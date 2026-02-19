РУС
РФ продолжает системные удары по энергетике Украины: применено более 20 тыс. ударных БПЛА и 300 крылатых ракет, - британская разведка

Массированная комбинированная атака на Львовскую область 7 февраля

Россия в январе-феврале 2026 года применила тысячи ударных БПЛА и крылатых ракет против украинских объектов энергетики, продолжая системную стратегию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные приводит Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что в январе 2026 года Россия применила против Украины около 4400 ударных БПЛА, что немного меньше, чем 5100 в декабре – что связывают с неблагоприятной погодой.

В первые две недели февраля интенсивность применения БПЛА снова возросла – в среднем до 190 штук в сутки, тогда как в январе это было в среднем 140 в сутки. С 28 января по 2 февраля наблюдалась пауза в ударах по энергетической инфраструктуре, которой придерживались обе стороны.

РФ увеличила использование баллистических ракет

Основной целью российских ударов с октября 2025 года были и остаются объекты энергетической инфраструктуры Украины. За это время Россия применила более 20 тысяч ударных БПЛА и более 300 крылатых ракет, системно пытаясь уничтожить объекты генерации и сеть передачи электроэнергии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На основе опыта этой зимы готовим перестройку энергетического обеспечения общин, - Зеленский

Этой зимой Россия значительно интенсивнее использует баллистические ракеты, что помогает ей компенсировать проблемы с применением крылатых ракет, запускаемых с Ту-95.

"Любые паузы в применении ракет позволяют России накопить запасы для следующих ударов, приоритетными целями которых почти наверняка останется национальная критическая инфраструктура", - считают аналитики Минобороны Великобритании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине необходимо построить 9,5 ГВт новой генерации, – "Укрэнерго"

От на секунду представте якби у кожній селі було індівідуальне опалення,відповідь яка що нам похер ваші ракети
19.02.2026 15:31 Ответить
Додайте до шкоди ЕНЕРГЕТИКИ України від ******, ще і шкоду від злочинної діяльності групи осіб, на чолі із зеленським та його призначенцями з 2019 року, з Урядів гончарука-шмигаля-свириденко та цілої роти осіб на посадах держсекретарів та наглядових рад, ДБР, РНБОУ, МВС, НацПолу, Нацбанку, ОДА, судівських, МСЕК, ….. з «успішними» ФОПами їх жінок-дітей та купи родичів за кордоном!!
Ну, хоть поржали Українці…, аж до криваваї піни ….
А тут ще і будівництво отої «династії», аж у Козині…, щоденні спроби убивства зеленського, як генерала Залужного ….
19.02.2026 15:48 Ответить
 
 