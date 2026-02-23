Туск назвав дії Угорщини саботажем санкцій проти РФ
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко відреагував на блокування Угорщиною нового пакета санкцій ЄС проти Росії та кредиту Україні на 90 млрд євро, назвавши такі дії "політичним саботажем".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на польського мовника RMF24.
Туск: Дії Угорщини підривають допомогу Україні
За словами Туска, позиція угорського уряду підриває спільні зусилля Євросоюзу щодо підтримки України.
"Дії угорського уряду є актом політичного саботажу, який підриває допомогу Україні", – підкреслив польський прем’єр.
Позиція Угорщини та ЄС
У понеділок, 23 лютого, Рада ЄС не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабної російської агресії проти України.
Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас по закінченню засідання Ради ЄС у закордонних справах.
Щодо блокування пакета санкцій Угорщиною, головна дипломатка ЄС нагадала, що "ми вже бачили цей сценарій раніше".
"І ми також бачили, що нам вдавалося досягати спільних рішень... Тому ми проводимо роботу на різних рівнях з угорськими та словацькими колегами, щоб просунутися з цим пакетом. Звичайно, це нелегко, це ніколи не буває легко, але робота триває", - додала Каллас.
- У понеділок, 23 лютого Словаччина припинила надавати аварійну допомогу електроенергією Україні через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".
Олександр Духнович: "У мадярів всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина". Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".
Павел Йозеф Шафарик: "...Найбільше нещастя в історії слов'ян був прихід угорців на територію Паннонської долини. Угорці абсолютно інший народ, він не належить до слов'янської групи, якими він оточений... Їхні найближчі родичі - ханти, мансі і башкіри..."
Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
