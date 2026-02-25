Спікер парламенту Грузії назвав Зеленського невдячною людиною
Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського, назвавши його невдячною людиною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації видання "Грузия Online", яке навело заяву грузинського політика.
Відповідний коментар Папуашвілі зробив у контексті голосування за резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо України. Документ підтримали 107 держав, серед яких і Грузія.
Заява Папуашвілі щодо Зеленського
Голова парламенту Грузії заявив, що український президент нібито не демонструє належної вдячності партнерам.
"Загалом, він (Зеленський. – Ред.) невдячна людина, я не перший, хто це каже. Американський президент (Дональд Трамп. – Ред.) сказав йому проявити хоч трохи вдячності. Зеленський не виявляє вдячності ні до Америки, ні до Грузії", – сказав Папуашвілі.
За його словами, такі оцінки вже лунали раніше з боку інших політиків.
Позиція Грузії щодо України
Водночас Папуашвілі наголосив, що грузинська влада підтримує український народ. Він підкреслив, що остаточну оцінку діяльності президента України має дати саме суспільство.
За словами спікера, "остаточний вердикт щодо самого Зеленського винесе український народ".
Грузія підтримала резолюцію ООН щодо України, що, за словами грузинської сторони, свідчить про солідарність із українським народом попри критичні оцінки на адресу керівництва держави.
- Нагадаємо, 24 лютого Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку миру в Україні, "за" яку проголосували 107 держав-членів. Проте США — утрималися. Причиною стали формулювання в документі, які можуть зашкодити переговорам, зазначила заступниця посла Теммі Брюс. За це американців розкритикував колишній спецпредставник Кіт Келлог.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
за цими тьорками мало хто помітив що Ізраїль голосував проти України !
нагадайте, будь ласка, ми вже визнали незалежність Палестини ?
якщо ні, то вже на часі....
.
Суть цієї метафори за Лао-цзи:
Твердість - це слабкість: Зуби тверді, міцні та агресивні, тому вони руйнуються і випадають першими [1, 2].М'якість - це сила: Язик м'який і гнучкий, він не чинить опору, тому залишається з людиною до кінця життя
Ось так і грузини м"яко переживуть твердих кацапів
Лондон висунув проти цих медіаресурсів звинувачення в поширенні навмисно неправдивої інформації про війну в Україні. За заявою британської сторони, канали транслювали неправдиві наративи, метою яких була дестабілізація ситуації в Україні та створення загроз її територіальній цілісності. Зокрема, мовнику «Імеді» інкримінується публікація недостовірних фактів, що представляють українське керівництво як нелегітимне або таке, що є маріонеткою західних країн.
Реакція з боку грузинських мовників не забарилася: представники телеканалів засудили це рішення, назвавши його «нікчемним». Керівництво «Імеді» заявило, що, незважаючи на обмеження, компанія продовжить свою роботу «в інтересах грузинського народу». У свою чергу, засновник каналу Postv Шалва Рамішвілі виступив із засудженням дій Лондона, висловивши припущення, що справжньою причиною санкцій стала «відмова каналу транслювати заяви про безумовну перемогу України над Росією».
Вжиті заходи мають жорсткий фінансовий характер і включають повне заморожування активів і майна, що належать зазначеним компаніям на території Британії. Крім того, власникам цих телеканалів відтепер заборонено обіймати керівні посади або керувати будь-якими іншими компаніями в британській юрисдикції.
Експерти відзначають, що даний інцидент відображає глибоку трансформацію Грузії: країна, яка довгий час вважалася найбільш демократичною і орієнтованою на Захід державою на пострадянському просторі, після початку повномасштабної війни демонструє все більш авторитарні методи управління і активно поглиблює економічне співробітництво з Росією.
Ось так відбувається кругообіг поц-нутого лайна в природі.