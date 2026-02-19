Енергосистему України потрібно адаптувати через застаріле радянське обладнання, - Єврокомісія

Енергетичну інфраструктуру України необхідно адаптувати через застаріле та вразливе обладнання радянського зразка.

Про це заявила єврокомісар Аджа Лябіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Що стосується ремонту енергетичної інфраструктури, то, по-перше, її потрібно адаптувати. Ми відвідали, наприклад, ТЕЦ-4. Це стара інфраструктура. Я зустрілася з директором та інженерами", - зазначила вона.

За словами Лябіб, реконструкцію пострадянських об’єктів планували ще до початку повномасштабної війни, однак реалізувати ці плани не вдалося.

"А тепер вона стара, вразлива, і росіяни це знають. Саме тому вони націлилися на неї, а також щоб змусити українців капітулювати", - наголосила єврокомісар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відчутних ознак серйозної залученості РФ до мирного процесу немає, - Єврокомісія

Потрібна сумісна технічна допомога

Лябіб підкреслила, що головне завдання - знайти технічну допомогу, сумісну з радянською інфраструктурою. Саме тому важливою є підтримка Естонії, Литви та інших країн, які мають досвід роботи з подібними енергосистемами.

Вона також розповіла, що місто Вільнюс передало Україні теплову електростанцію вагою 2400 тонн. Її розділили на частини та транспортували до України.

За словами єврокомісарки, передані генератори та теплова електростанція дозволили забезпечити електроенергією дев’ять мільйонів українців - приблизно стільки ж становить населення Австрії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія оголосить план підтримки прикордонних регіонів ЄС через війну Росії проти України, - Politico