ЕС обеспечил электроэнергией 9 млн украинцев: за последний месяц поступило около тысячи единиц оборудования, - Еврокомиссия

Еврокомиссия обеспечила электроэнергией около 9 миллионов жителей Украины.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам готовности и кризисного менеджмента Аджа Лябиб в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, через Механизм гражданской защиты ЕС Украина получила более 11 тысяч генераторов различной мощности. Около тысячи единиц оборудования поступило только в течение последнего месяца.

Поставки осуществляли как страны-члены ЕС, так и стратегические резервы Еврокомиссии. Отдельным вкладом стала передача тепловой электростанции от города Вильнюс. Объем оборудования этой ТЭС составил 2400 тонн - станцию разобрали на части и транспортировали в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Энергосистему Украины нужно адаптировать из-за устаревшего советского оборудования, - Еврокомиссия

Миллиарды евро гуманитарной поддержки

Лябиб подчеркнула, что совокупный эффект от переданных генераторов и ТЭС позволил поддержать энергоснабжение для 9 миллионов граждан.

Она также подытожила, что с начала полномасштабного вторжения ЕС и страны-члены направили на гуманитарные нужды Украины 4,7 млрд евро, из которых 1,4 млрд евро выделила непосредственно Европейская комиссия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ продолжает системные удары по энергетике Украины: применено более 20 тыс. ударных БПЛА и 300 крылатых ракет, - британская разведка

Пакет помощи от партнеров

23 января представители стран "Группы семи" и международные партнеры обсудили с украинскими чиновниками критические потребности стабилизации энергосистемы после российских обстрелов.

В пакет экстренной поддержки вошли:

447 генераторов от Евросоюза;

более 100 генераторов от Франции и 90 - от Литвы;

40 мощных генераторов, 60 трансформаторов с ремонтными комплектами и две комбинированные ТЭС от Японии;

60 млн евро и масштабный технический пакет от Германии (33 когенерационные установки, 15 мобильных гибридных генераторов, 300 фотовольтаических систем);

10 млн евро в Фонд энергетики от Италии (с планом еще 50 млн евро в течение года);

около 23 млн евро от Великобритании;

400 млн долларов гуманитарной помощи от США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ продолжает системные удары по энергетике Украины: применено более 20 тыс. ударных БПЛА и 300 крылатых ракет, - британская разведка