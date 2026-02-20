Венгрия заблокировала кредит €90 млрд для Украины от Евросоюза, - FT

Венгрия заблокировала согласованный в конце декабря кредит ЕС для Украины на сумму 90 миллиардов евро за несколько дней до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, передает Цензор.НЕТ.

Позиция Венгрии

По их данным, посол Венгрии в ЕС возразил против кредита для Украины под гарантию бюджета ЕС.

В то же время в декабре на встрече европейских лидеров Венгрия не блокировала это решение. Хотя венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступал против него, в конце концов нашли выход: Венгрия, Словакия и Чехия согласились разрешить реализовать схему, если это не будет иметь финансового влияния на них.

Больше о займе

19 декабря 2025 года Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

Чтобы получить финансирование, Украина должна выполнить ряд условий, речь идет, в частности, о соблюдении верховенства права и борьбе с коррупцией.

При этом покупать оружие можно только у стран Европейского Союза. Если Украине нужно оружие от третьих стран, то они должны заключить с ЕС соглашение в рамках SAFE или партнерство в сфере безопасности и обороны.

14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.

Первый платеж ожидается в начале второго квартала 2026 года.

