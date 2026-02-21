Зеленський обговорив з Умєровим підготовку до перемовин: Наступний раунд має принести результати для України і миру. ВIДЕО
Україна продовжує працювати над тим, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для миру.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Україна не є перепоною для миру
"Продовжуємо кожен день працювати спеціально, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для України, принести результати для миру. Україна точно зробить для цього все необхідне і перепоною для миру точно не буде", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що минулого разу в Женеві американська сторона чітко побачила, що саме в росіянах причина відсутності дійсно значимих результатів.
"І наступну зустріч треба зробити непустою, і це можливо", - додав він.
Підготовка до перемовин
"Ми проговорили сьогодні з Рустемом Умєровим деякі аспекти підготовки перемовин. Я вдячний усім, хто реально готовий допомогти та підтримує нас – хто підтримує нашу державу. І вже заплановані також мої зустрічі на наступному тижні з європейськими партнерами. Ми будемо детально координуватись, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильнішою", - розповів Зеленський.
Також президент доручив Умєрову більше попрацювати "з нашими друзями на Близькому Сході і в Туреччині, щоб і там відчували свою залученість та могли допомагати більше".
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Потім, з Оманщину, спасіння вагнерівців, беркутні, …. За кров Українців!!
Має принести чи принесе? Це різні поняття і це скоріше бажання.Іде гра в затягуванні часу що одними,що другими,що третіми.Це марафон, на жаль гинуть люди,наші люди.Коли гинуть нелюди,їх не жаль.
А зеленський з прихвостнями ригоАНАЛЬНИХ, лише їх активни посібник, як коригувальники …
Принесе-обіцянка
Послуговується анонсами.
Та,чи йдеться про завершення війни?
Умеров катается к своей семейке за наш счет.
Не устал от перелетов?