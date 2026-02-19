РФ продовжує системні удари по енергетиці України: застосовано понад 20 тис. ударних БпЛА та 300 крилатих ракет, - британська розвідка

Масована комбінована атака на Львівщину 7 лютого

Росія у січні-лютому 2026 року застосувала тисячі ударних БпЛА та крилатих ракет проти українських об’єктів енергетики, продовжуючи системну стратегію.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані наводить Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що у січні 2026 року Росія застосувала проти України близько 4400 ударних БпЛА, що трохи менше, аніж 5100 у грудні – що пов'язують з несприятливою погодою.

У перші два тижні лютого інтенсивність застосування БпЛА знову зросла – в середньому до 190 штук на добу, тоді як у січні це було в середньому 140 на добу. З 28 січня по 2 лютого спостерігалась пауза в ударах по енергетичній інфраструктурі, якої дотримувалися обидві сторони.

РФ збільшила використання балістичних ракет

Основною ціллю російських ударів від жовтня 2025 року були і залишаються об'єкти енергетичної інфраструктури України. За цей час Росія застосувала понад 20 тисяч ударних БпЛА та понад 300 крилатих ракет, системно намагаючись знищити об'єкти генерації та мережу передачі електроенергії.

Цієї зими Росія значно інтенсивніше використовує балістичні ракети, що допомагає їй компенсувати проблеми із застосуванням крилатих ракет, які запускаються з Ту-95.

"Будь-які паузи у застосуванні ракет дозволяють Росії накопичити запаси для наступних ударів – пріоритетними цілями яких майже точно залишиться національна критична інфраструктура", – вважають аналітики Міноборони Британії.

От на секунду представте якби у кожній селі було індівідуальне опалення,відповідь яка що нам похер ваші ракети
19.02.2026 15:31 Відповісти
Додайте до шкоди ЕНЕРГЕТИКИ України від ******, ще і шкоду від злочинної діяльності групи осіб, на чолі із зеленським та його призначенцями з 2019 року, з Урядів гончарука-шмигаля-свириденко та цілої роти осіб на посадах держсекретарів та наглядових рад, ДБР, РНБОУ, МВС, НацПолу, Нацбанку, ОДА, судівських, МСЕК, ….. з «успішними» ФОПами їх жінок-дітей та купи родичів за кордоном!!
Ну, хоть поржали Українці…, аж до криваваї піни ….
А тут ще і будівництво отої «династії», аж у Козині…, щоденні спроби убивства зеленського, як генерала Залужного ….
19.02.2026 15:48 Відповісти
А в чому розвідка?, вони по факту видно, а ми ще й відчуваємо.
19.02.2026 16:04 Відповісти
 
 