Фон дер Ляйен и Кошта приедут в Киев в годовщину вторжения РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта посетят Киев в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отправляется в Киев вместе с президентом Европейского совета Антониу Коштой накануне четырехлетия полномасштабного вторжения России в Украину. Несмотря на мизерные территориальные завоевания и огромные потери, Россия продолжает вести свою незаконную и ничем не спровоцированную войну, причиняя страдания мирному населению", – говорится в сообщении.

Где планируют побывать фон дер Ляйен и Кошта?

24 февраля фон дер Ляйен и Кошта примут участие в официальной поминальной церемонии по случаю четвертой годовщины полномасштабной войны РФ против Украины.

Во время визита они также посетят объект энергетической инфраструктуры, поврежденный российскими ракетными ударами, и проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры ЕС примут участие во встрече Коалиции желающих, которая состоится в Киеве.

В сообщении отмечается, что встреча подтверждает обязательства 35 стран-участниц поддерживать Украину в достижении прочного мира и обеспечении безопасности как Украины, так и Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен обсудила санкции с сенаторами США: Время повысить стоимость войны для России

"Европа поддерживает Украину, и этот визит подчеркивает нашу широкую поддержку храброго партнера и соседа", – отметили в пресс-службе.

Почти 195 млрд евро помощи с 2022 года

С момента полномасштабного вторжения России в 2022 году ЕС предоставил Украине 194,9 млрд евро поддержки, из которых 70 млрд евро – на военные нужды.

Кроме того, предложенный кредит в 90 млрд евро должен обеспечить финансовую поддержку Украины в 2026–2027 годах.

Оборона Украины является основой флагманского оборонного инструмента Европейской комиссии на 150 млрд евро (SAFE).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швейцария отправила Украине партию энергетического оборудования

Большинство из 19 государств-членов, присоединившихся к инициативе, включили совместные проекты с Украиной в свои оборонные планы.

Украина получила от ЕС почти 3 млрд евро на цели энергетической безопасности.

Накануне зимы Еврокомиссия мобилизовала более 900 млн евро на экстренные закупки газа. Экспортные мощности электроэнергии из ЕС в Украину сейчас находятся на максимальном уровне.

На сегодняшний день ЕС предоставил более 157 тыс. тонн помощи, в том числе 1000 генераторов только за последний месяц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС планирует выделить Украине дополнительные транши помощи в ближайшее время, - Еврокомиссия

Кто еще посетит Киев

Вместе с фон дер Ляйен в Киев прибудет еврокомиссар по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дэн Йоргенсен.

На следующей неделе столицу Украины также посетят еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.