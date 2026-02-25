Разом з Умєровим на переговори до Женеви вирушила економічна група, - Зеленський

Разом із головою української делегації Рустемом Умєровим на переговори із США до Женеви відправилась також економічна група.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Економічна співпраця із США

"Вранці у мене був брифінг від Рустема Умєрова. Він у дорозі в Швейцарію. Завтра там буде двостороння зустріч між українською та американською сторонами. Вони підготують економічний документ. Паралельно ми працюємо над планом з 20 пунктів, гарантіями безпеки і пакетом процвітання. З ним є наша економічна група", - розповів глава держави.

За словами Зеленського, під час завтрашніх переговорів обговорюватимуть послідовність кроків для завершення війни.

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Питання територій

Водночас, Зеленський додав, що не впевнений, що завтра буде чіткий результат щодо питання територій. Адже це питання, на його думку, має вирішуватись на рівні лідерів.

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