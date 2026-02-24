Президентка Європарламенту підписала документи про кредит для України на 90 мільярдів євро
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола 24 лютого підписала кредит для України на 90 млрд євро на 2026-2027 роки.
Про це Мецола повідомила в соцмережі Х.
"Щойно підписано кредит на підтримку України в розмірі 90 млрд євро від імені Європарламенту", – написала Мецола.
Куди спрямують кошти кредиту
За словами Мецоли, кошти будуть направлені, зокрема:
- для підтримки роботи основних державних служб України,
- для підтримки оборони України,
- для захисту спільної безпеки та свободи.
Окрім того, гроші будуть виористані для досягнення справжнього та тривалого миру й для закріплення майбутнього України в Європі.
Що відомо про кредит
Напередодні повідомлялося, що Європейський Союз перегляне використання заморожених російських активів для допомоги Україні, якщо Угорщина не зніме вето на кредит у 90 млрд євро.
Нагааємо, 19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією. При цьому купувати зброю можна лише у країн ЄС. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.
14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.
