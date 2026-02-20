Угорщина заблокувала позику €90 млрд для України від Євросоюзу, - FT

Угорщина заблокувала узгоджену наприкінці грудня позику ЄС для України на суму 90 мільярдів євро за кілька днів до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення.

Про це пише Financial Times із посиланням на чотири джерела, передає Цензор.НЕТ.

Позиція Угорщини

За їхніми даними, посол Угорщини в ЄС заперечив проти позики для Україні під гарантію бюджету ЄС.

Водночас у грудні на зустрічі європейських лідерів Угорщина не блокувала це рішення. Хоч угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан виступав проти нього, зрештою знайшли вихід: Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися дозволити реалізувати схему, якщо це не матиме фінансового впливу на них.

Більше про позику

19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією.

При цьому купувати зброю можна лише у країн Європейського Союзу. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.

14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.

Перший платіж очікується на початку другого кварталу 2026 року.

