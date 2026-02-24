США хочуть завершити війну до 4 липня – Україна підтримує таку ініціативу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього є новою інформація щодо бажання США укласти мирну угоду про завершення російської війни до 4 липня 2026 року, але Київ це підтримує.

Про це він сказав під час саміту "Україна - країни Північної Європи та Балтії", інформує Цензор.НЕТ.

Реакція президента на намір США

"Що стосується 4 липня. То я можу тільки підтримати це. Для мене це нова інформація. Хоча інформація швидко змінюється", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна завжди підтримувала швидке завершення конфлікту, але не на умовах передачі частини територій Росії.

"Там не йдеться, що фаст-трек пов'язаний з тим, що ми віддаємо частину своїх територій. Ми сьогодні зустрічаємось цілий день, тобто до 4 липня я з цією інформацією не знайомий. У будь-якому випадку під час перемовин в Абу-Дабі, а також у Швейцарії, сторони України й Америки порушували питання, що є бажання і бачення з боку США закінчити цю війну якнайшвидше", - додав президент.

Що передувало?

Раніше агенство Bloomberg з посиланням на власних співрозмовників написало, що президент США Дональд Трамп хоче укласти мирну угоду між Україною та Росією до 4 липня –– до Дня Незалежності Штатів. Офіційного підтвердження цьому не було.

Видання CNN повідомляло, що Трамп хоче влаштувати велику церемонію із підписанням мирної угоди між Україною та РФ.

