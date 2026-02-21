Зеленський обговорив з Умєровим підготовку до перемовин: Наступний раунд має принести результати для України і миру. ВIДЕО

Україна продовжує працювати над тим, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для миру.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Україна не є перепоною для миру

"Продовжуємо кожен день працювати спеціально, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для України, принести результати для миру. Україна точно зробить для цього все необхідне і перепоною для миру точно не буде", - зазначив президент.

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Зеленський наголосив, що минулого разу в Женеві американська сторона чітко побачила, що саме в росіянах причина відсутності дійсно значимих результатів.

"І наступну зустріч треба зробити непустою, і це можливо", - додав він.

Підготовка до перемовин

"Ми проговорили сьогодні з Рустемом Умєровим деякі аспекти підготовки перемовин. Я вдячний усім, хто реально готовий допомогти та підтримує нас – хто підтримує нашу державу. І вже заплановані також мої зустрічі на наступному тижні з європейськими партнерами. Ми будемо детально координуватись, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильнішою", - розповів Зеленський.

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Також президент доручив Умєрову більше попрацювати "з нашими друзями на Близькому Сході і в Туреччині, щоб і там відчували свою залученість та могли допомагати більше".