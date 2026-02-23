410 1
Обмен пленными может состояться на этой неделе, - Буданов
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов предположил, что на этой неделе может состояться обмен пленными между Украиной и Россией.
Об этом он сказал на полях Международной конференции по вопросам правосудия Justice Conference в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Что известно
"Мы работаем над этим. Я надеюсь, что на этой неделе это произойдет. Значительная цифра (количество пленных. - Ред.). Больше, чем в прошлый раз, скажем так", - отметил он.
Что предшествовало?
- 5 февраля в рамках первого в 2026 году обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских. Большинство находились в плену еще с 2022 года.
