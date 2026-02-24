Віткофф анонсував зустріч з Умєровим у Женеві у четвер, 26 лютого

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф анонсував зустріч із головою української переговорної делегації, секретарем РНБО Рустемом Умєровим у Женеві найближчого четверга.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його виступі в онлайн-форматі під час спеціальної зустрічі YES, пише Інтерфакс-Україна.

За словами Віткоффа, він прибуде до Швейцарії разом із Джаредом Кушнером. Основною метою поїздки є переговори з іранською стороною. Водночас він підтвердив, що окремо планує провести перемовини з українською делегацією.

"Я розмовляв із Рустемом Умєровим, з яким спілкуюся майже щодня, і попросив дозволу від президента Зеленського на зустріч у Женеві. Мета полягає в тому, щоб продовжити розмову і вивчити різні варіанти того, як ми можемо дійти до мирної угоди", – заявив Віткофф.

Він уточнив, що після переговорів у Швейцарії українська сторона може відвідати Сполучені Штати для подальших консультацій.

Переговори щодо гарантій безпеки

Щодо самих перемовин, то на них окрему увагу, за словами спецпосланця, сторони приділяють питанням безпеки. Він наголосив, що жодна мирна домовленість не матиме сенсу без чітких і дієвих гарантій.

За словами Віткоффа, США та європейські партнери обговорюють сильні протоколи безпеки для України. Кінцевим результатом має стати впевненість українців у можливості жити в умовах сталого миру.

Угода про процвітання та інвестиції

Ще одним напрямом перемовин є Угода про процвітання України. Вона передбачає економічне відновлення, розвиток промисловості, енергетичного сектору та створення сучасної цифрової інфраструктури.

Віткофф повідомив, що до обговорення долучено керівництво інвестиційних структур. Зокрема, запрошено генерального директора компанії BlackRock. За його словами, аналітики прогнозують потенційне триразове зростання ВВП України протягом десяти років за умови стабільної безпекової ситуації та реалізації реформ.

Учасники зустрічі наголосили, що питання гарантій безпеки та економічного відновлення мають розглядатися паралельно як складові довгострокової стратегії підтримки України.

Раніше Стів Віткофф заявляв, що особиста зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися вже впродовж найближчих трьох тижнів. Також не виключається, що до переговорів може приєднатися Дональд Трамп.

