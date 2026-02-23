Туск назвав дії Угорщини саботажем санкцій проти РФ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко відреагував на блокування Угорщиною нового пакета санкцій ЄС проти Росії та кредиту Україні на 90 млрд євро, назвавши такі дії "політичним саботажем".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на польського мовника RMF24.

Туск: Дії Угорщини підривають допомогу Україні

За словами Туска, позиція угорського уряду підриває спільні зусилля Євросоюзу щодо підтримки України.

"Дії угорського уряду є актом політичного саботажу, який підриває допомогу Україні", – підкреслив польський прем’єр.

Позиція Угорщини та ЄС

У понеділок, 23 лютого, Рада ЄС не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабної російської агресії проти України.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас по закінченню засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Щодо блокування пакета санкцій Угорщиною, головна дипломатка ЄС нагадала, що "ми вже бачили цей сценарій раніше".

"І ми також бачили, що нам вдавалося досягати спільних рішень... Тому ми проводимо роботу на різних рівнях з угорськими та словацькими колегами, щоб просунутися з цим пакетом. Звичайно, це нелегко, це ніколи не буває легко, але робота триває", - додала Каллас.

Ну добре, це саботаж, а далі що? Нічого? Ну тоді пан Туск може назвати це хоч геноцидом, хоч роботою на ворога, це нічого не зміцнить, якщо у відповідь на "дії" Угорщини, від інших країн йдуть тільки "балачки".
23.02.2026 19:19 Відповісти
Так, саботаж. І чо?
А нєт у вас мєтодов протів фіцорбанів, нєту!
23.02.2026 19:13 Відповісти
То може ЄС зупинить фінансування Угорщини?
23.02.2026 20:05 Відповісти
І що?
23.02.2026 19:13 Відповісти
Он чому санкції європи росіянам
да лампочки- бо їх саботують
23.02.2026 20:10 Відповісти
Кшиштоф Варґа: «Угорці мають хронічне відчуття власної винятковості. Не належачи ані до слов'янського світу, ані до Балкан, ані до германської культури, вони не можуть апелювати до жодної зі спільнот, окрім тих, що складаються з угорських меншин у сусідніх країнах»

Олександр Духнович: "У мадярів всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина". Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".

Павел Йозеф Шафарик: "...Найбільше нещастя в історії слов'ян був прихід угорців на територію Паннонської долини. Угорці абсолютно інший народ, він не належить до слов'янської групи, якими він оточений... Їхні найближчі родичі - ханти, мансі і башкіри..."

Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
23.02.2026 19:19 Відповісти
я б не накидував "владу" на всю націю.
а Україна не такого самого вибрала?
а штати?
23.02.2026 19:45 Відповісти
звичяйно, це не стосується москальні.
23.02.2026 19:56 Відповісти
Відколи мадяри прийшли в Європу то тільки то робили що гадили всім кругом себе.
Між іншим, їхні далекі "родичі" фіни й естонці в деякій мірі.
23.02.2026 20:19 Відповісти
бачиш лисого? - те саме тей три рази ордла півдподорка не догодований Україною...
24.02.2026 00:23 Відповісти
Почитай історію про мадярів.
24.02.2026 00:29 Відповісти
перечитайте ви
24.02.2026 00:33 Відповісти
Я читав і колись передачу по тєліку бачив, після якої читав.
24.02.2026 00:38 Відповісти
я теж колись маленьким був
24.02.2026 00:50 Відповісти
Ти й тепер маленький і великим ніколи не будеш.
24.02.2026 01:26 Відповісти
ну куда мені з чемпіоном? - 28сьоме місце...
24.02.2026 02:19 Відповісти
ну хочь би хто, ну хоч би бронзу...
24.02.2026 02:15 Відповісти
союзники алозійовича,,,,
24.02.2026 00:38 Відповісти
ухиляет попуканый закройся или едь воюй из своих США чмо
24.02.2026 09:46 Відповісти
і це мені дописав потужний з парапорця якокого не розбереш...
24.02.2026 10:55 Відповісти
або їдь, а так да...
24.02.2026 11:07 Відповісти
ти от зараз зе підставив 4ри рази...
24.02.2026 12:31 Відповісти
23.02.2026 20:05 Відповісти
зупинить ******* допомогу, бо завтра вже ніхто ж не дасть...
24.02.2026 02:47 Відповісти
Ось це точно не за адресою - я за зеленого підара не голосував, а зовсім навпаки - за Пороха.Моя би воля - уїбав би лопатою оманського піськограя.
Справа в тому, що зараз складно зняти зєлю, бо саме кацапи тим лише й зайняті, щоби спровокувати в Україні заворушення - тому й руйнують енергетику. Але падіння України всеодно обійдеться Світу ще дорожче.
До речі - США обрали майже такого самого брехуна-піараста та злодія, що опікується більше своїми статками, ніж інтересами країни.
24.02.2026 15:45 Відповісти
ви самі не знаєте як я вас розумію
ми зробили ту ж саму гуйню що і ви - клована відбулавили ..
з ціми двома ******* якость треба жити, вам бессрочно нам 3 роки....
24.02.2026 16:05 Відповісти
Мадярів у 2світову в полон не брали. Мало того що фашистські прихвосні так ще й відбиті наглухо. Історія повторюється
23.02.2026 21:08 Відповісти
І що за 80-т років змінилося?
Зараз вони рашистські прихвостні. Теж в полон не треба брати.
24.02.2026 00:21 Відповісти
А Польща не хоче перекрити грузопотік через білорусь? чи так пальцем тикати на інших, поки самі є потужним хабом для торгівлі з орками.
23.02.2026 21:11 Відповісти
пан герашєнко не мав жодного шансу на подіум...
але срач розвів...
24.02.2026 03:36 Відповісти
криса не витягнула....
