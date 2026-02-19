Енергосистему України потрібно адаптувати через застаріле радянське обладнання, - Єврокомісія
Енергетичну інфраструктуру України необхідно адаптувати через застаріле та вразливе обладнання радянського зразка.
Про це заявила єврокомісар Аджа Лябіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Що стосується ремонту енергетичної інфраструктури, то, по-перше, її потрібно адаптувати. Ми відвідали, наприклад, ТЕЦ-4. Це стара інфраструктура. Я зустрілася з директором та інженерами", - зазначила вона.
За словами Лябіб, реконструкцію пострадянських об’єктів планували ще до початку повномасштабної війни, однак реалізувати ці плани не вдалося.
"А тепер вона стара, вразлива, і росіяни це знають. Саме тому вони націлилися на неї, а також щоб змусити українців капітулювати", - наголосила єврокомісар.
Потрібна сумісна технічна допомога
Лябіб підкреслила, що головне завдання - знайти технічну допомогу, сумісну з радянською інфраструктурою. Саме тому важливою є підтримка Естонії, Литви та інших країн, які мають досвід роботи з подібними енергосистемами.
Вона також розповіла, що місто Вільнюс передало Україні теплову електростанцію вагою 2400 тонн. Її розділили на частини та транспортували до України.
За словами єврокомісарки, передані генератори та теплова електростанція дозволили забезпечити електроенергією дев’ять мільйонів українців - приблизно стільки ж становить населення Австрії.
Термін служби електроустаткування максимум 40 років, а вже після совка скільки років минуло?
я просто здивований таким відкриттям.
ЄВРОКОМІСІЯ ЗНАЄ скільки тисяч злодіїв та чиновників-альфонсів-махінаторі з усіх областей України, газових кантор, ГРМ та МІНІСТЕРСТВА НАФТОГАЗУ-узаконених державних злодіїв, ЖЕРУТЬ З ЦЬОГО газового КОРИТА...???!!!
Ця, державою узаконена- злодійська-махінаторська община ОЗУ, альфонсів-держслужбовців у НАФТОГАЗІ України, буде на смерть стояти і буде чинити різні спротиви, саботаж та опір, щоб не адаптувати застаріле та вразливе обладнання радянського зразка на ******* ЄВРОПЕЙСЬКЕ, бо НЕ ЗМОЖУТЬ БІЛЬШЕ БЕЗМЕЖНО КРАСТИ, газо-нафтові ресурси та списувати їх мільярдами кубів...!!!
******* Європейське обладнання, розрахує та проконтролює їм усе до копійки....!!!
100% назріває наступний "ГАЗОВИЙ-ШЛАГБАУМ-ГЕЙ" з цими міністерськими передастами ОЗУ з НАФТОГАЗУ в усіх областях УКРАЇНИ...!!!