Умеров анонсировал новые обмены пленными при содействии Турции

Украина вместе с Турцией работает над подготовкой новых обменов пленными с РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам рабочего визита в Турцию.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Во время поездки Умеров провел встречу с главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, ход переговорных процессов и координацию действий с учетом событий на фронте и более широкого регионального контекста.

"Предметно обсудили текущие вызовы безопасности в регионе, ход переговорных процессов и дальнейшую координацию. Особое внимание — гуманитарным вопросам и возвращению наших граждан из российского плена. Турция остается важным партнером и одной из ключевых площадок для диалога. Работаем над тем, чтобы в ближайшее время состоялись новые обмены", — сообщил Умеров.

Читайте также: Зеленский обсудил с Умеровым подготовку к переговорам: Следующий раунд должен принести результаты для Украины и мира. ВИДЕО

Гуманитарный трек и возвращение пленных

По словам секретаря СНБО, гуманитарная составляющая остается одним из приоритетов в переговорах. Речь идет прежде всего о возвращении украинских граждан из российского плена и активизации переговорного процесса по будущим обменам.

Украинская сторона рассчитывает на дальнейшее содействие Анкары как одного из ключевых посредников в диалоге.

Читайте: США хотят завершить войну до 4 июля – Украина поддерживает такую инициативу, - Зеленский

Безопасность в Черноморском регионе

Отдельно Умеров подчеркнул продолжение системного сотрудничества между Киевом и Анкарой для усиления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

По его словам, координация между государствами продолжается на постоянной основе с учетом вызовов безопасности и развития ситуации на фронте.

Ранее мы сообщали