УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6811 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні від Європи Угорщина блокує рішення ЄС Блокування Орбаном кредиту для України
6 536 64

Угорщина заблокувала позику €90 млрд для України від Євросоюзу, - FT

орбан

Угорщина заблокувала узгоджену наприкінці грудня позику ЄС для України на суму 90 мільярдів євро за кілька днів до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення.

Про це пише Financial Times із посиланням на чотири джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Позиція Угорщини

За їхніми даними, посол Угорщини в ЄС заперечив проти позики для Україні під гарантію бюджету ЄС.

Водночас у грудні на зустрічі європейських лідерів Угорщина не блокувала це рішення. Хоч угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан виступав проти нього, зрештою знайшли вихід: Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися дозволити реалізувати схему, якщо це не матиме фінансового впливу на них.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан заявив, що нормалізація відносин з Україною можлива лише після війни

Більше про позику

  • 19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
  • Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією. 
  • При цьому купувати зброю можна лише у країн Європейського Союзу. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.
  • 14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.

  • Перший платіж очікується на початку другого кварталу 2026 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина заявила про можливі контрзаходи проти України через "Дружбу"

Автор: 

Угорщина (2993) кредит (4159) Євросоюз (15129) позика (72)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
і була вигнана з ЄС ! коли таке почуємо ?
показати весь коментар
20.02.2026 19:24 Відповісти
+18
Підіб'ємо факти:
- угорські підори жодного євроцента не дають на кредит Україні ;
- угорські підори не несуть відповідальності за ризики по кредиту ;
- але угро-підори мають право блокувати цей кредит, шантажуючи Україну , при тому що мають нульовий стосунок до нього?
- а мудрий угорський нарід ще й хоче обрати 6-й раз ************* орбана ? Вірно?

Ця планета ********* остаточно, несіть нову!
показати весь коментар
20.02.2026 19:40 Відповісти
+10
Кварталіст ще про товсту дупу Орбана мадярам не розказував? Тоді самий час. Ще й рейтингу від мадярів казлу Орбану добавиться.
показати весь коментар
20.02.2026 19:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і була вигнана з ЄС ! коли таке почуємо ?
показати весь коментар
20.02.2026 19:24 Відповісти
Нахрена.Лучше подождать до апреля когда там к власти придет наш агент Мадяр😁
показати весь коментар
20.02.2026 19:38 Відповісти
не кажіть гоп. може повторитись історія з попередніми виборами. тоді орбан також за кілька місяців відставав на якусь кількість відсотків...але вжух, і мудрий угорський нарід тоді обрав *************.
показати весь коментар
20.02.2026 19:46 Відповісти
Що значть мудрий? Невже в Угорщині за Орбана якісь потрясіння настали?Ну ніяк не може порівнняти,з виборами в Україні 2019 року.
показати весь коментар
20.02.2026 19:56 Відповісти
угорщина без війни і з подвійним підсосом від кацапів та ЄС стала найбіднішою країною того самого ЄС, навіть позаду Румунії.
показати весь коментар
20.02.2026 22:18 Відповісти
Коли вона була багатішою?
показати весь коментар
20.02.2026 22:28 Відповісти
під час вступу до ЄС була кращою із доволі позитивною динамікою.
показати весь коментар
21.02.2026 00:29 Відповісти
Ні,не була.Жили бідніше на багато.
показати весь коментар
21.02.2026 02:28 Відповісти
ну ось принаймні шо видає нелюдський розум стосовно цього:
Since 2000, the GDP dynamics of Hungary and Romania have shifted from a scenario where Hungary was the clear economic leader in the region to one where Romania has surpassed Hungary in total nominal GDP and GDP per capita (PPP). Romania's rapid economic growth, particularly post-2010, was driven by foreign direct investment in manufacturing, services, and EU integration, allowing it to move from 26% of the EU average in 2000 to 78% by 2024.
показати весь коментар
21.02.2026 13:07 Відповісти
Ну але в Угорщині то також економіка росла і вони стали краще жити,ніж 20 років назад.В Румунії більше заводів відкрилося,з побутовую і автомобільною технікою.До нас до 22 року везли все з москальщини до речі,а не з Європи.Наші бізнесмени всі вась вась з москальськими були.
показати весь коментар
21.02.2026 13:24 Відповісти
ВВП Угорщина на душу населення 25 тисяч доларів.Вище від Румунії.
показати весь коментар
21.02.2026 13:27 Відповісти
ну тіпа з 24го по ППП уже обігнали угорщину, хоча були у набагато глибшій дупі.
якшо шо, то в 90 в центрі Бухаресту цигани прямо на вулиці срали. наврядчи шось подібне було у Буді чи Пешті.
показати весь коментар
21.02.2026 22:50 Відповісти
Це ж за 25 рік.
показати весь коментар
22.02.2026 08:23 Відповісти
І там заводів напевно і не менше,ніж в Румунії.Потрібно порівнювати і безробіття низьке.Нам би їхні проблеми.
показати весь коментар
21.02.2026 13:28 Відповісти
Кварталіст ще про товсту дупу Орбана мадярам не розказував? Тоді самий час. Ще й рейтингу від мадярів казлу Орбану добавиться.
показати весь коментар
20.02.2026 19:24 Відповісти
Кварталіст винен? Угу.
показати весь коментар
20.02.2026 19:35 Відповісти
От цікава ситуація. Ходить "лідер" українського народу на міжнародні зустрічі, і гавкає на всіх гнівними текстами про недопомогу, і це після того, як чудом пробили рішення про 90 млрд євро Укрнеіа, та ще й висміює в стилі кварталу фізичні особливості лідерів других націй. А потім Україні врізають допомогу, і відмовляються підтримати вступ в ЄС і НАТО. І це постійно.
А є тут другий стиль дипломатії. Той же Орбан, при Пуйлу в повній силі у світі, після зустрічі з нашим Президентом голосує і за безвіз, і за "асоціацію", і за вільну торгівлю. І Меркель "За", і Нідерланди, які референдумом висловились проти "асоціації", після візиту Пороха знайшли спосіб викрутитись, і проголосувати "За". І Франція після нашої дипроботи, зупинила передачу двох "Містралей" Кацапії. І виплатила штрафи, але не передала. А вони потрібні були кацапам для атаки на Одесу. То яка дипломатія успішна, а від якої сахаються, і відмазками кормлять?
показати весь коментар
20.02.2026 21:18 Відповісти
Хоч би його Зеленський і розхвалював, всеодно ця *********** жаба буде підмахувати *****.
показати весь коментар
20.02.2026 19:38 Відповісти
Та нормально квартальний приклався своїм довгим язиком, щоб вибісити орбана, плюнувши на інтереси України.

"у грудні на зустрічі європейських лідерів Угорщина не блокувала це рішення.
Хоч угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан виступав проти нього, зрештою знайшли вихід: Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися дозволити реалізувати схему, якщо це не матиме фінансового впливу на них."

Джерело: https://censor.net/ua/n3601665
показати весь коментар
20.02.2026 20:24 Відповісти
Ця тварюка ху...лу подарунок зробила, та має надію що ху...ло йому підвищену зарплату видасть. Але карма вона така за підлості доведеться розплачуватися
показати весь коментар
20.02.2026 19:25 Відповісти
ти про зеленського? згоден
показати весь коментар
20.02.2026 19:37 Відповісти
"Бо вони за мир", а жертва агресії - "за війну". А агресор ***** - "надійний партнер"
показати весь коментар
20.02.2026 19:29 Відповісти
це не криворагульна дипломатія, а трамп на вухо нашептав орбану. інфа 100%
показати весь коментар
20.02.2026 19:29 Відповісти
ця жаба забув 1956 рік у будапешті, коли русня сіяла смерті угорців.
показати весь коментар
20.02.2026 19:29 Відповісти
Він забув ще 1849 рік.
показати весь коментар
20.02.2026 19:42 Відповісти
Доки ЄС носитиметься з цією уй*бщиною?
показати весь коментар
20.02.2026 19:33 Відповісти
До апреля месяца
показати весь коментар
20.02.2026 19:39 Відповісти
а скільки НАТО їх терпітиме?
показати весь коментар
20.02.2026 20:26 Відповісти
Цей найбільший друг Трампа в Європі підзаїбав
показати весь коментар
20.02.2026 19:33 Відповісти
У виборчому угарі вже зовсім берега пустився
показати весь коментар
20.02.2026 19:37 Відповісти
Конфискуйте майно и наличку у десятка майоров- тыловиков и у вас будет в два раза больше.
показати весь коментар
20.02.2026 19:35 Відповісти
Норм лідор "пожартував" про пузо Орбана.
показати весь коментар
20.02.2026 19:38 Відповісти
Підіб'ємо факти:
- угорські підори жодного євроцента не дають на кредит Україні ;
- угорські підори не несуть відповідальності за ризики по кредиту ;
- але угро-підори мають право блокувати цей кредит, шантажуючи Україну , при тому що мають нульовий стосунок до нього?
- а мудрий угорський нарід ще й хоче обрати 6-й раз ************* орбана ? Вірно?

Ця планета ********* остаточно, несіть нову!
показати весь коментар
20.02.2026 19:40 Відповісти
В кожного з них буде різна "політична агонія", але вона буде 100%
показати весь коментар
20.02.2026 19:41 Відповісти
Лаптєголові не лише на Росії.....
показати весь коментар
20.02.2026 19:42 Відповісти
Лапоть путіна і одночасно друг Трампа це - Орбан. І він відповість, рано чи пізно за всю мерзоту.
показати весь коментар
20.02.2026 19:47 Відповісти
В угорців , до нього , нема і не буде жодних претензій .
показати весь коментар
20.02.2026 20:03 Відповісти
Бл..ь, вони в ЄС щонеділі розглядають цю позику? Ну вже ж затверджували раніше!
показати весь коментар
20.02.2026 19:49 Відповісти
Наш Наймудріший приклав усіх зусиль, щоб по другому не було
Тепер по крайній мірі підар Орбан має виправдання чому він так вчинив
Зате 73% плескають Наймудрішому у долоні. Ато якби був Порох, нас би вже давним давно не існувало. А так, дякувати Премудрому, він робить усе, щоб "врятувати" не тільки українців, а увесь світ
показати весь коментар
20.02.2026 20:03 Відповісти
Есть така руская пословица - «Ласковый теленок двух маток сосет»
Так вот цей Орбан - отож теленок. Сосет и от Путлера и от ЕС.
А ЕС теперя будет кривляться - мы ж так хотели, но этот Орбан....
показати весь коментар
20.02.2026 20:04 Відповісти
Пазл складається: ракетна атака рф на нафтопровід дружба -> звинувачення орбана і фіцо у навмисній зупинці нафтопроводу Україною -> ... а все задля того аби перекрити фінансову підтримку України ("труднощі" словаків і угорців компенсують ненавистю до України). "Пацани" працюють справно
показати весь коментар
20.02.2026 20:11 Відповісти
залишився тільки останній фрагмент - ЄС подолає це "вето" чи висловить своє "занепокоєння" і "змириться" з цим?
показати весь коментар
20.02.2026 20:19 Відповісти
Подолає ... якщо захоче . Невже хтось думає , що ЄС стільки років не може знайти управу на того нещасного орбана і його вічно дотаційну Угорщину ?
показати весь коментар
20.02.2026 20:28 Відповісти
Ключове питання в цій історії "чи захоче", бо судячи з того як все це відбувається, маю сумніви
показати весь коментар
20.02.2026 20:30 Відповісти
І жодна з країн Европи ні як не каже шо Венгрію треба виключити з ЕС. А от країна котра найближчі років 100 там не буде, аж слиною захлинається. І шо головне їх презедент зробив все шоб це блокування відбулось. Можете гавкати та бажати чого завгодно мад'ярам - хтож винен шо ви обрали клоуна презедентом, котрий уяви не має про діпломатію, друзів, ворогів. В одному він геній - це знищення українців у голих полях за рахунок бусіфікації та розкрадання з своїми партнерами сотен мідіардів доларів допомоги.
показати весь коментар
20.02.2026 20:30 Відповісти
Black sheep of the family.
показати весь коментар
20.02.2026 20:37 Відповісти
Орбан на службі кривавого рашиського диктатора ,на жаль ЄС нічого не зробили щоб позбавити голосу цю дотаційну напівфашиську диктатуру ,до речі ,а скільки можна голосувати коли було неодноразово проголосовано.
показати весь коментар
20.02.2026 20:39 Відповісти
Так за 90 лярдів же були пісня та танці що все 100 % , путін бачить нашу рішучість... А виявляється знову морквинка, і з нову Орбан 😈. Всі дуже хочуть надати але ж Орбан, якщо не він то точно Фіцо і так по колу.
показати весь коментар
20.02.2026 20:40 Відповісти
Каллас зазначила, що відповіддю Європи є посилення допомоги Україні, зокрема кредит у розмірі 90 млрд євро та внески на розробку гарантій безпеки Джерело: https://censor.net/ua/n3601626
показати весь коментар
20.02.2026 20:43 Відповісти
Жодної краплини нафти для Угорщини через Україну.
показати весь коментар
20.02.2026 20:53 Відповісти
...толпа не можк справитись з одним уродом!!!
показати весь коментар
20.02.2026 21:12 Відповісти
щось за 4 роки стали виникати питання: не можуть чи не хочуть(
показати весь коментар
20.02.2026 21:43 Відповісти
Угорщина перемогла ЄС? Чи що?
показати весь коментар
20.02.2026 21:15 Відповісти
можливо, що це є підкилимна гра ЄС.Давай Орбан , блокуй допомогу Україні, а ми Тобі до виборів з казни ЄС ПАРУ МЛР ЄВРО ПІДКИНЕМО....мадярським ***** літра нафти не дати
показати весь коментар
20.02.2026 21:17 Відповісти
Это как это. Тут уже подедили те 90 лярдов, на три года войну распланировали и ремонт асфальта на весну, а они.... эх(. Может мадяр ещё нах послать. Должно помочь.
показати весь коментар
20.02.2026 21:23 Відповісти
Така ціна безглуздого бикування в стилі 95 кварталу
показати весь коментар
20.02.2026 21:30 Відповісти
Як що хто не в курсі, то зараз кармічний коридор до початку березня. У цей період карма настільки швидко прилітає, що ці *******-орбанята навіть оговтатись не встигнуть, як їм прилетить миттєва карма. Всесвіт саме так і працює. Давайте дружньо побажаємо їм щирого прильоту.
показати весь коментар
20.02.2026 22:07 Відповісти
Орда, руками своїх холуїв, відкриває другий фронт за нашими спинами.
показати весь коментар
20.02.2026 22:45 Відповісти
за сприяння єс
показати весь коментар
21.02.2026 02:05 Відповісти
Згадалося! При СССР все було дефіцит. Робочий просить у начальника геологорозвідувальної експедиції продати/відпустити зі складу газову плиту і газовий балон. Начальник добрий, щедрий, весь за робочих пише на заяві "Отпустіть!". Той проходить усю бухгалтетію і отримує візу гол. бухгалтера. Приходить на склад. Кладовщик каже що видавати буду на тому тижні - мовляв потерпи, у мене тут... Роботяга приходить через тиждень, а кладовщик каже що газових плит і балонів немає... Йде до начальника, заходить запросто - начальник робочих приймає без черги.

- Відішь з кєм пріходіться работать" - каже йому начальник. Всі знали з самого початку що газової плити і газового балона для роботяги не буде, але грали свою роль.

Ось і Угорщина...
показати весь коментар
21.02.2026 09:05 Відповісти
 
 