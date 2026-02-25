Разом з Умєровим на переговори до Женеви вирушила економічна група, - Зеленський
Разом із головою української делегації Рустемом Умєровим на переговори із США до Женеви відправилась також економічна група.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, повідомляє Цензор.НЕТ.
Економічна співпраця із США
"Вранці у мене був брифінг від Рустема Умєрова. Він у дорозі в Швейцарію. Завтра там буде двостороння зустріч між українською та американською сторонами. Вони підготують економічний документ. Паралельно ми працюємо над планом з 20 пунктів, гарантіями безпеки і пакетом процвітання. З ним є наша економічна група", - розповів глава держави.
За словами Зеленського, під час завтрашніх переговорів обговорюватимуть послідовність кроків для завершення війни.
Питання територій
Водночас, Зеленський додав, що не впевнений, що завтра буде чіткий результат щодо питання територій. Адже це питання, на його думку, має вирішуватись на рівні лідерів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль