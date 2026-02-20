Угорщина заблокувала позику €90 млрд для України від Євросоюзу, - FT
Угорщина заблокувала узгоджену наприкінці грудня позику ЄС для України на суму 90 мільярдів євро за кілька днів до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення.
Про це пише Financial Times із посиланням на чотири джерела, передає Цензор.НЕТ.
Позиція Угорщини
За їхніми даними, посол Угорщини в ЄС заперечив проти позики для Україні під гарантію бюджету ЄС.
Водночас у грудні на зустрічі європейських лідерів Угорщина не блокувала це рішення. Хоч угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан виступав проти нього, зрештою знайшли вихід: Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися дозволити реалізувати схему, якщо це не матиме фінансового впливу на них.
Більше про позику
- 19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
- Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією.
- При цьому купувати зброю можна лише у країн Європейського Союзу. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.
- 14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.
Перший платіж очікується на початку другого кварталу 2026 року.
Since 2000, the GDP dynamics of Hungary and Romania have shifted from a scenario where Hungary was the clear economic leader in the region to one where Romania has surpassed Hungary in total nominal GDP and GDP per capita (PPP). Romania's rapid economic growth, particularly post-2010, was driven by foreign direct investment in manufacturing, services, and EU integration, allowing it to move from 26% of the EU average in 2000 to 78% by 2024.
якшо шо, то в 90 в центрі Бухаресту цигани прямо на вулиці срали. наврядчи шось подібне було у Буді чи Пешті.
А є тут другий стиль дипломатії. Той же Орбан, при Пуйлу в повній силі у світі, після зустрічі з нашим Президентом голосує і за безвіз, і за "асоціацію", і за вільну торгівлю. І Меркель "За", і Нідерланди, які референдумом висловились проти "асоціації", після візиту Пороха знайшли спосіб викрутитись, і проголосувати "За". І Франція після нашої дипроботи, зупинила передачу двох "Містралей" Кацапії. І виплатила штрафи, але не передала. А вони потрібні були кацапам для атаки на Одесу. То яка дипломатія успішна, а від якої сахаються, і відмазками кормлять?
"у грудні на зустрічі європейських лідерів Угорщина не блокувала це рішення.
Хоч угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан виступав проти нього, зрештою знайшли вихід: Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися дозволити реалізувати схему, якщо це не матиме фінансового впливу на них."
Джерело: https://censor.net/ua/n3601665
- угорські підори жодного євроцента не дають на кредит Україні ;
- угорські підори не несуть відповідальності за ризики по кредиту ;
- але угро-підори мають право блокувати цей кредит, шантажуючи Україну , при тому що мають нульовий стосунок до нього?
- а мудрий угорський нарід ще й хоче обрати 6-й раз ************* орбана ? Вірно?
Ця планета ********* остаточно, несіть нову!
Тепер по крайній мірі підар Орбан має виправдання чому він так вчинив
Зате 73% плескають Наймудрішому у долоні. Ато якби був Порох, нас би вже давним давно не існувало. А так, дякувати Премудрому, він робить усе, щоб "врятувати" не тільки українців, а увесь світ
Так вот цей Орбан - отож теленок. Сосет и от Путлера и от ЕС.
А ЕС теперя будет кривляться - мы ж так хотели, но этот Орбан....
- Відішь з кєм пріходіться работать" - каже йому начальник. Всі знали з самого початку що газової плити і газового балона для роботяги не буде, але грали свою роль.
Ось і Угорщина...