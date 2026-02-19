ЕС планирует выделить Украине дополнительные транши помощи в ближайшее время, - Еврокомиссия

Европейский Союз планирует выделить Украине дополнительные средства, помимо уже направленных 153 миллионов евро на 2026 год. О новых траншах помощи будет объявлено в ближайшее время.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила еврокомиссар Аджа Лябиб, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, 153 миллиона евро - это только первое выделение средств на текущий год и базовая сумма, с которой начинается дальнейшая поддержка.

"Мы, безусловно, объявим о других траншах позже. Я уверена, что мы сделаем это в ближайшее время, учитывая потребности и суровую зиму, которую вы переживаете", - подчеркнула Лябиб.

Потребность из-за зимы и ударов по инфраструктуре

Еврокомиссар отметила, что необходимость дополнительного финансирования обусловлена сложным зимним периодом и российскими ударами по критической инфраструктуре.

По ее словам, ЕС осознает критичность ситуации и готовит новые решения по предоставлению финансовой помощи Украине.

Другие заявления Еврокомиссии

Европейский Союз не требует от Украины возобновить транзит российской нефти по поврежденному нефтепроводу "Дружба" из-за систематического разрушения Россией энергетической инфраструктуры страны.

Энергетическую инфраструктуру Украины необходимо адаптировать из-за устаревшего и уязвимого оборудования советского образца.

Еврокомиссия обеспечила электроэнергией около 9 миллионов жителей Украины.

