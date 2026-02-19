ЕС обеспечил электроэнергией 9 млн украинцев: за последний месяц поступило около тысячи единиц оборудования, - Еврокомиссия
Еврокомиссия обеспечила электроэнергией около 9 миллионов жителей Украины.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам готовности и кризисного менеджмента Аджа Лябиб в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, через Механизм гражданской защиты ЕС Украина получила более 11 тысяч генераторов различной мощности. Около тысячи единиц оборудования поступило только в течение последнего месяца.
Поставки осуществляли как страны-члены ЕС, так и стратегические резервы Еврокомиссии. Отдельным вкладом стала передача тепловой электростанции от города Вильнюс. Объем оборудования этой ТЭС составил 2400 тонн - станцию разобрали на части и транспортировали в Украину.
Миллиарды евро гуманитарной поддержки
Лябиб подчеркнула, что совокупный эффект от переданных генераторов и ТЭС позволил поддержать энергоснабжение для 9 миллионов граждан.
Она также подытожила, что с начала полномасштабного вторжения ЕС и страны-члены направили на гуманитарные нужды Украины 4,7 млрд евро, из которых 1,4 млрд евро выделила непосредственно Европейская комиссия.
Пакет помощи от партнеров
23 января представители стран "Группы семи" и международные партнеры обсудили с украинскими чиновниками критические потребности стабилизации энергосистемы после российских обстрелов.
В пакет экстренной поддержки вошли:
-
447 генераторов от Евросоюза;
-
более 100 генераторов от Франции и 90 - от Литвы;
-
40 мощных генераторов, 60 трансформаторов с ремонтными комплектами и две комбинированные ТЭС от Японии;
-
60 млн евро и масштабный технический пакет от Германии (33 когенерационные установки, 15 мобильных гибридных генераторов, 300 фотовольтаических систем);
-
10 млн евро в Фонд энергетики от Италии (с планом еще 50 млн евро в течение года);
-
около 23 млн евро от Великобритании;
-
400 млн долларов гуманитарной помощи от США.
