Умєров анонсував нові обміни полоненими за сприяння Туреччини

Україна разом із Туреччиною працює над підготовкою нових обмінів полоненими з РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров за підсумками робочого візиту до Туреччини.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Під час поїздки Умєров провів зустріч із головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином. Сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні, перебіг переговорних процесів та координацію дій з урахуванням подій на фронті й ширшого регіонального контексту.

"Предметно обговорили поточні виклики безпеці в регіоні, перебіг переговорних процесів та подальшу координацію. Окрема увага — гуманітарним питанням і поверненню наших громадян з російського полону. Туреччина залишається важливим партнером і одним із ключових майданчиків для діалогу. Працюємо над тим, щоб найближчим часом відбулися нові обміни", — повідомив Умєров.

Також читайте: Зеленський обговорив з Умєровим підготовку до перемовин: Наступний раунд має принести результати для України і миру. ВIДЕО

Гуманітарний трек і повернення полонених

За словами секретаря РНБО, гуманітарна складова залишається одним із пріоритетів у перемовинах. Йдеться насамперед про повернення українських громадян із російського полону та активізацію переговорного процесу щодо майбутніх обмінів.

Українська сторона розраховує на подальше сприяння Анкари як одного з ключових посередників у діалозі.

Читайте: США хочуть завершити війну до 4 липня – Україна підтримує таку ініціативу, - Зеленський

Безпека в Чорноморському регіоні

Окремо Умєров наголосив на продовженні системної співпраці між Києвом і Анкарою для посилення безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні.

За його словами, координація між державами триває на постійній основі з урахуванням безпекових викликів та розвитку ситуації на фронті.

Раніше ми повідомляли