ЕС планирует выделить Украине дополнительные транши помощи в ближайшее время, - Еврокомиссия
Европейский Союз планирует выделить Украине дополнительные средства, помимо уже направленных 153 миллионов евро на 2026 год. О новых траншах помощи будет объявлено в ближайшее время.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщила еврокомиссар Аджа Лябиб, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, 153 миллиона евро - это только первое выделение средств на текущий год и базовая сумма, с которой начинается дальнейшая поддержка.
"Мы, безусловно, объявим о других траншах позже. Я уверена, что мы сделаем это в ближайшее время, учитывая потребности и суровую зиму, которую вы переживаете", - подчеркнула Лябиб.
Потребность из-за зимы и ударов по инфраструктуре
Еврокомиссар отметила, что необходимость дополнительного финансирования обусловлена сложным зимним периодом и российскими ударами по критической инфраструктуре.
По ее словам, ЕС осознает критичность ситуации и готовит новые решения по предоставлению финансовой помощи Украине.
Другие заявления Еврокомиссии
- Европейский Союз не требует от Украины возобновить транзит российской нефти по поврежденному нефтепроводу "Дружба" из-за систематического разрушения Россией энергетической инфраструктуры страны.
- Энергетическую инфраструктуру Украины необходимо адаптировать из-за устаревшего и уязвимого оборудования советского образца.
- Еврокомиссия обеспечила электроэнергией около 9 миллионов жителей Украины.
