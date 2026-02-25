Вместе с Умеровым на переговоры в Женеву отправилась экономическая группа, - Зеленский

Вместе с главой украинской делегации Рустемом Умеровым на переговоры с США в Женеву отправилась также экономическая группа.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, сообщает Цензор.НЕТ.

Экономическое сотрудничество с США

"Утром у меня был брифинг от Рустема Умерова. Он в пути в Швейцарию. Завтра там будет двусторонняя встреча между украинской и американской сторонами. Они подготовят экономический документ. Параллельно мы работаем над планом из 20 пунктов, гарантиями безопасности и пакетом процветания. С ним есть наша экономическая группа", - рассказал глава государства.

По словам Зеленского, во время завтрашних переговоров будут обсуждать последовательность шагов для завершения войны.

Вопрос территорий

В то же время Зеленский добавил, что не уверен, что завтра будет четкий результат по вопросу территорий. Ведь этот вопрос, по его мнению, должен решаться на уровне лидеров.

