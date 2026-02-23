Туск назвал действия Венгрии саботажем санкций против РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на блокирование Венгрией нового пакета санкций ЕС против России и кредита Украине на 90 млрд евро, назвав такие действия "политическим саботажем".

Туск: Действия Венгрии подрывают помощь Украине

По словам Туска, позиция венгерского правительства подрывает совместные усилия Евросоюза по поддержке Украины.

"Действия венгерского правительства являются актом политического саботажа, который подрывает помощь Украине", – подчеркнул польский премьер.

Позиция Венгрии и ЕС

В понедельник, 23 февраля, Совет ЕС не смог утвердить 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабной российской агрессии против Украины.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас по окончании заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Относительно блокирования пакета санкций Венгрией, главный дипломат ЕС напомнила, что "мы уже видели этот сценарий раньше".

"И мы также видели, что нам удавалось достигать совместных решений... Поэтому мы проводим работу на разных уровнях с венгерскими и словацкими коллегами, чтобы продвинуться с этим пакетом. Конечно, это нелегко, это никогда не бывает легко, но работа продолжается", - добавила Каллас.

В понедельник, 23 февраля,Словакия прекратила оказывать аварийную помощь электроэнергией Украине из-за остановки транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

