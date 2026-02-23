РУС
Новости Обмен пленными
410 1

Обмен пленными может состояться на этой неделе, - Буданов

Обмен пленными: Буданов сказал, когда он может состояться

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов предположил, что на этой неделе может состояться обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом он сказал на полях Международной конференции по вопросам правосудия Justice Conference в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что известно

"Мы работаем над этим. Я надеюсь, что на этой неделе это произойдет. Значительная цифра (количество пленных. - Ред.). Больше, чем в прошлый раз, скажем так", - отметил он.

Что предшествовало?

Автор: 

Буданов Кирилл (290) военнопленные (531) обмен (387)
На одного попа мпц можна обміняти 10 полонених. Попів в Україні тисячі.
23.02.2026 15:43 Ответить
 
 