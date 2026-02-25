Умеров анонсировал новые обмены пленными при содействии Турции
Украина вместе с Турцией работает над подготовкой новых обменов пленными с РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам рабочего визита в Турцию.
Во время поездки Умеров провел встречу с главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, ход переговорных процессов и координацию действий с учетом событий на фронте и более широкого регионального контекста.
"Предметно обсудили текущие вызовы безопасности в регионе, ход переговорных процессов и дальнейшую координацию. Особое внимание — гуманитарным вопросам и возвращению наших граждан из российского плена. Турция остается важным партнером и одной из ключевых площадок для диалога. Работаем над тем, чтобы в ближайшее время состоялись новые обмены", — сообщил Умеров.
Гуманитарный трек и возвращение пленных
По словам секретаря СНБО, гуманитарная составляющая остается одним из приоритетов в переговорах. Речь идет прежде всего о возвращении украинских граждан из российского плена и активизации переговорного процесса по будущим обменам.
Украинская сторона рассчитывает на дальнейшее содействие Анкары как одного из ключевых посредников в диалоге.
Безопасность в Черноморском регионе
Отдельно Умеров подчеркнул продолжение системного сотрудничества между Киевом и Анкарой для усиления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.
По его словам, координация между государствами продолжается на постоянной основе с учетом вызовов безопасности и развития ситуации на фронте.
Ранее мы сообщали
- Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф анонсировал встречу с секретарем СНБО Рустемом Умеровым в Женеве в ближайший четверг.
- Глава Офиса Президента Кирилл Буданов предположил, что на этой неделе может состояться обмен пленными между Украиной и Россией.
