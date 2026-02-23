Туск назвав дії Угорщини саботажем санкцій проти РФ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко відреагував на блокування Угорщиною нового пакета санкцій ЄС проти Росії та кредиту Україні на 90 млрд євро, назвавши такі дії "політичним саботажем".

Туск: Дії Угорщини підривають допомогу Україні

За словами Туска, позиція угорського уряду підриває спільні зусилля Євросоюзу щодо підтримки України.

"Дії угорського уряду є актом політичного саботажу, який підриває допомогу Україні", – підкреслив польський прем’єр.

Позиція Угорщини та ЄС

У понеділок, 23 лютого, Рада ЄС не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабної російської агресії проти України.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас по закінченню засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Щодо блокування пакета санкцій Угорщиною, головна дипломатка ЄС нагадала, що "ми вже бачили цей сценарій раніше".

"І ми також бачили, що нам вдавалося досягати спільних рішень... Тому ми проводимо роботу на різних рівнях з угорськими та словацькими колегами, щоб просунутися з цим пакетом. Звичайно, це нелегко, це ніколи не буває легко, але робота триває", - додала Каллас.

У понеділок, 23 лютого Словаччина припинила надавати аварійну допомогу електроенергією Україні через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

