Зеленский обсудил с Умеровым подготовку к переговорам: Следующий раунд должен принести результаты для Украины и мира. ВИДЕО

Украина продолжает работать над тем, чтобы следующий раунд переговоров мог принести результаты для мира.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Украина не является препятствием для мира

"Продолжаем каждый день работать специально, чтобы следующий раунд переговоров мог принести результаты для Украины, принести результаты для мира. Украина точно сделает для этого все необходимое и препятствием для мира точно не будет", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что в прошлый раз в Женеве американская сторона четко увидела, что именно в россиянах причина отсутствия действительно значимых результатов.

"И следующую встречу нужно сделать непустой, и это возможно", - добавил он.

Подготовка к переговорам

"Мы обсудили сегодня с Рустемом Умеровым некоторые аспекты подготовки переговоров. Я благодарен всем, кто реально готов помочь и поддерживает нас – кто поддерживает наше государство. И уже запланированы также мои встречи на следующей неделе с европейскими партнерами. Мы будем детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах и становилась только сильнее", - рассказал Зеленский.

Также президент поручил Умерову больше поработать "с нашими друзьями на Ближнем Востоке и в Турции, чтобы и там чувствовали свою вовлеченность и могли помогать больше".

Два представники чужих націй обговорюють підготовку до перемовин, на яких може вирішуватись доля українців! До чого ж ми дожилися?
21.02.2026 18:28 Ответить
зєлупа оманська, а ви з чєбурєком інтереси якої країни представляєте?
21.02.2026 18:30 Ответить
Життя українського народу з 2019 року вказує на реальну" зелено- рашистську спеціальну операцію на знищення України, як держави...
21.02.2026 18:26 Ответить
21.02.2026 18:18 Ответить
Мабуть, зеленський, розповів умерову про що говорили в Омані з патрушевим??
21.02.2026 18:36 Ответить
А "Чебурек"
21.02.2026 19:05 Ответить
слухав і мовчав, "груповуха"...
21.02.2026 19:06 Ответить
Тільки ж наче збирався ще три роки воювати
21.02.2026 21:51 Ответить
Вся проблема в необхідності проведення виборів після перемиря, Потужний на таке не погоджується
21.02.2026 18:18 Ответить
Спочатку зеленСький має відсидіти за порушення Конституції України і її Законів щодо підготовки України до відсічі московитам!!
Потім, з Оманщину, спасіння вагнерівців, беркутні, …. За кров Українців!!
21.02.2026 18:39 Ответить
Ось бачиш, а Андрій Борисович обіцяв, що відповідати за це не доведеться
21.02.2026 18:47 Ответить
У Украины столько "друзей" на Ближнем Востоке, шо от помощи склады ломятся...
21.02.2026 18:21 Ответить
Така сама підготовка , як до війни готувались ? З шашликами ?* Хрипате лайно як і пуйло однаково ВИННІ в масовому вбивстві українців. Кривавими виявились шашлики для багатьох хто йому повірив
21.02.2026 18:22 Ответить
З яких таких херов мир? У тебе один варіант, здати Донбасс, назвавши це вільною економічною чи демілітарізованою територією, чи якось так, напаривши фуфло, трамповські чи еврогейські гарантії колись-там потім.
21.02.2026 18:25 Ответить
Якщо б за залишки Донбасу був би мир,то було б дуже чудово. Алеж всі розуміють що щось тут не те.
21.02.2026 18:52 Ответить
No. Putin was talking about Donbas from 2014 to 2022. Now he's still talking about the LDPR, Kherson, and Zaporizhzhia. Tomorrow, he'll get tired of the stubbornness of the jew (Zelensky), the tatar (Umerov), and the georgian (Arakhamia), and he'll take Nikopol and Odesa as well. Leaving Lviv to Ukraine, which Poland will later take.
22.02.2026 03:45 Ответить
А можливу підозру чебуреку не обговорив?
21.02.2026 18:26 Ответить
Найближчим часом, бажано ніколи. Так лідор зоче миру.
21.02.2026 18:26 Ответить
Життя українського народу з 2019 року вказує на реальну" зелено- рашистську спеціальну операцію на знищення України, як держави...
21.02.2026 18:26 Ответить
Про це мова йде з 2019р,але мудрому наріту покуй.
21.02.2026 18:31 Ответить
Зеля і умеров "обговорили" - уже смішно. А ЩЕ , ЯКЩО СТОСУЄТЬСЯ УКРАЇНИ - ТО ВЖЕ ПОВНИЙ ТРЕШ...
21.02.2026 18:27 Ответить
Перед цим дав доручення перемовній групі, щоб зустріч була результативною. Схоже все зробили, бо ніхто не покараний, а Зеленскі не висловив ніякого незадоволення. Тепер нове потужницьке ЦУ. Схоже ніхто і дупу з дивана не підніме, поки Зеленскій не знайде дорогоцінного часу, і не віддасть через СМІ директиву.
21.02.2026 18:31 Ответить
Цікаво скільки Україна ще витримає цю ЗЕклоунаду?
21.02.2026 18:32 Ответить
"Наступний раунд перемовин має принести результати для України і миру."
Має принести чи принесе? Це різні поняття і це скоріше бажання.Іде гра в затягуванні часу що одними,що другими,що третіми.Це марафон, на жаль гинуть люди,наші люди.Коли гинуть нелюди,їх не жаль.
21.02.2026 18:39 Ответить
Українці гинуть від рук московитів ******, з 2014 року!!!!
А зеленський з прихвостнями ригоАНАЛЬНИХ, лише їх активни посібник, як коригувальники …
21.02.2026 18:42 Ответить
Має принести-анонс
Принесе-обіцянка
Послуговується анонсами.
21.02.2026 18:45 Ответить
Питання лише,які результати і для кого?
Та,чи йдеться про завершення війни?
21.02.2026 18:42 Ответить
Тобі вигідне продовження війни кому ти белькочеш?
21.02.2026 18:43 Ответить
Головне не перепити лишнього і не обригатися...
21.02.2026 18:52 Ответить
чепуха, напишут 25 планов перемоги- патужных
21.02.2026 19:02 Ответить
Не буде результатів пока Зеленський при владі, перед цим він заявляє що вбив би Путіна, що його переживе, вже після цього можна було не їхати в Женеві, нахера туда поїхало 15 туристів за гроші платників податків, і зараз буде той же результат
21.02.2026 20:22 Ответить
На нари мудака тупорилого!
21.02.2026 20:34 Ответить
Просрочка домовляється лише за себе , планує с намародереним піти в ліс
21.02.2026 20:37 Ответить
*******, какие могут быть результаты.
21.02.2026 21:46 Ответить
Опять обговорили по линии связи фсб? Умеров в Украине когда появлялся? Может что то пропустили?
Умеров катается к своей семейке за наш счет.
Не устал от перелетов?
21.02.2026 22:36 Ответить
 
 