він так вчинив
Зате 73% плескають Наймудрішому у долоні. Ато якби був Порох, нас би вже давним давно не існувало. А так, дякувати Премудрому, він робить усе, щоб "врятувати" не тільки українців, а увесь світ
Так вот цей Орбан - отож теленок. Сосет и от Путлера и от ЕС.
А ЕС теперя будет кривляться - мы ж так хотели, но этот Орбан....
І як ту позику потім віддавати, хтось про це думав? Звісно, що за рахунок простих смертних.