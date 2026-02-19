Энергосистему Украины нужно адаптировать из-за устаревшего советского оборудования, - Еврокомиссия

Энергетическую инфраструктуру Украины необходимо адаптировать из-за устаревшего и уязвимого оборудования советского образца.

Об этом заявила еврокомиссар Аджа Лябиб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что касается ремонта энергетической инфраструктуры, то, во-первых, ее нужно адаптировать. Мы посетили, например, ТЭЦ-4. Это старая инфраструктура. Я встретилась с директором и инженерами", - отметила она.

По словам Лябиб, реконструкцию постсоветских объектов планировали еще до начала полномасштабной войны, однако реализовать эти планы не удалось.

"А теперь она старая, уязвимая, и россияне это знают. Именно поэтому они нацелились на нее, а также чтобы заставить украинцев капитулировать", - подчеркнула еврокомиссар.

Нужна совместная техническая помощь

Лябиб подчеркнула, что главная задача - найти техническую помощь, совместимую с советской инфраструктурой. Именно поэтому важна поддержка Эстонии, Литвы и других стран, которые имеют опыт работы с подобными энергосистемами.

Она также рассказала, что город Вильнюс передал Украине тепловую электростанцию весом 2400 тонн. Ее разделили на части и транспортировали в Украину.

По словам еврокомиссара, переданные генераторы и тепловая электростанция позволили обеспечить электроэнергией девять миллионов украинцев - примерно столько же составляет население Австрии.

