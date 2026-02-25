РУС
Новости Мирные переговоры
957 25

Умеров завтра встретится с Уиткоффом и Кушнером, новые переговоры с РФ возможны в начале марта, - Зеленский

Умеров встретится с делегацией США

Глава украинской делегации Рустем Умеров завтра проведет двустороннюю встречу с американскими переговорщиками, в частности со спецпредставителем Стивом Уиткоффом, советником Джаредом Кушнером, а также с министром экономики Скотом Бессентом.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Ключевые темы переговоров

По его словам, ключевые темы переговоров - пакет восстановления Украины и подготовка к трехсторонней встрече с участием России, которая, по оценке украинской стороны, может состояться в начале марта.

Отдельно Умеров будет обсуждать вопрос обмена, по которому президент поставил отдельную задачу.

Автор: 

Зеленский Владимир (10605) Кушнер Джаред (50) Умеров Рустем (599) Скотт Бессент (85) Стив Уиткофф (283)
Скільки можна переливати з порожнього у порожнє?
показать весь комментарий
25.02.2026 11:39 Ответить
але ж на посуд в процесі переливу щось налипає. з того і жиють)...
показать весь комментарий
25.02.2026 12:00 Ответить
Нехай перед зустріччю перегляне виступ заступниці міністра оборони України Мар'яни Беца на засіданні Ради Безпеки ООН, яка наголосила, що Україна не піде на жодні територіальні компроміси з Росією. Щоб потім не червоніти ... і не прикидатися дурником!
показать весь комментарий
25.02.2026 11:42 Ответить
"Що ім знав, то ім си і довідав"
показать весь комментарий
25.02.2026 11:45 Ответить
Ось там на полі для гольфу у Майамі Умеров і постоіть с клюшками?
показать весь комментарий
25.02.2026 12:03 Ответить
Даа, встречи с Витьком и зятьком это конечно история для очень многих юмористических номеров...
показать весь комментарий
25.02.2026 12:06 Ответить
віткоф без червоної ікри буде непродуктивним
показать весь комментарий
25.02.2026 12:09 Ответить
Кабачкої...
показать весь комментарий
25.02.2026 12:17 Ответить
тоді два відра
показать весь комментарий
25.02.2026 16:29 Ответить
коли вже цей цирк закінчиться? послати б нахер кушнера, вітькова.

чому росіяни можуть послати келога, а ми легітимізуємо проросійських корисних ідіотів? 8 чи 9 разів ці підори їздили до москви, домовлялись за оборудки. Сумарно - це вже триває 13 місяців. Це дало 0.0% результату.

у тромба немає карт
показать весь комментарий
25.02.2026 12:10 Ответить
У Трампа є зброя і ППО, а в України нічого немає. Якщо послати Трампа, залишимось зовсім без зброї
показать весь комментарий
25.02.2026 12:25 Ответить
Приберить вже УМЕРОВА з голови делегації
показать весь комментарий
25.02.2026 12:11 Ответить
Голобородько хоче затягнути українців на свої понти, слідкувати за діями його корупціонера за кордоном. Сенсація, мародер Умеров буде продавати те, що ще не продали мародерам із США - родині і бізнес-партнерам Трампа. Головне, що вони пообіцяли Голобородьку не розповідати про його злочини і скільки він разом зі своєю кодлою вкрали американської допомоги.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:24 Ответить
Кто такий твій Голобородько?
показать весь комментарий
25.02.2026 12:26 Ответить
А з чого Ви взяли, що Голобородько мій? Для наріду зелене болото на чолі з Бенею, пінчуком, Фірташом, Новінським, Боголюбовим, оточенням Яника допомогли створити фільм про Голобородько, якого вибрав нарід 73% (з тих, хто прийшов на вибори) і він зараз має булаву, просрочені 2 роки і грає роль його героя фільму. Тільки їздить він не на лісапєдє, а на крутих тачках і переобладнаному літаку за сотні мільйлонів доларів США. То він наріду втирав про лісапєд і про простого пар\нька. А за 7 років створив мафіозну групу на етнічній основі, яка грабує бідну країну і гроші вивозить в общаке і "двушками" своїм друзям на москву.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:34 Ответить
Мені не подобається, що інтереси України представляють корумповані - сепари - шахраї та аферисти.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:35 Ответить
Це після того як сща в ООН відкинули пропозицію миру в Україні? Ніяких переговорів з цими тварюками поки сша офіційно не заявить про визнання територіальної цілісності і суверенітету України. Бо всі ці переговори виходить тільки для просування підтримки окупантів і окупації України
показать весь комментарий
25.02.2026 12:40 Ответить
До того ж перед будь якими переговорами сторони повинні визначитись і заявити чи поважають вони міжнародно визнані кордони, міжнароді закони, статути ООН і міжнародні угоди які вже були прийняті раніше. Чи сща і Сосія вже керуються якимись іншими людоїдськими і вовчими законами? Бо перед будь якими переговорами потрібно визначитись від чого відштовхуватись і з ким сідати за стіл. Бо якщо один сідає за стіл їсти, а інший по своїй звичці вилазить на стіл посрати то з такого застілля не вийде нічого крім блювання
показать весь комментарий
25.02.2026 12:45 Ответить
пісділо трампа буде тягтись аж до виборів у Конгрес. Потім різко зійде нанівець.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:51 Ответить
Я не довіряю цим особам які від мого імені домовляються про моє майбутнє.
Подивіться тільки на ці морди
показать весь комментарий
25.02.2026 13:04 Ответить
Умеров- це ворог народу, він не може бути переговорником від України, який поставляв на фронт за народні кошти браковані міни і дрони в результаті чого країна понесла велики не вимушені втрати як в людський життях так і в територіях, крім того мільярди долларів були прераховані за кордом начибто за зброю у відповідь не надано не зброї не повернуто коштів.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:28 Ответить
Два суперУблюдка будуть "вирішувати" долю України Може досить "торгувати" нами цим "зеленим виродкам"
показать весь комментарий
25.02.2026 13:33 Ответить
Скільки ще той іноземець умєров буде подорожувати по закордонам за гроші Українських платників податків
показать весь комментарий
25.02.2026 13:36 Ответить
Праведник наш, Боневтік Бонездавович Бонезнав. Але про таємні перемовини з кацапами чомусь мовчить. Умєров, з Арахамією про зустріч з Мединським поза офіційними перемовинами, теж мовчать.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:29 Ответить
 
 