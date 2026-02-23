Фон дер Ляєн і Кошта приїдуть до Києва у річницю вторгнення РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта відвідають Київ у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Сьогодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вирушає до Києва разом із президентом Європейської ради Антоніу Коштою напередодні чотириріччя повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри мізерні територіальні здобутки та величезні втрати, Росія продовжує вести свою незаконну та нічим спровоковану війну, завдаючи страждань мирному населенню", – йдеться у повідомленні.

Де планують побувати фон дер Ляєн та Кошта?

24 лютого фон дер Ляєн та Кошта візьмуть участь в офіційній поминальній церемонії з нагоди четвертих роковин повномасштабної війни РФ проти України.

Під час візиту вони також відвідають об’єкт енергетичної інфраструктури, пошкоджений російськими ракетними ударами, та проведуть зустріч із Президентом України Володимир Зеленський.

Лідери ЄС візьмуть участь у зустрічі Коаліції охочих, яка відбудеться в Києві.

У повідомленні наголошується, що зустріч підтверджує зобов’язання 35 країн-учасниць підтримувати Україну в досягненні тривалого миру та забезпеченні безпеки як України, так і Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн обговорила санкції із сенаторами США: Час підвищити вартість війни для Росії

"Європа підтримує Україну, і цей візит підкреслює нашу широку підтримку хороброго партнера та сусіда", – зазначили у пресслужбі.

Майже 195 млрд євро допомоги з 2022 року

З моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ЄС надав Україні 194,9 млрд євро підтримки, з яких 70 млрд євро – на військові потреби.

Крім того, запропонований кредит у 90 млрд євро має забезпечити фінансову підтримку України у 2026–2027 роках.

Оборона України є основою флагманського оборонного інструменту Європейської комісії на 150 млрд євро (SAFE).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швейцарія відправила Україні партію енергетичного обладнання

Більшість із 19 держав-членів, які приєдналися до ініціативи, включили спільні проєкти з Україною до своїх оборонних планів.

Україна отримала від ЄС майже 3 млрд євро на цілі енергетичної безпеки.

Напередодні зими Єврокомісія мобілізувала понад 900 млн євро на екстрені закупівлі газу. Експортні потужності електроенергії з ЄС до України нині перебувають на максимальному рівні.

Станом на сьогодні ЄС надав понад 157 тис. тонн допомоги, зокрема 1000 генераторів лише за останній місяць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС планує виділити Україні додаткові транші допомоги найближчим часом, - Єврокомісія

Хто ще відвідає Київ

Разом із фон дер Ляєн до Києва прибуде єврокомісар з питань енергетики та житлово-комунального господарства Ден Йоргенсен.

Наступного тижня столицю України також відвідають єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.