Туск назвал действия Венгрии саботажем санкций против РФ
Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на блокирование Венгрией нового пакета санкций ЕС против России и кредита Украине на 90 млрд евро, назвав такие действия "политическим саботажем".
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на польского вещателя RMF24.
Туск: Действия Венгрии подрывают помощь Украине
По словам Туска, позиция венгерского правительства подрывает совместные усилия Евросоюза по поддержке Украины.
"Действия венгерского правительства являются актом политического саботажа, который подрывает помощь Украине", – подчеркнул польский премьер.
Позиция Венгрии и ЕС
В понедельник, 23 февраля, Совет ЕС не смог утвердить 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабной российской агрессии против Украины.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас по окончании заседания Совета ЕС по иностранным делам.
Относительно блокирования пакета санкций Венгрией, главный дипломат ЕС напомнила, что "мы уже видели этот сценарий раньше".
"И мы также видели, что нам удавалось достигать совместных решений... Поэтому мы проводим работу на разных уровнях с венгерскими и словацкими коллегами, чтобы продвинуться с этим пакетом. Конечно, это нелегко, это никогда не бывает легко, но работа продолжается", - добавила Каллас.
- В понедельник, 23 февраля,Словакия прекратила оказывать аварийную помощь электроэнергией Украине из-за остановки транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".
да лампочки- бо їх саботують
А нєт у вас мєтодов протів фіцорбанів, нєту!
Олександр Духнович: "У мадярів всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина". Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".
Павел Йозеф Шафарик: "...Найбільше нещастя в історії слов'ян був прихід угорців на територію Паннонської долини. Угорці абсолютно інший народ, він не належить до слов'янської групи, якими він оточений... Їхні найближчі родичі - ханти, мансі і башкіри..."
Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
а Україна не такого самого вибрала?
а штати?
Між іншим, їхні далекі "родичі" фіни й естонці в деякій мірі.
Зараз вони рашистські прихвостні. Теж в полон не треба брати.
але срач розвів...