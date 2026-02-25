Спікер парламенту Грузії назвав Зеленського невдячною людиною

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського, назвавши його невдячною людиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації видання "Грузия Online", яке навело заяву грузинського політика.

Відповідний коментар Папуашвілі зробив у контексті голосування за резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо України. Документ підтримали 107 держав, серед яких і Грузія.

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Заява Папуашвілі щодо Зеленського

Голова парламенту Грузії заявив, що український президент нібито не демонструє належної вдячності партнерам.

"Загалом, він (Зеленський. – Ред.) невдячна людина, я не перший, хто це каже. Американський президент (Дональд Трамп. – Ред.) сказав йому проявити хоч трохи вдячності. Зеленський не виявляє вдячності ні до Америки, ні до Грузії", – сказав Папуашвілі.

За його словами, такі оцінки вже лунали раніше з боку інших політиків.

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Позиція Грузії щодо України

Водночас Папуашвілі наголосив, що грузинська влада підтримує український народ. Він підкреслив, що остаточну оцінку діяльності президента України має дати саме суспільство.

За словами спікера, "остаточний вердикт щодо самого Зеленського винесе український народ".

Грузія підтримала резолюцію ООН щодо України, що, за словами грузинської сторони, свідчить про солідарність із українським народом попри критичні оцінки на адресу керівництва держави.

Нагадаємо, 24 лютого Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку миру в Україні, "за" яку проголосували 107 держав-членів. Проте США — утрималися. Причиною стали формулювання в документі, які можуть зашкодити переговорам, зазначила заступниця посла Теммі Брюс. За це американців розкритикував колишній спецпредставник Кіт Келлог.

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