РФ продолжает системные удары по энергетике Украины: применено более 20 тыс. ударных БПЛА и 300 крылатых ракет, - британская разведка

Россия в январе-феврале 2026 года применила тысячи ударных БПЛА и крылатых ракет против украинских объектов энергетики, продолжая системную стратегию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные приводит Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что в январе 2026 года Россия применила против Украины около 4400 ударных БПЛА, что немного меньше, чем 5100 в декабре – что связывают с неблагоприятной погодой.

В первые две недели февраля интенсивность применения БПЛА снова возросла – в среднем до 190 штук в сутки, тогда как в январе это было в среднем 140 в сутки. С 28 января по 2 февраля наблюдалась пауза в ударах по энергетической инфраструктуре, которой придерживались обе стороны.

РФ увеличила использование баллистических ракет

Основной целью российских ударов с октября 2025 года были и остаются объекты энергетической инфраструктуры Украины. За это время Россия применила более 20 тысяч ударных БПЛА и более 300 крылатых ракет, системно пытаясь уничтожить объекты генерации и сеть передачи электроэнергии.

Этой зимой Россия значительно интенсивнее использует баллистические ракеты, что помогает ей компенсировать проблемы с применением крылатых ракет, запускаемых с Ту-95.

"Любые паузы в применении ракет позволяют России накопить запасы для следующих ударов, приоритетными целями которых почти наверняка останется национальная критическая инфраструктура", - считают аналитики Минобороны Великобритании.

