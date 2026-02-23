Дії Угорщини та Словаччини проти України лише грають на руку російському агресору, - Сибіга

Угорщина та Словаччина вдаються до шантажу та ультиматумів, погрожують заблокувати двадцятий пакет санкцій ЄС і європейський кредит, а також припинити постачання електроенергії, газу і палива до України.

Про це 23 лютого заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час онлайн-участі у засіданні Ради Європейського Союзу у закордонних справах, інформує Цензор.НЕТ.

Ультиматуми країн

"Ні уряд Угорщини, ні уряд Словацької Республіки не засудили атаку Росії 27 січня по нафтовій інфраструктурі. Натомість ці країни вдаються до шантажу та ультиматумів, погрожують заблокувати двадцятий пакет санкцій і європейський кредит, а також припинити постачання електроенергії, газу і палива до України. Ці дві країни не можуть тримати весь ЄС в заручниках, а угорські та словацькі ультиматуми мають адресуватися лише до Кремля", - зауважив Сибіга.

Міністр нагадав, що причиною проблем із транзитом нафти через "Дружбу" був удар Росії 27 січня, та заявив про його важкі наслідки не лише для транзиту енергоносіїв, але і для всього регіону.

"Дії Будапешта та Братислави наразі лише грають на руку російському агресору. Ми закликаємо уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної співпраці та відповідальної поведінки. Продовження та посилення тиску на Москву є надзвичайно важливим", - наголосив Сибіга.

Погрози з боку Фіцо та Орбана

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що аварійні постачання електроенергії в Україну можуть бути припинені, якщо до понеділка, 23 лютого, президент Володимир Зеленський не відновить постачання нафти.

Слідом за Фіцо прем'єр Угорщини Віктор Орбан пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом"Дружба".

Що передувало

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

