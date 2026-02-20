Швейцария отправила Украине партию энергетического оборудования
Швейцария передаст Украине партию энергетического оборудования для восстановления украинской энергосистемы. Первые грузовики с технической помощью уже отправились в Украину.
Об этом в соцсети Х сообщает МИД Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ.
Помощь уже направляется в Украину
"Швейцарское энергетическое оборудование загружают на грузовики, которые направляются в Украину", - говорится в сообщении.
В МИД Швейцарии отметили, что эта поставка является частью комплексного пакета поддержки общей стоимостью 32 миллиона швейцарских франков, утвержденного Федеральным советом.
- Напомним, ранее сообщалось, что по результатам работы украинской делегации в рамках заседания Международного энергетического агентства Украина получит более 600 млн евро на энергетику, а также оборудование для станций.
