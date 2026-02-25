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Новини Мирні перемовини Співпраця України та США
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Разом з Умєровим на переговори до Женеви вирушила економічна група, - Зеленський

Володимир Зеленський

Разом із головою української делегації Рустемом Умєровим на переговори із США до Женеви відправилась також економічна група. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Економічна співпраця із США 

"Вранці у мене був брифінг від Рустема Умєрова. Він у дорозі в Швейцарію. Завтра там буде двостороння зустріч між українською та американською сторонами. Вони підготують економічний документ. Паралельно ми працюємо над планом з 20 пунктів, гарантіями безпеки і пакетом процвітання. З ним є наша економічна група", - розповів глава держави.

За словами Зеленського, під час завтрашніх переговорів обговорюватимуть послідовність кроків для завершення війни.

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Питання територій

Водночас, Зеленський додав, що не впевнений, що завтра буде чіткий результат щодо питання територій. Адже це питання, на його думку,  має вирішуватись на рівні лідерів.

Читайте також: Віткофф анонсував зустріч з Умєровим у Женеві у четвер, 26 лютого

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) перемовини (3798) Женева (100) Умєров Рустем (902)
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Топ коментарі
+17
Економічна група, це міндічі-цукермани?
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25.02.2026 16:44 Відповісти
+10
Перетворити НЕокуповані териротії Донбасу на економічну чорну дірку у якій кацапи будуть відмивати бабло, разом з пліснявими, трампістами, китайцями та іншим.
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25.02.2026 16:54 Відповісти
+5
Умєров очикує на цю групу.
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25.02.2026 16:55 Відповісти
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та й прилад для штучного дихання Україні би не завадив після таких експрементів...
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25.02.2026 16:30 Відповісти
... щось бажають трампончику запропонувати ще! Для угоди!
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25.02.2026 16:28 Відповісти
Перетворити НЕокуповані териротії Донбасу на економічну чорну дірку у якій кацапи будуть відмивати бабло, разом з пліснявими, трампістами, китайцями та іншим.
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25.02.2026 16:54 Відповісти
Шлагбаумна підгрупа теж вирушила?
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25.02.2026 16:40 Відповісти
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25.02.2026 16:41 Відповісти
"планом з 20 пунктів, гарантіями безпеки і пакетом процвітання "-гарантії і пррцвітання для оп
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25.02.2026 16:42 Відповісти
Економічна група, це міндічі-цукермани?
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25.02.2026 16:44 Відповісти
Про які території можк іти мова----ЧИТАЙ КОНСТИТУЦІЮ!
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25.02.2026 16:55 Відповісти
Умєров очикує на цю групу.
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25.02.2026 16:55 Відповісти
А Умєров в Україну хоч повертається? Чи після чуток про можливу підозру від САП/НАБУ так з "відряджень" і не вилазить? Тоді хто ж виконує обов'язки Секретаря РНБО?
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25.02.2026 18:06 Відповісти
 
 