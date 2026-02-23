Словаччина припиняє екстрені постачання електроенергії в Україну, - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припиняє надавати аварійну допомогу електроенергією Україні через зупинення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

Заява Фіцо

"Від сьогодні діє правило: якщо українська сторона звернеться до Словаччини за допомогою у стабілізації енергетичної мережі, вона такої допомоги не отримає. Це перший взаємний крок, на який словацький уряд має право без порушення будь-яких міжнародних правил і зобов’язань. Якщо українська сторона продовжить завдавати шкоди інтересам Словаччини у сфері постачання стратегічної сировини, словацький уряд перегляне також свої дотеперішні конструктивні позиції щодо членства України в Європейському Союзі та підготує подальші заходи", - стверджує прем'єр Фіцо.

За його словами, це правило триватиме до того часу, коли Україна відновить транзит нафти до Словаччини через трубопровід "Дружба".

Фіцо також поскаржився, що хотів обговорити ситуацію з президентом Володимиром Зеленським, але отримав повідомлення, що "український президент готовий до розмови лише після 25 лютого".

"Словаччина має право на постачання нафти. Тому на запитання, чи бажає український президент подальших взаємних кроків, має відповісти сам український президент і вирішити, коли буде відновлено постачання нафти. Хочу запевнити пана президента, що до таких кроків ми не лише готові, а і як суверенна держава маємо на них повне право", - додав він.

Нагадаємо, Словаччина, як і Угорщина, вимагає, щоб Україна відновила транзит російської нафти трубопроводом "Дружба", який постраждав під час російських атак. Обидві країни критично залежать від цього маршруту, бо не мають виходів до моря.

Що передувало

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

