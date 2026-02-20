Швейцария отправила Украине партию энергетического оборудования

Швейцария передаст Украине партию энергетического оборудования для восстановления украинской энергосистемы. Первые грузовики с технической помощью уже отправились в Украину.

Об этом в соцсети Х сообщает МИД Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Помощь уже направляется в Украину

"Швейцарское энергетическое оборудование загружают на грузовики, которые направляются в Украину", - говорится в сообщении.

В МИД Швейцарии отметили, что эта поставка является частью комплексного пакета поддержки общей стоимостью 32 миллиона швейцарских франков, утвержденного Федеральным советом.

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам работы украинской делегации в рамках заседания Международного энергетического агентства Украина получит более 600 млн евро на энергетику, а также оборудование для станций.

Смотрите также: Франция предоставит Украине более 70 млн евро грантовой поддержки: часть направят на энергетику, - Шмыгаль. ВИДЕО