Зеленский обсудил с Умеровым подготовку к переговорам: Следующий раунд должен принести результаты для Украины и мира. ВИДЕО

Украина продолжает работать над тем, чтобы следующий раунд переговоров мог принести результаты для мира.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Украина не является препятствием для мира

"Продолжаем каждый день работать специально, чтобы следующий раунд переговоров мог принести результаты для Украины, принести результаты для мира. Украина точно сделает для этого все необходимое и препятствием для мира точно не будет", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справедливый мир должен полностью обеспечивать территориальную целостность Украины, - Гутерриш

Зеленский подчеркнул, что в прошлый раз в Женеве американская сторона четко увидела, что именно в россиянах причина отсутствия действительно значимых результатов.

"И следующую встречу нужно сделать непустой, и это возможно", - добавил он.

Подготовка к переговорам

"Мы обсудили сегодня с Рустемом Умеровым некоторые аспекты подготовки переговоров. Я благодарен всем, кто реально готов помочь и поддерживает нас – кто поддерживает наше государство. И уже запланированы также мои встречи на следующей неделе с европейскими партнерами. Мы будем детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах и становилась только сильнее", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Лидерский формат может стать решающим в переговорах, и Украина готова к нему, - Зеленский

Также президент поручил Умерову больше поработать "с нашими друзьями на Ближнем Востоке и в Турции, чтобы и там чувствовали свою вовлеченность и могли помогать больше".