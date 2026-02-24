США хочуть завершити війну до 4 липня – Україна підтримує таку ініціативу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього є новою інформація щодо бажання США укласти мирну угоду про завершення російської війни до 4 липня 2026 року, але Київ це підтримує.
Про це він сказав під час саміту "Україна - країни Північної Європи та Балтії", інформує Цензор.НЕТ.
Реакція президента на намір США
"Що стосується 4 липня. То я можу тільки підтримати це. Для мене це нова інформація. Хоча інформація швидко змінюється", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що Україна завжди підтримувала швидке завершення конфлікту, але не на умовах передачі частини територій Росії.
"Там не йдеться, що фаст-трек пов'язаний з тим, що ми віддаємо частину своїх територій. Ми сьогодні зустрічаємось цілий день, тобто до 4 липня я з цією інформацією не знайомий. У будь-якому випадку під час перемовин в Абу-Дабі, а також у Швейцарії, сторони України й Америки порушували питання, що є бажання і бачення з боку США закінчити цю війну якнайшвидше", - додав президент.
Що передувало?
- Раніше агенство Bloomberg з посиланням на власних співрозмовників написало, що президент США Дональд Трамп хоче укласти мирну угоду між Україною та Росією до 4 липня –– до Дня Незалежності Штатів. Офіційного підтвердження цьому не було.
- Видання CNN повідомляло, що Трамп хоче влаштувати велику церемонію із підписанням мирної угоди між Україною та РФ.
Нікого не нагадує?
По-перше : Масштаб оборони ворога. Росіяни набудували ..ліній Суровікіна'' на сотні кілометрів із мінними полями глибиною в кілометри - їх неможливо проковтнути за одну обідню перерву. По друге: Логістичне пекло: Навіть якщо Захід дасть усю техніку світу завтра, її освоєння, доставка до нуля та злагодження підрозділів займає місяці, а не тижні.
По трете: Ресурсний голод. Дефіцит снарядів і техніки не зникає від ,,підтримки ініціатив'' і гучних заяв. Залізо приїжджає в окопи значно повільніше, ніж народжуються цитати в офісах.
В четверте: Фактор ..м'яса'': Агресор готовий спалювати по тисячі солдатів на день заради чергової посадки - таку інерційну машину смерті неможливо зупинити ..хотєлками'' до американського свята.....
По п'яте :Відсутність стратегічного зламу. Станом на зараз жодна зі сторін не має такої переваги, яка б дозволила за 120 днів примусити іншу сторону до повної капітуляції без дива.....
І головний підсумок цього цирку: Війна - це не тендер на будівництво дороги, де можна підрихтувати дати до приїзду комісії. Це кров, метал і час. Заявляти про закінчення війни 4 липня - це все одно що обіцяти підлітку вилікувати його перелом за три хвилини, бо тому ,,так дуже хочеться встигнути на дискотеку''.Це не просто дитячий садок, це цинічне ігнорування реальної ціни кожного кілометра, яку платять ті, хто сидить у багнюці, а не перед мікрофоном......