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Новини Відносини України та Грузії
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Спікер парламенту Грузії назвав Зеленського невдячною людиною

Грузинський спікер парламенту Шалва Папуашвілі назвав Зеленського невдячною людиною

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського, назвавши його невдячною людиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації видання "Грузия Online", яке навело заяву грузинського політика.

Відповідний коментар Папуашвілі зробив у контексті голосування за резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо України. Документ підтримали 107 держав, серед яких і Грузія.

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Заява Папуашвілі щодо Зеленського

Голова парламенту Грузії заявив, що український президент нібито не демонструє належної вдячності партнерам.

"Загалом, він (Зеленський. – Ред.) невдячна людина, я не перший, хто це каже. Американський президент (Дональд Трамп. – Ред.) сказав йому проявити хоч трохи вдячності. Зеленський не виявляє вдячності ні до Америки, ні до Грузії", – сказав Папуашвілі.

За його словами, такі оцінки вже лунали раніше з боку інших політиків.

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Позиція Грузії щодо України

Водночас Папуашвілі наголосив, що грузинська влада підтримує український народ. Він підкреслив, що остаточну оцінку діяльності президента України має дати саме суспільство.

За словами спікера, "остаточний вердикт щодо самого Зеленського винесе український народ".

Грузія підтримала резолюцію ООН щодо України, що, за словами грузинської сторони, свідчить про солідарність із українським народом попри критичні оцінки на адресу керівництва держави.

  • Нагадаємо, 24 лютого Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку миру в Україні, "за" яку проголосували 107 держав-членів. Проте США — утрималися. Причиною стали формулювання в документі, які можуть зашкодити переговорам, зазначила заступниця посла Теммі Брюс. За це американців розкритикував колишній спецпредставник Кіт Келлог.

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Грузія (1855) Зеленський Володимир (27909) ООН (3505)
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Топ коментарі
+16
Зато берлускони всегда был благодарен разнообразной сволочи. Преступникам..ворам..коррупционерам ..педофилам...мафии...геноциднику *****,с которым распивал украденое вино в украденом Крыму. Куда там неблагодарному Зеленскому
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25.02.2026 18:39 Відповісти
+15
Хай назве конкретні дії уряду Грузії, на підтримку України... А не "підпис" під резолюцією ООН.
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25.02.2026 18:44 Відповісти
+14
Спікер папуас - нігуя собі!
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25.02.2026 18:29 Відповісти
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та ти таке саме як і цей малорос обнюханий
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25.02.2026 18:28 Відповісти
то все х...ня !

за цими тьорками мало хто помітив що Ізраїль голосував проти України !

нагадайте, будь ласка, ми вже визнали незалежність Палестини ?
якщо ні, то вже на часі....
.
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26.02.2026 02:04 Відповісти
Спікер папуас - нігуя собі!
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25.02.2026 18:29 Відповісти
"...Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі різко..." - як на мене, то там в ПІБ пропущена буква "а" після "л" - на вибір Вам після якої "л"
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25.02.2026 18:30 Відповісти
та ладно. путінська шал.ва ще буде щось патякати. без зайвих клоунів зі своїми розберемось
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25.02.2026 18:31 Відповісти
То, шо он неблагодарная свыння - это факт.
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25.02.2026 18:33 Відповісти
Зато берлускони всегда был благодарен разнообразной сволочи. Преступникам..ворам..коррупционерам ..педофилам...мафии...геноциднику *****,с которым распивал украденое вино в украденом Крыму. Куда там неблагодарному Зеленскому
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25.02.2026 18:39 Відповісти
Личный неприязнь испитываеш, спецом зарегился?
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25.02.2026 19:12 Відповісти
Шта?
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25.02.2026 19:29 Відповісти
Открою тебе страшную тайну - это не мой друган.
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25.02.2026 21:22 Відповісти
Да мне плевать.
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25.02.2026 21:29 Відповісти
ви про що, ріпоїде?
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25.02.2026 19:57 Відповісти
Про ******, зедрань.
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25.02.2026 21:19 Відповісти
Грузія завжди була і буде другом України ..але у них немає сильних союзників тому самим грузинам щоб вижитив цьому світі і не бути використаними кимось в своїх цілях приходиться крутитись як вуж на сковороді
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25.02.2026 18:35 Відповісти
Це ви так поведінку колаборанта та манкурта Іванішвілі намагаєтеся обгрунтувати? Пізно крутитися. Вони вже на кацапському єлдаку капітально. А народ Грузії...Ну що ж...На народ такі не зважають.
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25.02.2026 18:56 Відповісти
Коли вчитель помирав, він покликав Лао-цзи і запитав: «Чи бачиш ти мій язик?». Той відповів: «Так». «А чи бачиш ти мої зуби?» - запитав старець. «Ні, вони давно випали», - відповів учень.
Суть цієї метафори за Лао-цзи:

Твердість - це слабкість: Зуби тверді, міцні та агресивні, тому вони руйнуються і випадають першими [1, 2].М'якість - це сила: Язик м'який і гнучкий, він не чинить опору, тому залишається з людиною до кінця життя
Ось так і грузини м"яко переживуть твердих кацапів
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25.02.2026 19:08 Відповісти
І чому ця метафора Ляо-цзи не взялася до уваги українцями в 2014 році? Як взяли до уваги у 1918му. Чи після Переяславської Ради. Продовжували би і надалі м'яко переживать кацапів століттями. **** нам.🤔
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25.02.2026 19:37 Відповісти
В городі бузина...
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25.02.2026 19:58 Відповісти
Шо це за х#р ?
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25.02.2026 18:36 Відповісти
Прізвище багато про що свідчить.
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25.02.2026 18:38 Відповісти
Каzапський прихвостень ШалАва ПапуаСшвілі йде НАХ.. за рюзьке кораблем.
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25.02.2026 18:39 Відповісти
А що ще чекати від московської маріонетки, крім відвертих образ? Назвати це ніщо людиною - просто плюнути в обличчя українців.
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25.02.2026 18:40 Відповісти
Мабуть орбанутому по завідував грошей ху...ла забажав. Хоча те що Зеленський невдячна людина я згоден
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25.02.2026 18:41 Відповісти
Хай назве конкретні дії уряду Грузії, на підтримку України... А не "підпис" під резолюцією ООН.
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25.02.2026 18:44 Відповісти
Просто чергова ганьба грузинського народу відпрацьовує рублікі.
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25.02.2026 18:48 Відповісти
Во,а грузини нам теж щось винні?
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25.02.2026 19:24 Відповісти
А ти "в курсі", ХТО "завалив" кацапські літаки, які рвалися на Тбілісі?... Навіть одного "стратега", збили... Здається, нам навіть ЗРК не повернули...
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25.02.2026 19:28 Відповісти
За 4 ЗРК С-200 и ходит слух, шо с расчетами.
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25.02.2026 21:31 Відповісти
Грузини - єдиний на Кавказі народ який спромігся створити власну маленьку імперію з власною аристократією.Там близько тридцяти етносів - менгрели,свани,аджари,абхази,осети і т.д.,власна історія,культура,традиціі і - головне - власний розум.Недавно я лежав у львівській лікарні Св.Пантелеймона,там багато поранених воїнів різних національностей,але лише у грузин своя компанія,сиділи на лавочках внизу якось окремо.В принципі я кавказців недолюблюю,багато серед них зустрічав наглих,хамуватих,агресивно-боягузливих...А от серед грузинів таких не бачив...Поважаю їх...
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25.02.2026 18:50 Відповісти
Не маю нічого проти сакартвелло, але чомусь нагадало: "галантерейщик і Кардинал! Кардинал і галантерейщик!" (с) х/ф
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25.02.2026 19:02 Відповісти
Бежали робкие грузины (с)
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25.02.2026 19:23 Відповісти
Тим часом Великобританія в рамках подальших санкцій на касапів викоремилв і владу Грузії: https://newsua.one/news-world/121693.html ввела офіційні санкції проти двох проурядових телеканалів Грузії - «Імеді» та Postv.
Лондон висунув проти цих медіаресурсів звинувачення в поширенні навмисно неправдивої інформації про війну в Україні. За заявою британської сторони, канали транслювали неправдиві наративи, метою яких була дестабілізація ситуації в Україні та створення загроз її територіальній цілісності. Зокрема, мовнику «Імеді» інкримінується публікація недостовірних фактів, що представляють українське керівництво як нелегітимне або таке, що є маріонеткою західних країн.
Реакція з боку грузинських мовників не забарилася: представники телеканалів засудили це рішення, назвавши його «нікчемним». Керівництво «Імеді» заявило, що, незважаючи на обмеження, компанія продовжить свою роботу «в інтересах грузинського народу». У свою чергу, засновник каналу Postv Шалва Рамішвілі виступив із засудженням дій Лондона, висловивши припущення, що справжньою причиною санкцій стала «відмова каналу транслювати заяви про безумовну перемогу України над Росією».
Вжиті заходи мають жорсткий фінансовий характер і включають повне заморожування активів і майна, що належать зазначеним компаніям на території Британії. Крім того, власникам цих телеканалів відтепер заборонено обіймати керівні посади або керувати будь-якими іншими компаніями в британській юрисдикції.
Експерти відзначають, що даний інцидент відображає глибоку трансформацію Грузії: країна, яка довгий час вважалася найбільш демократичною і орієнтованою на Захід державою на пострадянському просторі, після початку повномасштабної війни демонструє все більш авторитарні методи управління і активно поглиблює економічне співробітництво з Росією.
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25.02.2026 19:29 Відповісти
Один про-москальський поц назвав іншого про-москальського поца - невдячним поцом.
Ось так відбувається кругообіг поц-нутого лайна в природі.
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25.02.2026 19:36 Відповісти
І цьому вже потрібно дякувати? В чергу ставай.
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25.02.2026 19:45 Відповісти
Коли старий та дурний пес гавкне щось не по ділу, завжди знайдуться брудні шавки, котрі піднімуть гавкіт.
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25.02.2026 20:32 Відповісти
А за що Зеленський має дякувати Грузії? За те, що голосували за резолюцію ООН? Може ще навколішки стати?
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25.02.2026 20:57 Відповісти
Ну, це ішак! А воно кому вдячне? Всі йому винні, а воно "нікаму нічєво нє должно".
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25.02.2026 21:44 Відповісти
 
 