Президентка Європарламенту підписала документи про кредит для України на 90 мільярдів євро

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола 24 лютого підписала кредит для України на 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Про це Мецола повідомила в соцмережі Х.

"Щойно підписано кредит на підтримку України в розмірі 90 млрд євро від імені Європарламенту", – написала Мецола.

Куди спрямують кошти кредиту

За словами Мецоли, кошти будуть направлені, зокрема:

для підтримки роботи основних державних служб України,

для підтримки оборони України,

для захисту спільної безпеки та свободи.

Окрім того, гроші будуть виористані для досягнення справжнього та тривалого миру й для закріплення майбутнього України в Європі.

Що відомо про кредит

Напередодні повідомлялося, що Європейський Союз перегляне використання заморожених російських активів для допомоги Україні, якщо Угорщина не зніме вето на кредит у 90 млрд євро.

Нагааємо, 19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією. При цьому купувати зброю можна лише у країн ЄС. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.

14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.