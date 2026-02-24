Уиткофф анонсировал встречу с Умеровым в Женеве в четверг, 26 февраля
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф анонсировал встречу с главой украинской переговорной делегации, секретарем СНБО Рустемом Умеровым в Женеве в ближайший четверг.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении в онлайн-формате во время специальной встречи YES, пишет Интерфакс-Украина.
По словам Уиткоффа, он прибудет в Швейцарию вместе с Джаредом Кушнером. Основной целью поездки являются переговоры с иранской стороной. В то же время он подтвердил, что отдельно планирует провести переговоры с украинской делегацией.
"Я разговаривал с Рустемом Умеровым, с которым общаюсь почти ежедневно, и попросил разрешения у президента Зеленского на встречу в Женеве. Цель состоит в том, чтобы продолжить разговор и изучить различные варианты того, как мы можем прийти к мирному соглашению", - заявил Уиткофф.
Он уточнил, что после переговоров в Швейцарии украинская сторона может посетить Соединенные Штаты для дальнейших консультаций.
Переговоры о гарантиях безопасности
Что касается самих переговоров, то на них отдельное внимание, по словам спецпосланца, стороны уделяют вопросам безопасности. Он подчеркнул, что ни одно мирное соглашение не будет иметь смысла без четких и действенных гарантий.
По словам Уиткоффа, США и европейские партнеры обсуждают сильные протоколы безопасности для Украины. Конечным результатом должна стать уверенность украинцев в возможности жить в условиях устойчивого мира.
Соглашение о процветании и инвестициях
Еще одним направлением переговоров является Соглашение о процветании Украины. Оно предусматривает экономическое восстановление, развитие промышленности, энергетического сектора и создание современной цифровой инфраструктуры.
Уиткофф сообщил, что к обсуждению привлечено руководство инвестиционных структур. В частности, приглашен генеральный директор компании BlackRock. По его словам, аналитики прогнозируют потенциальный трехкратный рост ВВП Украины в течение десяти лет при условии стабильной ситуации с безопасностью и реализации реформ.
Участники встречи подчеркнули, что вопросы гарантий безопасности и экономического восстановления должны рассматриваться параллельно как составляющие долгосрочной стратегии поддержки Украины.
- Ранее Стив Уиткофф заявлял, что личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться уже в течение ближайших трех недель. Также не исключается, что к переговорам может присоединиться Дональд Трамп.
але ж....
хто такий умєров для україни?
кончене ніщо, що мародерило на крові українців.
нагадаю.
україна належить українцям!!!!
єдиний переговорник, це зсу на нулі!
а, не отой зелений холуй начальник штабу! і не отой зелений холуй, бувший начальник армійської розвідки!!!!!
Будь-кому, хто взмозі бачити хоча б на крок вперед, зрозуміло - ніяки "сильні протоколи" не працюватиме доти, доки існує російська агресивна свиня. Це гірка, нажаль, правда на яку Віткофф і його шобла не хоче звертати увагу. Натомість хоче закумуфлювати все це в байках про світле майбутнє України. Послухай Пєскова, Віткофф. Що він сьогодня каже? Операція має продовжуватись. А ти, Віткофф, навіть цього не чуєшь. Що б ви там з Умеровим не обговорювали, не буде ніякого дієвого захиста по стриманню агресора, коли він в черговий раз повернется до старого. І що тоді робити, знову консультуватися та обховорювати одне й теж. Доки поряд існуватиме російский вшивий барак c мовчазною худобою, котра ненавидить все що поряд, діла не буде. Всі ці зустрічи - це марна трата часу. Невже це досі не зрозуміло?
1. корупція головою Держмайна
2. нерозслідуване СБУ призначення Єрмаком на Мінстром Оборони з громадянством Рашки ( платив податки з бізнесу у Криму як громадянини рашки )
3'. не дорозслідувана НАБУ 9 по крайній мірі не оголошено не оприлюднено) - корупція в ранзі вже Міністра Оборони
4 Призначення тричі заплямованонедорозслідуванного й не засудженого на керівника органу з джерела військових ТАЄМНИЦЬ З ТАЄМНИЦЬ- головою РНБО
Умєров -герой забезпечення безпеки ЗЕмафії , вже відкинули навіть тіпа представника тіпа ПАРЛАМЕНТУ Арахамію( не захотів таки рятувати Єрмака)