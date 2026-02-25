РУС
Умеров анонсировал новые обмены пленными при содействии Турции

Умеров анонсировал обмен пленными между Украиной и РФ

Украина вместе с Турцией работает над подготовкой новых обменов пленными с РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам рабочего визита в Турцию.

Во время поездки Умеров провел встречу с главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, ход переговорных процессов и координацию действий с учетом событий на фронте и более широкого регионального контекста.

"Предметно обсудили текущие вызовы безопасности в регионе, ход переговорных процессов и дальнейшую координацию. Особое внимание — гуманитарным вопросам и возвращению наших граждан из российского плена. Турция остается важным партнером и одной из ключевых площадок для диалога. Работаем над тем, чтобы в ближайшее время состоялись новые обмены", — сообщил Умеров.

Гуманитарный трек и возвращение пленных

По словам секретаря СНБО, гуманитарная составляющая остается одним из приоритетов в переговорах. Речь идет прежде всего о возвращении украинских граждан из российского плена и активизации переговорного процесса по будущим обменам.

Украинская сторона рассчитывает на дальнейшее содействие Анкары как одного из ключевых посредников в диалоге.

Безопасность в Черноморском регионе

Отдельно Умеров подчеркнул продолжение системного сотрудничества между Киевом и Анкарой для усиления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

По его словам, координация между государствами продолжается на постоянной основе с учетом вызовов безопасности и развития ситуации на фронте.

обмен (388) Турция (645) пленные (740) Умеров Рустем (599) война в Украине (7377)
Топ комментарии
+8
А до України ця обісцяна потвора повертатись не збирається?
25.02.2026 00:27 Ответить
+5
Він безвиїзно зі сСША пробиває гарантії безпеки ригоземафії мародерату
25.02.2026 00:22 Ответить
+3
Обміном полонених він намагається відбілити свою корупційну репутацію?
НЕ ДОПОМОЖЕ!
Як не допомогло і Єрмаку.
25.02.2026 01:29 Ответить
Він безвиїзно зі сСША пробиває гарантії безпеки ригоземафії мародерату
25.02.2026 00:22 Ответить
мабуть тільки ради цього потрібно проводити переговори та зустрічі з кацапами у Женеві, Стамбулі
25.02.2026 00:18 Ответить
але не стамбульському умерке із арахламідією...розливу 2022
25.02.2026 00:22 Ответить
А до України ця обісцяна потвора повертатись не збирається?
25.02.2026 00:27 Ответить
Обміном полонених він намагається відбілити свою корупційну репутацію?
НЕ ДОПОМОЖЕ!
Як не допомогло і Єрмаку.
25.02.2026 01:29 Ответить
Питання в тому коли цей корупціонер з'явиться в Україні. Сто відсотків його там тримають аби не розпатякав про схеми через які зеленський і КО крали гроші.
25.02.2026 08:03 Ответить
Річ у тому що все зв'язано на зеленському бо це з його мовчазної згоди творилися зрадницькі речі це дуже коротко!!! 111 ст. за ними такі плаче.
25.02.2026 08:09 Ответить
Колись полковникі Хмельницького радили йому союз із турками . А чому. !!!!!!!!!!!!! Але обрали одновірців. Чому
25.02.2026 11:59 Ответить
 
 