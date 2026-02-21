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Зеленський обговорив з Умєровим підготовку до перемовин: Наступний раунд має принести результати для України і миру. ВIДЕО

Україна продовжує працювати над тим, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для миру.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Україна не є перепоною для миру

"Продовжуємо кожен день працювати спеціально, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для України, принести результати для миру. Україна точно зробить для цього все необхідне і перепоною для миру точно не буде", - зазначив президент.

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Зеленський наголосив, що минулого разу в Женеві американська сторона чітко побачила, що саме в росіянах причина відсутності дійсно значимих результатів.

"І наступну зустріч треба зробити непустою, і це можливо", - додав він.

Підготовка до перемовин

"Ми проговорили сьогодні з Рустемом Умєровим деякі аспекти підготовки перемовин. Я вдячний усім, хто реально готовий допомогти та підтримує нас – хто підтримує нашу державу. І вже заплановані також мої зустрічі на наступному тижні з європейськими партнерами. Ми будемо детально координуватись, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильнішою", - розповів Зеленський.

Також читайте: Лідерський формат може стати вирішальним у перемовинах, і Україна готова до нього, - Зеленський

Також президент доручив Умєрову більше попрацювати "з нашими друзями на Близькому Сході і в Туреччині, щоб і там відчували свою залученість та могли допомагати більше".

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) перемовини (3798) Умєров Рустем (902)
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Топ коментарі
+17
Два представники чужих націй обговорюють підготовку до перемовин, на яких може вирішуватись доля українців! До чого ж ми дожилися?
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21.02.2026 18:28 Відповісти
+13
зєлупа оманська, а ви з чєбурєком інтереси якої країни представляєте?
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21.02.2026 18:30 Відповісти
+12
Життя українського народу з 2019 року вказує на реальну" зелено- рашистську спеціальну операцію на знищення України, як держави...
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21.02.2026 18:26 Відповісти
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21.02.2026 18:18 Відповісти
Мабуть, зеленський, розповів умерову про що говорили в Омані з патрушевим??
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21.02.2026 18:36 Відповісти
А "Чебурек"
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21.02.2026 19:05 Відповісти
слухав і мовчав, "груповуха"...
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21.02.2026 19:06 Відповісти
Тільки ж наче збирався ще три роки воювати
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21.02.2026 21:51 Відповісти
Вся проблема в необхідності проведення виборів після перемиря, Потужний на таке не погоджується
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21.02.2026 18:18 Відповісти
Спочатку зеленСький має відсидіти за порушення Конституції України і її Законів щодо підготовки України до відсічі московитам!!
Потім, з Оманщину, спасіння вагнерівців, беркутні, …. За кров Українців!!
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21.02.2026 18:39 Відповісти
Ось бачиш, а Андрій Борисович обіцяв, що відповідати за це не доведеться
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21.02.2026 18:47 Відповісти
У Украины столько "друзей" на Ближнем Востоке, шо от помощи склады ломятся...
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21.02.2026 18:21 Відповісти
Така сама підготовка , як до війни готувались ? З шашликами ?* Хрипате лайно як і пуйло однаково ВИННІ в масовому вбивстві українців. Кривавими виявились шашлики для багатьох хто йому повірив
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21.02.2026 18:22 Відповісти
З яких таких херов мир? У тебе один варіант, здати Донбасс, назвавши це вільною економічною чи демілітарізованою територією, чи якось так, напаривши фуфло, трамповські чи еврогейські гарантії колись-там потім.
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21.02.2026 18:25 Відповісти
Якщо б за залишки Донбасу був би мир,то було б дуже чудово. Алеж всі розуміють що щось тут не те.
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21.02.2026 18:52 Відповісти
No. Putin was talking about Donbas from 2014 to 2022. Now he's still talking about the LDPR, Kherson, and Zaporizhzhia. Tomorrow, he'll get tired of the stubbornness of the jew (Zelensky), the tatar (Umerov), and the georgian (Arakhamia), and he'll take Nikopol and Odesa as well. Leaving Lviv to Ukraine, which Poland will later take.
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22.02.2026 03:45 Відповісти
А можливу підозру чебуреку не обговорив?
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21.02.2026 18:26 Відповісти
Найближчим часом, бажано ніколи. Так лідор зоче миру.
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21.02.2026 18:26 Відповісти
Життя українського народу з 2019 року вказує на реальну" зелено- рашистську спеціальну операцію на знищення України, як держави...
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21.02.2026 18:26 Відповісти
Про це мова йде з 2019р,але мудрому наріту покуй.
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21.02.2026 18:31 Відповісти
Зеля і умеров "обговорили" - уже смішно. А ЩЕ , ЯКЩО СТОСУЄТЬСЯ УКРАЇНИ - ТО ВЖЕ ПОВНИЙ ТРЕШ...
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21.02.2026 18:27 Відповісти
Два представники чужих націй обговорюють підготовку до перемовин, на яких може вирішуватись доля українців! До чого ж ми дожилися?
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21.02.2026 18:28 Відповісти
зєлупа оманська, а ви з чєбурєком інтереси якої країни представляєте?
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21.02.2026 18:30 Відповісти
Перед цим дав доручення перемовній групі, щоб зустріч була результативною. Схоже все зробили, бо ніхто не покараний, а Зеленскі не висловив ніякого незадоволення. Тепер нове потужницьке ЦУ. Схоже ніхто і дупу з дивана не підніме, поки Зеленскій не знайде дорогоцінного часу, і не віддасть через СМІ директиву.
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21.02.2026 18:31 Відповісти
Цікаво скільки Україна ще витримає цю ЗЕклоунаду?
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21.02.2026 18:32 Відповісти
"Наступний раунд перемовин має принести результати для України і миру."
Має принести чи принесе? Це різні поняття і це скоріше бажання.Іде гра в затягуванні часу що одними,що другими,що третіми.Це марафон, на жаль гинуть люди,наші люди.Коли гинуть нелюди,їх не жаль.
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21.02.2026 18:39 Відповісти
Українці гинуть від рук московитів ******, з 2014 року!!!!
А зеленський з прихвостнями ригоАНАЛЬНИХ, лише їх активни посібник, як коригувальники …
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21.02.2026 18:42 Відповісти
Має принести-анонс
Принесе-обіцянка
Послуговується анонсами.
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21.02.2026 18:45 Відповісти
Питання лише,які результати і для кого?
Та,чи йдеться про завершення війни?
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21.02.2026 18:42 Відповісти
Тобі вигідне продовження війни кому ти белькочеш?
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21.02.2026 18:43 Відповісти
Головне не перепити лишнього і не обригатися...
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21.02.2026 18:52 Відповісти
чепуха, напишут 25 планов перемоги- патужных
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21.02.2026 19:02 Відповісти
Не буде результатів пока Зеленський при владі, перед цим він заявляє що вбив би Путіна, що його переживе, вже після цього можна було не їхати в Женеві, нахера туда поїхало 15 туристів за гроші платників податків, і зараз буде той же результат
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21.02.2026 20:22 Відповісти
На нари мудака тупорилого!
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21.02.2026 20:34 Відповісти
Просрочка домовляється лише за себе , планує с намародереним піти в ліс
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21.02.2026 20:37 Відповісти
*******, какие могут быть результаты.
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21.02.2026 21:46 Відповісти
Опять обговорили по линии связи фсб? Умеров в Украине когда появлялся? Может что то пропустили?
Умеров катается к своей семейке за наш счет.
Не устал от перелетов?
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21.02.2026 22:36 Відповісти
 
 