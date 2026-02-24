США хочуть завершити війну до 4 липня – Україна підтримує таку ініціативу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього є новою інформація щодо бажання США укласти мирну угоду про завершення російської війни до 4 липня 2026 року, але Київ це підтримує.

Про це він сказав під час саміту "Україна - країни Північної Європи та Балтії", інформує Цензор.НЕТ.

Реакція президента на намір США

"Що стосується 4 липня. То я можу тільки підтримати це. Для мене це нова інформація. Хоча інформація швидко змінюється", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна завжди підтримувала швидке завершення конфлікту, але не на умовах передачі частини територій Росії.

"Там не йдеться, що фаст-трек пов'язаний з тим, що ми віддаємо частину своїх територій. Ми сьогодні зустрічаємось цілий день, тобто до 4 липня я з цією інформацією не знайомий. У будь-якому випадку під час перемовин в Абу-Дабі, а також у Швейцарії, сторони України й Америки порушували питання, що є бажання і бачення з боку США закінчити цю війну якнайшвидше", - додав президент.

Що передувало?

  • Раніше агенство Bloomberg з посиланням на власних співрозмовників написало, що президент США Дональд Трамп хоче укласти мирну угоду між Україною та Росією до 4 липня –– до Дня Незалежності Штатів. Офіційного підтвердження цьому не було.
  • Видання CNN повідомляло, що Трамп хоче влаштувати велику церемонію із підписанням мирної угоди між Україною та РФ.

Топ коментарі
Все, що хоче Трамп, а фактично Путлер, Зеленський завжди підтримує. Непогано зачепили через справу Міндіча-Єрмака, ось і доводиться стрибати перед Трампом як заєць.
24.02.2026 21:00 Відповісти
На все погоджується - лише б гарантії "чебурек" привіз після 26-го....
24.02.2026 21:00 Відповісти
Оце так трампусині 24 години перетворюються на місяці й роки.

Нікого не нагадує?
24.02.2026 21:03 Відповісти
Можна не підтримувати, але тоді рудий заборонить щось нам постачати навіть за гроші. Не все що робить Зеленський треба критикувати, бо тоді ті ж самі "венси" почнуть говорити, що народ не підтримує президента й хоче на будь-яких умовах миру. Вони дуже гарно вміють усе перекручувати.
25.02.2026 00:53 Відповісти
4 липня - День Подяки
24.02.2026 21:01 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)&action=edit&redlink=1 День подяки у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - це державне загальнонародне свято, яке щорічно святкують в останній четвер листопада;
24.02.2026 21:25 Відповісти
Значить День Незалежності. Дякую що поправили мене і слідкуєте за моїми дописами.
24.02.2026 21:27 Відповісти
Оце так трампусині 24 години перетворюються на місяці й роки.

Нікого не нагадує?
24.02.2026 21:03 Відповісти
ЧомУ не за 3 днi, як хотiла параша?
24.02.2026 21:20 Відповісти
А що, США розпочали війну, що її закінчувать? Коли почалось, у 2014 році, США було вообще начхать. П.С. Фаст-трек.... Драфт,кластери.... а дайте мені таке слово, що елехторат офігів та ніхрена не зрозумів.... Человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни....
24.02.2026 21:21 Відповісти
24.02.2026 22:31 Відповісти
Шо, апять? Давайте до 24-го Серпня
24.02.2026 21:22 Відповісти
Краще до Пасхи
24.02.2026 21:41 Відповісти
Трамп і Зеленський схожі в анонсіках.
24.02.2026 21:28 Відповісти
24.02.2026 21:39 Відповісти
Класс, а Я хочу миллиард долларов США до четвёртого марта.
24.02.2026 21:40 Відповісти
Я не бачу щоб сща хотіли завершення війни. Навпаки, Тромб хоче здати Україну московським нацистам до 4 липня. Щоб потім Х'уйло міг зосередитись на новій війні вже з Європою. Інакше, Тромб дав би Україні потрібну кількість зброї для знищення рашистів і їхніх військових заводів які виробляють зброю для війни.
24.02.2026 21:50 Відповісти
Я думаю, на їхнє 4 липня треба сказати в яку за.упу перетворилися найдемократичні шати
24.02.2026 22:05 Відповісти
Взагалі-то США можуть завершити війну до 4 березня, перекинувши в Україну кілька авіакрил стратегічної авіації з ядерним озброєнням.
24.02.2026 22:32 Відповісти
А США з ким воює,що хочуть закінчити війну?
24.02.2026 22:36 Відповісти
І так .... Ласкаво Просимо знову до нашої затишної палати №6 !!! Де календар в очевидь закінчується 4 липня, а реальність - ще раніше. Справді, ну навіщо ці дріб'язкові стратегії, снаряди чи деокупація територій, коли є така ,,магія дат''? Тому, як бачимо фестиваль неадекватності у паралельному вимірі всесвітом рожевих поні продовжується! Вибір 4 липня (Дня незалежності США) виглядає як дуже поганий сценарій для голлівудського блокбастера, де головний герой просто натискає кнопку ,,мир''. Так просто ! Просто вражає і приголомшує рівень геополітичного аналізу цих дорослих дядьків, бо він тут приблизно такий самий, як у тоі дитини, що просить у Миколая принести їй справжнього і живого дракончика під ялинку.....Поки на фронті вирішується доля кожного метра землі, у високих кабінетах, схоже, йде змагання, хто вигадає гарнішу цифру для заголовків...... Але ж вони мабуть, забули путіну надіслати запрошення на це свято завершення війни, або він просто не користується американським календарем.....Ну невже цим дорослим дітям ще й досі не зрозуміло, що війни закінчуються не через підпис або під ,, бажання і ініціативою'', а через виснаження ресурсів, якого за чотири місяці досягти неможливо..... Від слова завсім.... Тому подібні заяви ' -це класичне дипломатичне плацебо і ,,годування сніданками'', щоб заспокоїти ,,елекХторат'', який вже давно перестав вірити в казки. Ну і якщо ми вже граємо таки в цю гру, то чому саме липень? Можна ж оголосити про перемогу сьогодні після обіду, одразу після кави. Результативність буде точно такою самою, зате зекономимо на папері для пресрелізів. Схоже таки , що в цьому ,,коктейлі'' з амбіцій та ігнорування реальності головним інгредієнтом є повна відсутність критичного мислення у тих, хто це озвучує,повторює і підтримує.....
24.02.2026 22:36 Відповісти
Додам ще більш розширену порцію ,,холодного душу'' для тих, хто вірить у перемогу за розкладом. Додам лише до нашої комедії абсурду сувору реальність фронту, яка розбиває ці іхні рожеві окуляри на дрібні друзки. Щоб ,,завершити'' все за чотири місяці ,цим ,,скакунам на рожевих поні' потрібно ігнорувати основні закони фізики, логістики та здорового глузду:
По-перше : Масштаб оборони ворога. Росіяни набудували ..ліній Суровікіна'' на сотні кілометрів із мінними полями глибиною в кілометри - їх неможливо проковтнути за одну обідню перерву. По друге: Логістичне пекло: Навіть якщо Захід дасть усю техніку світу завтра, її освоєння, доставка до нуля та злагодження підрозділів займає місяці, а не тижні.
По трете: Ресурсний голод. Дефіцит снарядів і техніки не зникає від ,,підтримки ініціатив'' і гучних заяв. Залізо приїжджає в окопи значно повільніше, ніж народжуються цитати в офісах.
В четверте: Фактор ..м'яса'': Агресор готовий спалювати по тисячі солдатів на день заради чергової посадки - таку інерційну машину смерті неможливо зупинити ..хотєлками'' до американського свята.....
По п'яте :Відсутність стратегічного зламу. Станом на зараз жодна зі сторін не має такої переваги, яка б дозволила за 120 днів примусити іншу сторону до повної капітуляції без дива.....
І головний підсумок цього цирку: Війна - це не тендер на будівництво дороги, де можна підрихтувати дати до приїзду комісії. Це кров, метал і час. Заявляти про закінчення війни 4 липня - це все одно що обіцяти підлітку вилікувати його перелом за три хвилини, бо тому ,,так дуже хочеться встигнути на дискотеку''.Це не просто дитячий садок, це цинічне ігнорування реальної ціни кожного кілометра, яку платять ті, хто сидить у багнюці, а не перед мікрофоном......
24.02.2026 22:58 Відповісти
''до третіх півнів, до третіх півнів' 4 мартобря, 3026 року, дурні.
24.02.2026 23:00 Відповісти
Перемоги до дат! Совок з нього не вилізе ніколи.
24.02.2026 23:13 Відповісти
А тронну залу, чи бальну залу побудував для церемонії?
25.02.2026 00:31 Відповісти
Вже 4 роки їмо травневі шашлички. А Пуйло вже в 2019 році взяв Київ - більшість коломойських гнид при владі і в оточенні мають кацапські паспорти, і керують країною кацапськими методами.
25.02.2026 04:10 Відповісти
ТРАМП ДАСТ ДИСКОМБОБУЛЯТОР !?)
25.02.2026 04:11 Відповісти
Підтримує але тягне кота за яйця поки качають грошима
25.02.2026 05:11 Відповісти
 
 