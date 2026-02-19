ЄС забезпечив електроенергією 9 млн українців: за останній місяць надійшло близько тисячі одиниць обладнання, - Єврокомісія

Єврокомісія забезпечила електроенергією близько 9 мільйонів мешканців України.

Про це заявила єврокомісарка з питань готовності та кризового менеджменту Аджа Лябіб в інтерв’ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, через Механізм цивільного захисту ЄС Україна отримала понад 11 тисяч генераторів різної потужності. Близько тисячі одиниць обладнання надійшло лише протягом останнього місяця.

Постачання здійснювали як країни-члени ЄС, так і стратегічні резерви Єврокомісії. Окремим внеском стала передача теплової електростанції від міста Вільнюс. Обсяг обладнання цієї ТЕС склав 2400 тонн - станцію розібрали на частини та транспортували в Україну.

Мільярди євро гуманітарної підтримки

Лябіб наголосила, що сукупний ефект від переданих генераторів і ТЕС дозволив підтримати енергопостачання для 9 мільйонів громадян.

Вона також підсумувала, що від початку повномасштабного вторгнення ЄС і країни-члени спрямували на гуманітарні потреби України 4,7 млрд євро, з яких 1,4 млрд євро виділила безпосередньо Європейська комісія.

Пакет допомоги від партнерів

23 січня представники країн "Групи семи" та міжнародні партнери обговорили з українськими посадовцями критичні потреби стабілізації енергосистеми після російських обстрілів.

До пакета екстреної підтримки увійшли:

447 генераторів від Євросоюзу;

понад 100 генераторів від Франції та 90 - від Литви;

40 потужних генераторів, 60 трансформаторів із ремонтними комплектами та дві комбіновані ТЕС від Японії;

60 млн євро та масштабний технічний пакет від Німеччини (33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів, 300 фотовольтаїчних систем);

10 млн євро до Фонду енергетики від Італії (з планом ще 50 млн євро протягом року);

близько 23 млн євро від Великої Британії;

400 млн доларів гуманітарної допомоги від США.

