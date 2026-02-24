Новини Допомога Україні від Європи
Президентка Європарламенту підписала документи про кредит для України на 90 мільярдів євро

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола 24 лютого підписала кредит для України на 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Про це Мецола повідомила в соцмережі Х.

"Щойно підписано кредит на підтримку України в розмірі 90 млрд євро від імені Європарламенту", – написала Мецола.

Куди спрямують кошти кредиту

За словами Мецоли, кошти будуть направлені, зокрема: 

  • для підтримки роботи основних державних служб України,
  • для підтримки оборони України,
  • для захисту спільної безпеки та свободи.

Окрім того, гроші будуть виористані для досягнення справжнього та тривалого миру й для закріплення майбутнього України в Європі.

Що відомо про кредит

Напередодні повідомлялося, що Європейський Союз перегляне використання заморожених російських активів для допомоги Україні, якщо Угорщина не зніме вето на кредит у 90 млрд євро.

Нагааємо, 19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією. При цьому купувати зброю можна лише у країн ЄС. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.

14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.

Слава Богу!
Подяка друзям, що пізнаються в біді
показати весь коментар
24.02.2026 17:11 Відповісти

