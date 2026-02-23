Действия Венгрии и Словакии против Украины только играют на руку российскому агрессору, - Сибига

Венгрия и Словакия прибегают к шантажу и ультиматумам, угрожают заблокировать двадцатый пакет санкций ЕС и европейский кредит, а также прекратить поставки электроэнергии, газа и топлива в Украину.

Об этом 23 февраля заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время онлайн-участия в заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам, информирует Цензор.НЕТ.

Ультиматумы стран

"Ни правительство Венгрии, ни правительство Словацкой Республики не осудили атаку России 27 января на нефтяную инфраструктуру. Вместо этого эти страны прибегают к шантажу и ультиматумам, угрожают заблокировать двадцатый пакет санкций и европейский кредит, а также прекратить поставки электроэнергии, газа и топлива в Украину. Эти две страны не могут держать весь ЕС в заложниках, а венгерские и словацкие ультиматумы должны адресоваться только Кремлю", - отметил Сибига.

Министр напомнил, что причиной проблем с транзитом нефти через "Дружбу" был удар России 27 января, и заявил о его тяжелых последствиях не только для транзита энергоносителей, но и для всего региона.

"Действия Будапешта и Братиславы пока только играют на руку российскому агрессору. Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному сотрудничеству и ответственному поведению. Продолжение и усиление давления на Москву чрезвычайно важно", - подчеркнул Сибига.

Угрозы со стороны Фицо и Орбана

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что аварийные поставки электроэнергии в Украину могут быть прекращены, если до понедельника, 23 февраля, президент Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти.

Вслед за Фицо премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет возобновлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Что предшествовало

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

