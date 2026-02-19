Енергосистему України потрібно адаптувати через застаріле радянське обладнання, - Єврокомісія

в Україні не прогнозують відключення світла через похолодання

Енергетичну інфраструктуру України необхідно адаптувати через застаріле та вразливе обладнання радянського зразка.

Про це заявила єврокомісар Аджа Лябіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується ремонту енергетичної інфраструктури, то, по-перше, її потрібно адаптувати. Ми відвідали, наприклад, ТЕЦ-4. Це стара інфраструктура. Я зустрілася з директором та інженерами", - зазначила вона.

За словами Лябіб, реконструкцію пострадянських об’єктів планували ще до початку повномасштабної війни, однак реалізувати ці плани не вдалося.

"А тепер вона стара, вразлива, і росіяни це знають. Саме тому вони націлилися на неї, а також щоб змусити українців капітулювати", - наголосила єврокомісар.

Потрібна сумісна технічна допомога

Лябіб підкреслила, що головне завдання - знайти технічну допомогу, сумісну з радянською інфраструктурою. Саме тому важливою є підтримка Естонії, Литви та інших країн, які мають досвід роботи з подібними енергосистемами.

Вона також розповіла, що місто Вільнюс передало Україні теплову електростанцію вагою 2400 тонн. Її розділили на частини та транспортували до України.

За словами єврокомісарки, передані генератори та теплова електростанція дозволили забезпечити електроенергією дев’ять мільйонів українців - приблизно стільки ж становить населення Австрії.

а своє перевіряли, адаптоване і не вразливе ? 😂🤓
19.02.2026 16:26 Відповісти
Радянське обладнання вже давно потрібно пофарбувати та викинути.
Термін служби електроустаткування максимум 40 років, а вже після совка скільки років минуло?
19.02.2026 16:43 Відповісти

я просто здивований таким відкриттям.
19.02.2026 17:14 Відповісти
Так це треба було вже мінімум 20 років робити постійно модернізувати, а не гвалтувати радянське до останнього..
19.02.2026 16:28 Відповісти
так це і козі зрозуміло ,а Шмига зібрався відновлювати ТЕЦ
19.02.2026 16:30 Відповісти
Тре викинуть все радянське , а поставити все європейське . вироблене виключно у європі.
19.02.2026 16:31 Відповісти
світова спільнота має обновити старе совкове енергетичне обладнання на котрому "гаманці куйла", не вкладаючи коштів у реконструкцію обладнання на тарифах прирівняних до європейського рівня оббирали український народ як липу....
19.02.2026 16:36 Відповісти
Те старе зроблене з запасом тому й світло ще є.
19.02.2026 16:39 Відповісти
те старе зараз стоїть в руїнах
19.02.2026 16:42 Відповісти
В мене світло +2-4, до орків 30 км. Значить по отих руїнах з Правобережжя йде електроенергія аж сюди а в громадах де йдуть бої світло не вимикається. А якщо Ви про ТЕЦ то давно треба було розділити це і робити індивідуальне опалення і будинкові котельні. Була квартира в 9-поверхівці, котельня на даху. Ще одна, в якій живу, індивідуальне опалення в 5-поверхівці, як у всіх будинках в містечку.
19.02.2026 18:51 Відповісти
Вивести з експлуатації допоможе русня.
19.02.2026 16:49 Відповісти
Яка НЕСПОДІВАНКА...!!!
ЄВРОКОМІСІЯ ЗНАЄ скільки тисяч злодіїв та чиновників-альфонсів-махінаторі з усіх областей України, газових кантор, ГРМ та МІНІСТЕРСТВА НАФТОГАЗУ-узаконених державних злодіїв, ЖЕРУТЬ З ЦЬОГО газового КОРИТА...???!!!

Ця, державою узаконена- злодійська-махінаторська община ОЗУ, альфонсів-держслужбовців у НАФТОГАЗІ України, буде на смерть стояти і буде чинити різні спротиви, саботаж та опір, щоб не адаптувати застаріле та вразливе обладнання радянського зразка на ******* ЄВРОПЕЙСЬКЕ, бо НЕ ЗМОЖУТЬ БІЛЬШЕ БЕЗМЕЖНО КРАСТИ, газо-нафтові ресурси та списувати їх мільярдами кубів...!!!
******* Європейське обладнання, розрахує та проконтролює їм усе до копійки....!!!
100% назріває наступний "ГАЗОВИЙ-ШЛАГБАУМ-ГЕЙ" з цими міністерськими передастами ОЗУ з НАФТОГАЗУ в усіх областях УКРАЇНИ...!!!
19.02.2026 20:00 Відповісти
 
 