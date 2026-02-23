РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8276 посетителей онлайн
Новости
1 446 27

Туск назвал действия Венгрии саботажем санкций против РФ

Туск раскритиковал действия Венгрии

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на блокирование Венгрией нового пакета санкций ЕС против России и кредита Украине на 90 млрд евро, назвав такие действия "политическим саботажем".

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на польского вещателя RMF24.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Туск: Действия Венгрии подрывают помощь Украине

По словам Туска, позиция венгерского правительства подрывает совместные усилия Евросоюза по поддержке Украины.

"Действия венгерского правительства являются актом политического саботажа, который подрывает помощь Украине", – подчеркнул польский премьер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Действия Венгрии и Словакии против Украины только играют на руку российскому агрессору, - Сибига

Позиция Венгрии и ЕС

В понедельник, 23 февраля, Совет ЕС не смог утвердить 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабной российской агрессии против Украины.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас по окончании заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Относительно блокирования пакета санкций Венгрией, главный дипломат ЕС напомнила, что "мы уже видели этот сценарий раньше".

"И мы также видели, что нам удавалось достигать совместных решений... Поэтому мы проводим работу на разных уровнях с венгерскими и словацкими коллегами, чтобы продвинуться с этим пакетом. Конечно, это нелегко, это никогда не бывает легко, но работа продолжается", - добавила Каллас.

Читайте также: Угадайте, кому это на руку, - Туск о блокировании Венгрией займа ЕС на €90 млрд для Украины

Автор: 

Венгрия (786) помощь (2708) санкции (1929) транш (34) Туск Дональд (307)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Ну добре, це саботаж, а далі що? Нічого? Ну тоді пан Туск може назвати це хоч геноцидом, хоч роботою на ворога, це нічого не зміцнить, якщо у відповідь на "дії" Угорщини, від інших країн йдуть тільки "балачки".
показать весь комментарий
23.02.2026 19:19 Ответить
+2
Так, саботаж. І чо?
А нєт у вас мєтодов протів фіцорбанів, нєту!
показать весь комментарий
23.02.2026 19:13 Ответить
+2
То може ЄС зупинить фінансування Угорщини?
показать весь комментарий
23.02.2026 20:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що?
показать весь комментарий
23.02.2026 19:13 Ответить
Он чому санкції європи росіянам
да лампочки- бо їх саботують
показать весь комментарий
23.02.2026 20:10 Ответить
Так, саботаж. І чо?
А нєт у вас мєтодов протів фіцорбанів, нєту!
показать весь комментарий
23.02.2026 19:13 Ответить
Ну добре, це саботаж, а далі що? Нічого? Ну тоді пан Туск може назвати це хоч геноцидом, хоч роботою на ворога, це нічого не зміцнить, якщо у відповідь на "дії" Угорщини, від інших країн йдуть тільки "балачки".
показать весь комментарий
23.02.2026 19:19 Ответить
Кшиштоф Варґа: «Угорці мають хронічне відчуття власної винятковості. Не належачи ані до слов'янського світу, ані до Балкан, ані до германської культури, вони не можуть апелювати до жодної зі спільнот, окрім тих, що складаються з угорських меншин у сусідніх країнах»

Олександр Духнович: "У мадярів всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина". Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".

Павел Йозеф Шафарик: "...Найбільше нещастя в історії слов'ян був прихід угорців на територію Паннонської долини. Угорці абсолютно інший народ, він не належить до слов'янської групи, якими він оточений... Їхні найближчі родичі - ханти, мансі і башкіри..."

Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
показать весь комментарий
23.02.2026 19:19 Ответить
я б не накидував "владу" на всю націю.
а Україна не такого самого вибрала?
а штати?
показать весь комментарий
23.02.2026 19:45 Ответить
звичяйно, це не стосується москальні.
показать весь комментарий
23.02.2026 19:56 Ответить
Відколи мадяри прийшли в Європу то тільки то робили що гадили всім кругом себе.
Між іншим, їхні далекі "родичі" фіни й естонці в деякій мірі.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:19 Ответить
бачиш лисого? - те саме тей три рази ордла півдподорка не догодований Україною...
показать весь комментарий
24.02.2026 00:23 Ответить
Почитай історію про мадярів.
показать весь комментарий
24.02.2026 00:29 Ответить
перечитайте ви
показать весь комментарий
24.02.2026 00:33 Ответить
Я читав і колись передачу по тєліку бачив, після якої читав.
показать весь комментарий
24.02.2026 00:38 Ответить
я теж колись маленьким був
показать весь комментарий
24.02.2026 00:50 Ответить
Ти й тепер маленький і великим ніколи не будеш.
показать весь комментарий
24.02.2026 01:26 Ответить
ну куда мені з чемпіоном? - 28сьоме місце...
показать весь комментарий
24.02.2026 02:19 Ответить
ну хочь би хто, ну хоч би бронзу...
показать весь комментарий
24.02.2026 02:15 Ответить
союзники алозійовича,,,,
показать весь комментарий
24.02.2026 00:38 Ответить
То може ЄС зупинить фінансування Угорщини?
показать весь комментарий
23.02.2026 20:05 Ответить
зупинить ******* допомогу, бо завтра вже ніхто ж не дасть...
показать весь комментарий
24.02.2026 02:47 Ответить
Мадярів у 2світову в полон не брали. Мало того що фашистські прихвосні так ще й відбиті наглухо. Історія повторюється
показать весь комментарий
23.02.2026 21:08 Ответить
І що за 80-т років змінилося?
Зараз вони рашистські прихвостні. Теж в полон не треба брати.
показать весь комментарий
24.02.2026 00:21 Ответить
А Польща не хоче перекрити грузопотік через білорусь? чи так пальцем тикати на інших, поки самі є потужним хабом для торгівлі з орками.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:11 Ответить
пан герашєнко не мав жодного шансу на подіум...
але срач розвів...
показать весь комментарий
24.02.2026 03:36 Ответить
 
 