Умєров анонсував нові обміни полоненими за сприяння Туреччини

Україна разом із Туреччиною працює над підготовкою нових обмінів полоненими з РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров за підсумками робочого візиту до Туреччини.

Під час поїздки Умєров провів зустріч із головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином. Сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні, перебіг переговорних процесів та координацію дій з урахуванням подій на фронті й ширшого регіонального контексту.

"Предметно обговорили поточні виклики безпеці в регіоні, перебіг переговорних процесів та подальшу координацію. Окрема увага — гуманітарним питанням і поверненню наших громадян з російського полону. Туреччина залишається важливим партнером і одним із ключових майданчиків для діалогу. Працюємо над тим, щоб найближчим часом відбулися нові обміни", — повідомив Умєров.

Гуманітарний трек і повернення полонених

За словами секретаря РНБО, гуманітарна складова залишається одним із пріоритетів у перемовинах. Йдеться насамперед про повернення українських громадян із російського полону та активізацію переговорного процесу щодо майбутніх обмінів.

Українська сторона розраховує на подальше сприяння Анкари як одного з ключових посередників у діалозі.

Безпека в Чорноморському регіоні

Окремо Умєров наголосив на продовженні системної співпраці між Києвом і Анкарою для посилення безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні.

За його словами, координація між державами триває на постійній основі з урахуванням безпекових викликів та розвитку ситуації на фронті.

Топ коментарі
А до України ця обісцяна потвора повертатись не збирається?
25.02.2026 00:27 Відповісти
Він безвиїзно зі сСША пробиває гарантії безпеки ригоземафії мародерату
25.02.2026 00:22 Відповісти
Обміном полонених він намагається відбілити свою корупційну репутацію?
НЕ ДОПОМОЖЕ!
Як не допомогло і Єрмаку.
25.02.2026 01:29 Відповісти
мабуть тільки ради цього потрібно проводити переговори та зустрічі з кацапами у Женеві, Стамбулі
25.02.2026 00:18 Відповісти
але не стамбульському умерке із арахламідією...розливу 2022
25.02.2026 00:22 Відповісти
Питання в тому коли цей корупціонер з'явиться в Україні. Сто відсотків його там тримають аби не розпатякав про схеми через які зеленський і КО крали гроші.
25.02.2026 08:03 Відповісти
Річ у тому що все зв'язано на зеленському бо це з його мовчазної згоди творилися зрадницькі речі це дуже коротко!!! 111 ст. за ними такі плаче.
25.02.2026 08:09 Відповісти
Колись полковникі Хмельницького радили йому союз із турками . А чому. !!!!!!!!!!!!! Але обрали одновірців. Чому
25.02.2026 11:59 Відповісти
 
 