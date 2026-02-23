Обмін полоненими може відбутися цього тижня, - Буданов
Глава Офісу Президента Кирило Буданов припустив, що цього тижня може відбутися обмін полоненими між Україною та Росією.
Про це він сказав на полях Міжнародної конференції з питань правосуддя Justice Conference у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Що відомо?
"Ми працюємо над цим. Я сподіваюся, що цього тижня це станеться. Значна цифра (кількість полонених. - Ред.). Більше, ніж минулого разу, скажімо так", - зазначив він.
Що передувало?
- 5 лютого в межах першого у 2026 році обміну військовополоненими Україна повернула 157 воїнів та цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022 року.
