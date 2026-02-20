Допомога Україні від Європи Підтримка енергетики України
Швейцарія відправила Україні партію енергетичного обладнання

Швейцарія передасть Україні партію енергетичного обладнання для відновлення української енергосистеми. Перші вантажівки з технічною допомогою вже вирушили до України.

Про це в соцмережі Х повідомляє МЗС Швейцарії, інформує Цензор.НЕТ.

Допомога вже прямує в Україну 

"Швейцарське енергетичне обладнання завантажують на вантажівки, які прямують до України",- йдеться у повідомленні.

У МЗС Швейцарії зазначили, що ця поставка  є частиною комплексного пакета підтримки загальною вартістю 32 мільйони швейцарських франків, затвердженого Федеральною радою.

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами роботи української делегації в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства Україна отримає більш як 600 млн євро на енергетику, а також обладнання для станцій.

Вони забули надіслати сир? 🤨
21.02.2026 00:28 Відповісти
Гур-гур стара з печі...
Alessandro,дах поїхав?
21.02.2026 02:05 Відповісти
Твiй? Звісно ж так 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
21.02.2026 03:17 Відповісти
 
 