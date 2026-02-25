Умеров завтра встретится с Уиткоффом и Кушнером, новые переговоры с РФ возможны в начале марта, - Зеленский
Глава украинской делегации Рустем Умеров завтра проведет двустороннюю встречу с американскими переговорщиками, в частности со спецпредставителем Стивом Уиткоффом, советником Джаредом Кушнером, а также с министром экономики Скотом Бессентом.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Ключевые темы переговоров
По его словам, ключевые темы переговоров - пакет восстановления Украины и подготовка к трехсторонней встрече с участием России, которая, по оценке украинской стороны, может состояться в начале марта.
Отдельно Умеров будет обсуждать вопрос обмена, по которому президент поставил отдельную задачу.
Ранее мы сообщали
- Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф анонсировал встречу с секретарем СНБО Рустемом Умеровым в Женеве в ближайший четверг.
- Глава Офиса Президента Кирилл Буданов предположил, что на этой неделе может состояться обмен пленными между Украиной и Россией.
чому росіяни можуть послати келога, а ми легітимізуємо проросійських корисних ідіотів? 8 чи 9 разів ці підори їздили до москви, домовлялись за оборудки. Сумарно - це вже триває 13 місяців. Це дало 0.0% результату.
у тромба немає карт
Подивіться тільки на ці морди