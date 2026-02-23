РУС
6 221 60

Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии в Украину, - Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна прекращает оказывать аварийную помощь электроэнергией Украине из-за остановки транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Фицо

"С сегодняшнего дня действует правило: если украинская сторона обратится в Словакию за помощью в стабилизации энергетической сети, она такой помощи не получит. Это первый взаимный шаг, на который словацкое правительство имеет право без нарушения каких-либо международных правил и обязательств. Если украинская сторона продолжит наносить вред интересам Словакии в сфере поставки стратегического сырья, словацкое правительство пересмотрит также свои прежние конструктивные позиции относительно членства Украины в Европейском Союзе и подготовит дальнейшие мероприятия", - утверждает премьер Фицо.

По его словам, это правило будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словацкая оппозиция заявила, что Фицо угрожает Украине по указанию России

Фицо также посетовал, что хотел обсудить ситуацию с президентом Владимиром Зеленским, но получил сообщение, что "украинский президент готов к разговору только после 25 февраля".

"Словакия имеет право на поставку нефти. Поэтому на вопрос, желает ли украинский президент дальнейших взаимных шагов, должен ответить сам украинский президент и решить, когда будут возобновлены поставки нефти. Хочу заверить господина президента, что к таким шагам мы не только готовы, но и как суверенное государство имеем на них полное право", - добавил он.

  • Напомним, Словакия, как и Венгрия, требует, чтобы Украина возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", который пострадал во время российских атак. Обе страны критически зависят от этого маршрута, поскольку не имеют выхода к морю.

Что предшествовало

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Читайте также: Действия Венгрии и Словакии против Украины только играют на руку российскому агрессору, - Сибига

Словакия (383) Тарифы на электроэнергию (572) Фицо Роберт (208)
Топ комментарии
+34
Подавайте в міжнародний суд. У нас форс-мажор - війна, а у Фіцо що? Нехай в суді дає пояснення.
23.02.2026 18:56 Ответить
+22
У Фіцо в сраці рука *****.
23.02.2026 18:57 Ответить
+21
питання: а чому цей нафтопровід досі (4 роки) працював?
23.02.2026 18:58 Ответить
Поц...
23.02.2026 18:55 Ответить
Ото у ваты диссонанс! Ведь это Украина продает электричество в Европу
23.02.2026 19:24 Ответить
А як електроенергія попадає в Буджак? Куди йде надлишкова енергія від АЕС в нічний час коли пропускна здатність електромереж України обмежена пошкодженнями. Скільки електроенергії йде до Румунії через Молдову? жодного диссонансу, а питань багато
23.02.2026 20:00 Ответить
не підходить. може ви не знали, що на кацапсько-зековській фєні: ПОЦ - "парєнь очень ценний". Ну яке ж воно "ценне"? краще іспанською "***** de chivo"
23.02.2026 19:30 Ответить
Перепрошую але слово поц позаімствовано з еврейского а це слово означае член , і до речи спробуйте сідельца чі бродягу назвати цім словом , повірьте будут вам непереливки мяко кажучі .
23.02.2026 21:45 Ответить
хуже-*****!
23.02.2026 21:07 Ответить
А хто в нас війну оголосив, Буданов?
показать весь комментарий
23.02.2026 19:31 Ответить
Україна вкрай рідко зверталася до словаків за екстреним постачанням е/е, востаннє це було ще на початку січня цього року, при цьому нетривалий час
решта е/е від словаків це транзит з Європи за контрактами та фіца на них впливу немає
по суті, дешеві понти за вказівкою *****
показать весь комментарий
23.02.2026 20:55 Ответить
23.02.2026 18:57 Ответить
Вони думали що сидять в центрі Європи і прикриті зі всіх боків і війна їм пох.
показать весь комментарий
23.02.2026 18:57 Ответить
То шо ти йому? - хоч кілок на голові теши - має право дуркувати - за ним люди які його вибрали
23.02.2026 18:58 Ответить
Немає за ним нічого окрім кацапського хера в анусі.
23.02.2026 19:16 Ответить
питання: а чому цей нафтопровід досі (4 роки) працював?
23.02.2026 18:58 Ответить
Мабуть лідор про нього не знав, інакше якось важкувато пояснити.
23.02.2026 19:10 Ответить
Контракту дотримувались. Європа таке цінує.
23.02.2026 19:12 Ответить
Не чотири роки, а з моменту запуску.
23.02.2026 20:37 Ответить
та не 4, а 12.
23.02.2026 20:54 Ответить
А що так можна було? Чи ЄС і тут стурбовані імпотенти?
23.02.2026 19:03 Ответить
Обережно! Злий пес!
23.02.2026 19:03 Ответить
Орден від ***** забезпечений.Сундук дукатів теж.
23.02.2026 19:06 Ответить
Словаки поставили Євросоюз раком)))
23.02.2026 19:07 Ответить
Ти її на карті бачив? Що вона може перекрити, в загальній мережі ЄС? Тільки пальця собі у сраку вставити.
23.02.2026 19:38 Ответить
Ну бидло-словаки обрали. Сволота словацька.
23.02.2026 19:10 Ответить
Цікаво, у інших членів ЄС є якісь реальні важелі тиску на цю фіцю? Чи фіцю-кицю вони зможуть поставити на місце?
23.02.2026 19:10 Ответить
Шановне панство ми синхронизировани з ЕNTSO-E . Європейська мережа операторів систем передачи електроенергіі що забеспечуе синхронну работу мереж так що пох що цей поц триндить
23.02.2026 19:11 Ответить
Мова йде про екстренні, позапланові постачання, а не планові перетоки.
23.02.2026 19:17 Ответить
Не пи₴ди,фіца. Ніхрена ти не припинеш.
23.02.2026 19:15 Ответить
Так цей хєр своєї е/е і не надавав фактично, майже завжди відмовляв через нестачу. А основна е/е від словаків це переток від Європейських операторів за контрактами та фіца ніхєра із цим зробити не може, бо самого відріжуть від е/е
23.02.2026 20:58 Ответить
де припинення постачання залізорудної сировини з Кривого Рогу на Кошицький меткомбінат??
23.02.2026 19:18 Ответить
Орабана теж варто цим ощасливити.
23.02.2026 21:00 Ответить
Прикормленый дебил не понимает что его скоро снесут. Слава Украине!.
23.02.2026 19:23 Ответить
Були тільки два сусіда з ким Україна не воювала ніколи.
Білоруси та словаки.
З бєларасєйцамі все зрозуміло.
23.02.2026 словаки об'явили нам війну!!!!
23.02.2026 19:29 Ответить
Все очікувано. Я чесно вже і не памятаю, чого Зеленьскому треба було від Фіцо та Словаччини і як все дійшло до такого.
23.02.2026 19:35 Ответить
До якого, тобі Фіцо вимкнув світло?
23.02.2026 19:43 Ответить
Мабуть, щоб ***** перестало впливати на Словаччину.
23.02.2026 19:44 Ответить
Мабуть трапець вхопить, істерика вже до всирачки.
23.02.2026 19:37 Ответить
В ЄС діє загальний ринок електроенергії й загальна мережа, що регулюється законодавством. Що може перекрити Словаччина, це велике питання. Фіцо може вимкнути світло, у власному туалеті..
23.02.2026 19:42 Ответить
Але головне він зробив - напросився на адекватну і законну реакцію за всі свої та орбанна палки в колеса і цим потрібно негайно скористатись та припинити поставки залізної руди в Словаччину і Угорщину до того часу поки фіцорбани не засунуть всі свої вето стосовно України собі ж в дупу.
23.02.2026 21:13 Ответить
хер с ним, лучше без света посидеть, чем разрешить.
23.02.2026 19:44 Ответить
Та давай, бидло, перекривай. Готовий посидіти зайві 5 чи 10 хвилин без електрики.
23.02.2026 19:46 Ответить
Видно гарно цього п*дараса чмосковити за яйця смикнули..)
23.02.2026 19:50 Ответить
Пускай Фицо ЛИЧНО , возглавит ремонтную бригаду . Которая предет чинить трубопровод. Только с каждого взять расписку , что они не иеют притензий к Украине , в случае их смерти . Я думаю в Словакии столько дураков не найдётся.
23.02.2026 20:00 Ответить
Фіцо! В Москву по медаль і пре-мі-ю! Цікаво, його рідня ким була при Гітлері?
23.02.2026 20:02 Ответить
Чому Фіцо не звернеться до свого друга ***** щоб той не пошкоджував цю Дружбу?
23.02.2026 20:06 Ответить
А Словаччина виробляє свою електроенергію, чи просто транспортує від когось? Дограється Фіцо.
23.02.2026 20:10 Ответить
Україна є повноцінним учасником енергетичного євросоюзу (ENTSO-E).
Гадаю, що на фіцю знайдуть важіль у ЄС.
23.02.2026 20:13 Ответить
Думав, ******- це угорці, а ні- є і словакі...
23.02.2026 20:23 Ответить
He is mraz
23.02.2026 20:25 Ответить
некісло Рубіо покатався по Словаччині та Угорщині.
23.02.2026 20:38 Ответить
За дешеву кацапську нафту матір продасть
23.02.2026 20:47 Ответить
Виродок кремлівський. Ось вам і Європа і Європейські цінності і ''гарантії безпеки'' від ЄС. Фіцо ще тільки не почав допомагати рашистам зброєю і технологіями. Але і це допоки з Сосії не зняли санкції якщо Україна не дай боже підпише капітуляцію. Тоді всі ці Орбани і Фіци і остальні виродки знайдуть в себе на складах і літаки і ********** і іншу зброю яку вони продадуть рашистам як непотрібну, ще й заявлять що все це заради міру.
23.02.2026 20:53 Ответить
Треба бригаду відправити в Словаччину Фіцо поміняти))
23.02.2026 20:58 Ответить
Туди і бата вистачить.
23.02.2026 21:16 Ответить
******* он и есть *******!
23.02.2026 21:05 Ответить
Українці розуміють, що мета України - виснажити Росію, щоб економіка РФ впала і не було грошей у бюджеті на фінансування армії та пенсій. І Україна має всіма засобами це прискорювати, навіть якщо доведеться посидіти без світла, то пофіг, якщо знаєш, що РФ не отримає грошей із газу та нафти, і це прискорить виснаження РФ i перемогу. А Фіцо увійде до підручників історії, як мішок лайна.
23.02.2026 21:59 Ответить
Ти, Хвицю, ще дуже пожалієш...
23.02.2026 23:27 Ответить
 
 