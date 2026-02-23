Обмен пленными может состояться на этой неделе, - Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов предположил, что на этой неделе может состояться обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом он сказал на полях Международной конференции по вопросам правосудия Justice Conference в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Мы работаем над этим. Я надеюсь, что на этой неделе это произойдет. Значительная цифра (количество пленных. - Ред.). Больше, чем в прошлый раз, скажем так", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: В российском плену находятся 7 тысяч украинцев, у нас — 4 тысячи оккупантов

Что предшествовало?

5 февраля в рамках первого в 2026 году обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских. Большинство находились в плену еще с 2022 года.

Смотрите: Буданов о встрече Зеленского и Путина: РФ пока окончательного ответа не дала. ВИДЕО