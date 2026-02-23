РУС
761 10

Действия Венгрии и Словакии против Украины только играют на руку российскому агрессору, - Сибига

фицо, орбан

Венгрия и Словакия прибегают к шантажу и ультиматумам, угрожают заблокировать двадцатый пакет санкций ЕС и европейский кредит, а также прекратить поставки электроэнергии, газа и топлива в Украину.

Об этом 23 февраля заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время онлайн-участия в заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам, информирует Цензор.НЕТ.

Ультиматумы стран

"Ни правительство Венгрии, ни правительство Словацкой Республики не осудили атаку России 27 января на нефтяную инфраструктуру. Вместо этого эти страны прибегают к шантажу и ультиматумам, угрожают заблокировать двадцатый пакет санкций и европейский кредит, а также прекратить поставки электроэнергии, газа и топлива в Украину. Эти две страны не могут держать весь ЕС в заложниках, а венгерские и словацкие ультиматумы должны адресоваться только Кремлю", - отметил Сибига.

Министр напомнил, что причиной проблем с транзитом нефти через "Дружбу" был удар России 27 января, и заявил о его тяжелых последствиях не только для транзита энергоносителей, но и для всего региона.

"Действия Будапешта и Братиславы пока только играют на руку российскому агрессору. Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному сотрудничеству и ответственному поведению. Продолжение и усиление давления на Москву чрезвычайно важно", - подчеркнул Сибига.

Угрозы со стороны Фицо и Орбана

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что аварийные поставки электроэнергии в Украину могут быть прекращены, если до понедельника, 23 февраля, президент Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти.

Вслед за Фицо премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет возобновлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Что предшествовало

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

+2
сибіга!
не зупиняйся!
жгі кожного дня по три рази!
але, не більше чим зе!боневтік!!!
23.02.2026 18:10 Ответить
+1
А хто зустрічався в Ужгороді із тими закордонними посланцями - дЄрмак і кулєба на стільчику? Про що домовилися тоді?
23.02.2026 17:53 Ответить
+1
Зельоні змагаються в красивих гаслах замість дипломатичних битв на всіх рівнях.
23.02.2026 18:14 Ответить
А хто зустрічався в Ужгороді із тими закордонними посланцями - дЄрмак і кулєба на стільчику? Про що домовилися тоді?
23.02.2026 17:53 Ответить
23.02.2026 19:01 Ответить
Зручно коли є свої кишенкові орбанофіци. А то часом доводиться Польщу чи Італію на арену випускати 😒
23.02.2026 18:08 Ответить
"Дії Угорщини та Словаччини проти України лише грають на руку російському агресору" (с) - і добряче збагачують гандонів орбана і фіцо 🤔
23.02.2026 18:08 Ответить
сибіга!
не зупиняйся!
жгі кожного дня по три рази!
але, не більше чим зе!боневтік!!!
23.02.2026 18:10 Ответить
Зельоні змагаються в красивих гаслах замість дипломатичних битв на всіх рівнях.
23.02.2026 18:14 Ответить
Треба щось робити,щоби з всіма країнами Заходу дружити,а не бикувати і кидатись образливими заявками.
Або у відставку, якщо нічого не виходить.
23.02.2026 19:10 Ответить
А дії "Слуг" і найвеличнішого лідора племені? Орбана я якраз розумію - я б теж образився стендапу про моє пузо з міжнародної арени. 4 роки бидлодипломатії імені дєрьмака і юриста ЗЕ почали приносити свої плоди. І чомусь у мене таке враження, що це тільки початок.
Поясніть хтось цьому потужному янєлоху і незламному боневтіку, що епоха (він же любив це слово на початку)... Так от "епоха оплесків і овацій" вже в далекому минулому, а зараз потрібні дії, а не слова, театральні паузи і очикування аплодисментів. Якщо цей мевіноїд до такого не готовий, то вже пора виконати свою обіцянку: "якщо я не закінчу війну, то повинен прийти інший" (я вже навіть не згадую про "якщо знайдуть моїх свинарчуків" чи "я йду на один термін")
23.02.2026 20:21 Ответить
А ви не патякайте впусту, а припиніть експорт залізної руди фіцорбанам аж поки їм ветувати не набридне. Як два комбінати стануть, сталевари з залізними яйцями порвуть уйобіків на шмаття.
23.02.2026 21:50 Ответить
Дії міндіча, галущенка і Ко грають на кишеню бариг зеленського
23.02.2026 22:45 Ответить
 
 