УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7806 відвідувачів онлайн
Новини Переговори із США
1 275 12

Віткофф анонсував зустріч з Умєровим у Женеві у четвер, 26 лютого

Віткофф зустрінеться з Умєровим

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф анонсував зустріч із головою української переговорної делегації, секретарем РНБО Рустемом Умєровим у Женеві найближчого четверга. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його виступі в онлайн-форматі під час спеціальної зустрічі YES, пише Інтерфакс-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами Віткоффа, він прибуде до Швейцарії разом із Джаредом Кушнером. Основною метою поїздки є переговори з іранською стороною. Водночас він підтвердив, що окремо планує провести перемовини з українською делегацією.

"Я розмовляв із Рустемом Умєровим, з яким спілкуюся майже щодня, і попросив дозволу від президента Зеленського на зустріч у Женеві. Мета полягає в тому, щоб продовжити розмову і вивчити різні варіанти того, як ми можемо дійти до мирної угоди", – заявив Віткофф.

Він уточнив, що після переговорів у Швейцарії українська сторона може відвідати Сполучені Штати для подальших консультацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас про зустріч Зеленського та Путіна: Не поділяю оптимізму Віткоффа

Переговори щодо гарантій безпеки

Щодо самих перемовин, то на них окрему увагу, за словами спецпосланця, сторони приділяють питанням безпеки. Він наголосив, що жодна мирна домовленість не матиме сенсу без чітких і дієвих гарантій.

За словами Віткоффа, США та європейські партнери обговорюють сильні протоколи безпеки для України. Кінцевим результатом має стати впевненість українців у можливості жити в умовах сталого миру.

Також читайте: "Путін завжди був зі мною абсолютно чесним", - Віткофф

Угода про процвітання та інвестиції

Ще одним напрямом перемовин є Угода про процвітання України. Вона передбачає економічне відновлення, розвиток промисловості, енергетичного сектору та створення сучасної цифрової інфраструктури.

Віткофф повідомив, що до обговорення долучено керівництво інвестиційних структур. Зокрема, запрошено генерального директора компанії BlackRock. За його словами, аналітики прогнозують потенційне триразове зростання ВВП України протягом десяти років за умови стабільної безпекової ситуації та реалізації реформ.

Учасники зустрічі наголосили, що питання гарантій безпеки та економічного відновлення мають розглядатися паралельно як складові довгострокової стратегії підтримки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віткофф про перемовини у Женеві: Є значний прогрес

Автор: 

Кушнер Джаред (70) перемовини (3796) Умєров Рустем (902) Віткофф Стів (314)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Два негідники один відстоює російські інтереси ,інший корупціонер який мавби відповісти за розкрадання воєного бюджету.
показати весь коментар
24.02.2026 21:01 Відповісти
+4
Це визначає кріт фсб дЕрьмак.
показати весь коментар
24.02.2026 20:50 Відповісти
+3
Летіли б хоч одним літаком, якщо в вдома, Маямі не захотіли зустрітись.
показати весь коментар
24.02.2026 20:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що з одного боку , що з іншого - ніхто не вболіває за інтерси України .
показати весь коментар
24.02.2026 20:46 Відповісти
"...анонсував зустріч із головою української переговорної делегації, секретарем РНБО Рустемом Умєровим ..." - Буданов уже не голова? Чи голову уже теж не ми визначаємо?
показати весь коментар
24.02.2026 20:46 Відповісти
Це визначає кріт фсб дЕрьмак.
показати весь коментар
24.02.2026 20:50 Відповісти
до 26 ще є час - НАБУ і САП нехай працюють!
показати весь коментар
24.02.2026 20:51 Відповісти
Летіли б хоч одним літаком, якщо в вдома, Маямі не захотіли зустрітись.
показати весь коментар
24.02.2026 20:49 Відповісти
Щось труть - але що? Невже знайшли "слабку ланку"???
показати весь коментар
24.02.2026 20:50 Відповісти
громадянину сша, зі всією сім'єю дуже щільно затисли яєли в тисках піндосівського правочинства.
але ж....
хто такий умєров для україни?
кончене ніщо, що мародерило на крові українців.

нагадаю.
україна належить українцям!!!!
єдиний переговорник, це зсу на нулі!
а, не отой зелений холуй начальник штабу! і не отой зелений холуй, бувший начальник армійської розвідки!!!!!
показати весь коментар
24.02.2026 20:50 Відповісти
Два негідники один відстоює російські інтереси ,інший корупціонер який мавби відповісти за розкрадання воєного бюджету.
показати весь коментар
24.02.2026 21:01 Відповісти
То що чекати комбат на цю дату?(((
показати весь коментар
24.02.2026 21:12 Відповісти
"... США та європейські партнери обговорюють сильні протоколи безпеки для України"... О, з'явилося нове формулювання "сильні протоколи". Знову жонглювання словами від аферіста-забудовника.
Будь-кому, хто взмозі бачити хоча б на крок вперед, зрозуміло - ніяки "сильні протоколи" не працюватиме доти, доки існує російська агресивна свиня. Це гірка, нажаль, правда на яку Віткофф і його шобла не хоче звертати увагу. Натомість хоче закумуфлювати все це в байках про світле майбутнє України. Послухай Пєскова, Віткофф. Що він сьогодня каже? Операція має продовжуватись. А ти, Віткофф, навіть цього не чуєшь. Що б ви там з Умеровим не обговорювали, не буде ніякого дієвого захиста по стриманню агресора, коли він в черговий раз повернется до старого. І що тоді робити, знову консультуватися та обховорювати одне й теж. Доки поряд існуватиме російский вшивий барак c мовчазною худобою, котра ненавидить все що поряд, діла не буде. Всі ці зустрічи - це марна трата часу. Невже це досі не зрозуміло?
показати весь коментар
24.02.2026 21:12 Відповісти
Тририразовий чемпіон відкриття(й недовідкриття) справ від НАБУ
1. корупція головою Держмайна
2. нерозслідуване СБУ призначення Єрмаком на Мінстром Оборони з громадянством Рашки ( платив податки з бізнесу у Криму як громадянини рашки )
3'. не дорозслідувана НАБУ 9 по крайній мірі не оголошено не оприлюднено) - корупція в ранзі вже Міністра Оборони
4 Призначення тричі заплямованонедорозслідуванного й не засудженого на керівника органу з джерела військових ТАЄМНИЦЬ З ТАЄМНИЦЬ- головою РНБО

Умєров -герой забезпечення безпеки ЗЕмафії , вже відкинули навіть тіпа представника тіпа ПАРЛАМЕНТУ Арахамію( не захотів таки рятувати Єрмака)
показати весь коментар
24.02.2026 21:40 Відповісти
 
 