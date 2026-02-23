Словаччина припиняє екстрені постачання електроенергії в Україну, - Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припиняє надавати аварійну допомогу електроенергією Україні через зупинення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Заява Фіцо

"Від сьогодні діє правило: якщо українська сторона звернеться до Словаччини за допомогою у стабілізації енергетичної мережі, вона такої допомоги не отримає. Це перший взаємний крок, на який словацький уряд має право без порушення будь-яких міжнародних правил і зобов’язань. Якщо українська сторона продовжить завдавати шкоди інтересам Словаччини у сфері постачання стратегічної сировини, словацький уряд перегляне також свої дотеперішні конструктивні позиції щодо членства України в Європейському Союзі та підготує подальші заходи", - стверджує прем'єр Фіцо.

За його словами, це правило триватиме до того часу, коли Україна відновить транзит нафти до Словаччини через трубопровід "Дружба".

Фіцо також поскаржився, що хотів обговорити ситуацію з президентом Володимиром Зеленським, але отримав повідомлення, що "український президент готовий до розмови лише після 25 лютого".

"Словаччина має право на постачання нафти. Тому на запитання, чи бажає український президент подальших взаємних кроків, має відповісти сам український президент і вирішити, коли буде відновлено постачання нафти. Хочу запевнити пана президента, що до таких кроків ми не лише готові, а і як суверенна держава маємо на них повне право", - додав він.

  • Нагадаємо, Словаччина, як і Угорщина, вимагає, щоб Україна відновила транзит російської нафти трубопроводом "Дружба", який постраждав під час російських атак. Обидві країни критично залежать від цього маршруту, бо не мають виходів до моря.

Що передувало

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Подавайте в міжнародний суд. У нас форс-мажор - війна, а у Фіцо що? Нехай в суді дає пояснення.
23.02.2026 18:56 Відповісти
У Фіцо в сраці рука *****.
23.02.2026 18:57 Відповісти
питання: а чому цей нафтопровід досі (4 роки) працював?
23.02.2026 18:58 Відповісти
Поц...
23.02.2026 18:55 Відповісти
Ото у ваты диссонанс! Ведь это Украина продает электричество в Европу
23.02.2026 19:24 Відповісти
А як електроенергія попадає в Буджак? Куди йде надлишкова енергія від АЕС в нічний час коли пропускна здатність електромереж України обмежена пошкодженнями. Скільки електроенергії йде до Румунії через Молдову? жодного диссонансу, а питань багато
23.02.2026 20:00 Відповісти
не підходить. може ви не знали, що на кацапсько-зековській фєні: ПОЦ - "парєнь очень ценний". Ну яке ж воно "ценне"? краще іспанською "***** de chivo"
23.02.2026 19:30 Відповісти
Перепрошую але слово поц позаімствовано з еврейского а це слово означае член , і до речи спробуйте сідельца чі бродягу назвати цім словом , повірьте будут вам непереливки мяко кажучі .
23.02.2026 21:45 Відповісти
хуже-*****!
23.02.2026 21:07 Відповісти
А хто в нас війну оголосив, Буданов?
Україна вкрай рідко зверталася до словаків за екстреним постачанням е/е, востаннє це було ще на початку січня цього року, при цьому нетривалий час
решта е/е від словаків це транзит з Європи за контрактами та фіца на них впливу немає
по суті, дешеві понти за вказівкою *****
Вони думали що сидять в центрі Європи і прикриті зі всіх боків і війна їм пох.
То шо ти йому? - хоч кілок на голові теши - має право дуркувати - за ним люди які його вибрали
Немає за ним нічого окрім кацапського хера в анусі.
питання: а чому цей нафтопровід досі (4 роки) працював?
Мабуть лідор про нього не знав, інакше якось важкувато пояснити.
Контракту дотримувались. Європа таке цінує.
Не чотири роки, а з моменту запуску.
та не 4, а 12.
А що так можна було? Чи ЄС і тут стурбовані імпотенти?
Обережно! Злий пес!
Орден від ***** забезпечений.Сундук дукатів теж.
Словаки поставили Євросоюз раком)))
Ти її на карті бачив? Що вона може перекрити, в загальній мережі ЄС? Тільки пальця собі у сраку вставити.
Ну бидло-словаки обрали. Сволота словацька.
Цікаво, у інших членів ЄС є якісь реальні важелі тиску на цю фіцю? Чи фіцю-кицю вони зможуть поставити на місце?
Шановне панство ми синхронизировани з ЕNTSO-E . Європейська мережа операторів систем передачи електроенергіі що забеспечуе синхронну работу мереж так що пох що цей поц триндить
Мова йде про екстренні, позапланові постачання, а не планові перетоки.
Не пи₴ди,фіца. Ніхрена ти не припинеш.
Так цей хєр своєї е/е і не надавав фактично, майже завжди відмовляв через нестачу. А основна е/е від словаків це переток від Європейських операторів за контрактами та фіца ніхєра із цим зробити не може, бо самого відріжуть від е/е
де припинення постачання залізорудної сировини з Кривого Рогу на Кошицький меткомбінат??
Орабана теж варто цим ощасливити.
Прикормленый дебил не понимает что его скоро снесут. Слава Украине!.
Були тільки два сусіда з ким Україна не воювала ніколи.
З бєларасєйцамі все зрозуміло.
23.02.2026 словаки об'явили нам війну!!!!
Все очікувано. Я чесно вже і не памятаю, чого Зеленьскому треба було від Фіцо та Словаччини і як все дійшло до такого.
До якого, тобі Фіцо вимкнув світло?
Мабуть, щоб ***** перестало впливати на Словаччину.
Мабуть трапець вхопить, істерика вже до всирачки.
В ЄС діє загальний ринок електроенергії й загальна мережа, що регулюється законодавством. Що може перекрити Словаччина, це велике питання. Фіцо може вимкнути світло, у власному туалеті..
Але головне він зробив - напросився на адекватну і законну реакцію за всі свої та орбанна палки в колеса і цим потрібно негайно скористатись та припинити поставки залізної руди в Словаччину і Угорщину до того часу поки фіцорбани не засунуть всі свої вето стосовно України собі ж в дупу.
хер с ним, лучше без света посидеть, чем разрешить.
Та давай, бидло, перекривай. Готовий посидіти зайві 5 чи 10 хвилин без електрики.
Видно гарно цього п*дараса чмосковити за яйця смикнули..)
Пускай Фицо ЛИЧНО , возглавит ремонтную бригаду . Которая предет чинить трубопровод. Только с каждого взять расписку , что они не иеют притензий к Украине , в случае их смерти . Я думаю в Словакии столько дураков не найдётся.
Фіцо! В Москву по медаль і пре-мі-ю! Цікаво, його рідня ким була при Гітлері?
Чому Фіцо не звернеться до свого друга ***** щоб той не пошкоджував цю Дружбу?
А Словаччина виробляє свою електроенергію, чи просто транспортує від когось? Дограється Фіцо.
Україна є повноцінним учасником енергетичного євросоюзу (ENTSO-E).
Гадаю, що на фіцю знайдуть важіль у ЄС.
Думав, ******- це угорці, а ні- є і словакі...
He is mraz
некісло Рубіо покатався по Словаччині та Угорщині.
За дешеву кацапську нафту матір продасть
Виродок кремлівський. Ось вам і Європа і Європейські цінності і ''гарантії безпеки'' від ЄС. Фіцо ще тільки не почав допомагати рашистам зброєю і технологіями. Але і це допоки з Сосії не зняли санкції якщо Україна не дай боже підпише капітуляцію. Тоді всі ці Орбани і Фіци і остальні виродки знайдуть в себе на складах і літаки і ********** і іншу зброю яку вони продадуть рашистам як непотрібну, ще й заявлять що все це заради міру.
Треба бригаду відправити в Словаччину Фіцо поміняти))
Туди і бата вистачить.
******* он и есть *******!
Українці розуміють, що мета України - виснажити Росію, щоб економіка РФ впала і не було грошей у бюджеті на фінансування армії та пенсій. І Україна має всіма засобами це прискорювати, навіть якщо доведеться посидіти без світла, то пофіг, якщо знаєш, що РФ не отримає грошей із газу та нафти, і це прискорить виснаження РФ i перемогу. А Фіцо увійде до підручників історії, як мішок лайна.
Ти, Хвицю, ще дуже пожалієш...
