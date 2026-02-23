Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии в Украину, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна прекращает оказывать аварийную помощь электроэнергией Украине из-за остановки транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Фицо

"С сегодняшнего дня действует правило: если украинская сторона обратится в Словакию за помощью в стабилизации энергетической сети, она такой помощи не получит. Это первый взаимный шаг, на который словацкое правительство имеет право без нарушения каких-либо международных правил и обязательств. Если украинская сторона продолжит наносить вред интересам Словакии в сфере поставки стратегического сырья, словацкое правительство пересмотрит также свои прежние конструктивные позиции относительно членства Украины в Европейском Союзе и подготовит дальнейшие мероприятия", - утверждает премьер Фицо.

По его словам, это правило будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба".

Фицо также посетовал, что хотел обсудить ситуацию с президентом Владимиром Зеленским, но получил сообщение, что "украинский президент готов к разговору только после 25 февраля".

"Словакия имеет право на поставку нефти. Поэтому на вопрос, желает ли украинский президент дальнейших взаимных шагов, должен ответить сам украинский президент и решить, когда будут возобновлены поставки нефти. Хочу заверить господина президента, что к таким шагам мы не только готовы, но и как суверенное государство имеем на них полное право", - добавил он.

Напомним, Словакия, как и Венгрия, требует, чтобы Украина возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", который пострадал во время российских атак. Обе страны критически зависят от этого маршрута, поскольку не имеют выхода к морю.

Что предшествовало

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

