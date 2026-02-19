ЄС планує виділити Україні додаткові транші допомоги найближчим часом, - Єврокомісія

Європейський Союз планує виділити Україні додаткові кошти, окрім уже спрямованих 153 мільйонів євро на 2026 рік. Про нові транші допомоги буде оголошено найближчим часом.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомила єврокомісарка Аджа Лябіб, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, 153 мільйони євро - це лише перше виділення коштів на поточний рік і базова сума, з якої розпочинається подальша підтримка.

"Ми, безумовно, оголосимо про інші транші пізніше. Я впевнена, що ми зробимо це незабаром, враховуючи потреби та сувору зиму, яку ви переживаєте", - підкреслила Лябіб.

Потреба через зиму та удари по інфраструктурі

Єврокомісарка зазначила, що необхідність додаткового фінансування зумовлена складним зимовим періодом та російськими ударами по критичній інфраструктурі.

За її словами, ЄС усвідомлює критичність ситуації та готує нові рішення щодо надання фінансової допомоги Україні.

Інші заяви Єврокомісії

  • Європейський Союз не вимагає від України поновити транзит російської нафти пошкодженим нафтопроводом "Дружба" через систематичне руйнування Росією енергетичної інфраструктури країни.
  • Енергетичну інфраструктуру України необхідно адаптувати через застаріле та вразливе обладнання радянського зразка.
  • Єврокомісія забезпечила електроенергією близько 9 мільйонів мешканців України.

ЄС ПОТИХЕНЬКО посилає США ЗА РАШИСТСЬКИМ КОРИТОМ...
19.02.2026 18:11 Відповісти
Але так шоб штати їх бува не лишили саміх
19.02.2026 18:38 Відповісти
поки що штати .по вказівці куйла лишили і ЄС І УКРАЇНУ І НАТО НА СВІЙ РОЗСУД...
19.02.2026 19:35 Відповісти
 
 