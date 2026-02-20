Швейцарія відправила Україні партію енергетичного обладнання
Швейцарія передасть Україні партію енергетичного обладнання для відновлення української енергосистеми. Перші вантажівки з технічною допомогою вже вирушили до України.
Про це в соцмережі Х повідомляє МЗС Швейцарії, інформує Цензор.НЕТ.
Допомога вже прямує в Україну
"Швейцарське енергетичне обладнання завантажують на вантажівки, які прямують до України",- йдеться у повідомленні.
У МЗС Швейцарії зазначили, що ця поставка є частиною комплексного пакета підтримки загальною вартістю 32 мільйони швейцарських франків, затвердженого Федеральною радою.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами роботи української делегації в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства Україна отримає більш як 600 млн євро на енергетику, а також обладнання для станцій.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Alessandro,дах поїхав?