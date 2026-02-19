РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8742 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике
697 10

Энергосистему Украины нужно адаптировать из-за устаревшего советского оборудования, - Еврокомиссия

в Украине не прогнозируют отключение света из-за похолодания

Энергетическую инфраструктуру Украины необходимо адаптировать из-за устаревшего и уязвимого оборудования советского образца.

Об этом заявила еврокомиссар Аджа Лябиб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Что касается ремонта энергетической инфраструктуры, то, во-первых, ее нужно адаптировать. Мы посетили, например, ТЭЦ-4. Это старая инфраструктура. Я встретилась с директором и инженерами", - отметила она.

По словам Лябиб, реконструкцию постсоветских объектов планировали еще до начала полномасштабной войны, однако реализовать эти планы не удалось.

"А теперь она старая, уязвимая, и россияне это знают. Именно поэтому они нацелились на нее, а также чтобы заставить украинцев капитулировать", - подчеркнула еврокомиссар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ощутимых признаков серьезной вовлеченности РФ в мирный процесс нет, - Еврокомиссия

Нужна совместная техническая помощь

Лябиб подчеркнула, что главная задача - найти техническую помощь, совместимую с советской инфраструктурой. Именно поэтому важна поддержка Эстонии, Литвы и других стран, которые имеют опыт работы с подобными энергосистемами.

Она также рассказала, что город Вильнюс передал Украине тепловую электростанцию весом 2400 тонн. Ее разделили на части и транспортировали в Украину.

По словам еврокомиссара, переданные генераторы и тепловая электростанция позволили обеспечить электроэнергией девять миллионов украинцев - примерно столько же составляет население Австрии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия объявит план поддержки приграничных регионов ЕС из-за войны России против Украины, - Politico

Автор: 

Еврокомиссия (391) энергетика (1261)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а своє перевіряли, адаптоване і не вразливе ? 😂🤓
показать весь комментарий
19.02.2026 16:26 Ответить
Радянське обладнання вже давно потрібно пофарбувати та викинути.
Термін служби електроустаткування максимум 40 років, а вже після совка скільки років минуло?
показать весь комментарий
19.02.2026 16:43 Ответить

я просто здивований таким відкриттям.
показать весь комментарий
19.02.2026 17:14 Ответить
Так це треба було вже мінімум 20 років робити постійно модернізувати, а не гвалтувати радянське до останнього..
показать весь комментарий
19.02.2026 16:28 Ответить
так це і козі зрозуміло ,а Шмига зібрався відновлювати ТЕЦ
показать весь комментарий
19.02.2026 16:30 Ответить
Тре викинуть все радянське , а поставити все європейське . вироблене виключно у європі.
показать весь комментарий
19.02.2026 16:31 Ответить
світова спільнота має обновити старе совкове енергетичне обладнання на котрому "гаманці куйла", не вкладаючи коштів у реконструкцію обладнання на тарифах прирівняних до європейського рівня оббирали український народ як липу....
показать весь комментарий
19.02.2026 16:36 Ответить
Те старе зроблене з запасом тому й світло ще є.
показать весь комментарий
19.02.2026 16:39 Ответить
те старе зараз стоїть в руїнах
показать весь комментарий
19.02.2026 16:42 Ответить
Вивести з експлуатації допоможе русня.
показать весь комментарий
19.02.2026 16:49 Ответить
 
 