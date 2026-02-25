РУС
1 490 12

Вместе с Умеровым на переговоры в Женеву отправилась экономическая группа, - Зеленский

Владимир Зеленский

Вместе с главой украинской делегации Рустемом Умеровым на переговоры с США в Женеву отправилась также экономическая группа. 

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, сообщает Цензор.НЕТ.

Экономическое сотрудничество с США 

"Утром у меня был брифинг от Рустема Умерова. Он в пути в Швейцарию. Завтра там будет двусторонняя встреча между украинской и американской сторонами. Они подготовят экономический документ. Параллельно мы работаем над планом из 20 пунктов, гарантиями безопасности и пакетом процветания. С ним есть наша экономическая группа", - рассказал глава государства.

По словам Зеленского, во время завтрашних переговоров будут обсуждать последовательность шагов для завершения войны.

Читайте также: Умеров завтра встретится с Уиткоффом и Кушнером, новые переговоры с РФ возможны в начале марта, - Зеленский

Вопрос территорий

В то же время Зеленский добавил, что не уверен, что завтра будет четкий результат по вопросу территорий. Ведь этот вопрос, по его мнению, должен решаться на уровне лидеров.

Читайте также: Уиткофф анонсировал встречу с Умеровым в Женеве в четверг, 26 февраля

Зеленский Владимир переговоры Женева Умеров Рустем
+16
Економічна група, це міндічі-цукермани?
25.02.2026 16:44 Ответить
+10
Перетворити НЕокуповані териротії Донбасу на економічну чорну дірку у якій кацапи будуть відмивати бабло, разом з пліснявими, трампістами, китайцями та іншим.
25.02.2026 16:54 Ответить
+5
Умєров очикує на цю групу.
25.02.2026 16:55 Ответить
та й прилад для штучного дихання Україні би не завадив після таких експрементів...
25.02.2026 16:30 Ответить
... щось бажають трампончику запропонувати ще! Для угоди!
25.02.2026 16:28 Ответить
Перетворити НЕокуповані териротії Донбасу на економічну чорну дірку у якій кацапи будуть відмивати бабло, разом з пліснявими, трампістами, китайцями та іншим.
25.02.2026 16:54 Ответить
Шлагбаумна підгрупа теж вирушила?
25.02.2026 16:40 Ответить
25.02.2026 16:41 Ответить
"планом з 20 пунктів, гарантіями безпеки і пакетом процвітання "-гарантії і пррцвітання для оп
25.02.2026 16:42 Ответить
Економічна група, це міндічі-цукермани?
25.02.2026 16:44 Ответить
Про які території можк іти мова----ЧИТАЙ КОНСТИТУЦІЮ!
25.02.2026 16:55 Ответить
Умєров очикує на цю групу.
25.02.2026 16:55 Ответить
Чебурек не забыл,какую страну он представляет?
25.02.2026 17:50 Ответить
А Умєров в Україну хоч повертається? Чи після чуток про можливу підозру від САП/НАБУ так з "відряджень" і не вилазить? Тоді хто ж виконує обов'язки Секретаря РНБО?
25.02.2026 18:06 Ответить
 
 