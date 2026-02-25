Умеров завтра встретится с Уиткоффом и Кушнером, новые переговоры с РФ возможны в начале марта, - Зеленский

Глава украинской делегации Рустем Умеров завтра проведет двустороннюю встречу с американскими переговорщиками, в частности со спецпредставителем Стивом Уиткоффом, советником Джаредом Кушнером, а также с министром экономики Скотом Бессентом.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Ключевые темы переговоров

По его словам, ключевые темы переговоров - пакет восстановления Украины и подготовка к трехсторонней встрече с участием России, которая, по оценке украинской стороны, может состояться в начале марта.

Отдельно Умеров будет обсуждать вопрос обмена, по которому президент поставил отдельную задачу.

