Європейські розвідки не вірять у мирну угоду з РФ у 2026 році, - Reuters

Керівники п’яти європейських розвідувальних служб песимістично оцінюють перспективи досягнення мирної угоди між Україною та Росією у 2026 році, попри заяви президента США Дональда Трампа про наближення домовленостей.

Як повідомляє Reuters, топпосадовці розвідок на умовах анонімності заявили, що Москва не зацікавлена у швидкому завершенні війни.

Четверо співрозмовників вважають, що Росія використовує переговори зі США, щоб домогтися послаблення санкцій і укладення вигідних бізнес-угод. Один із керівників назвав останній раунд перемовин у Женеві "театром".

"Росія не прагне укласти мирну угоду. Вона прагне досягти своїх стратегічних цілей, і вони не змінилися", - наголосив один із представників розвідки.

Серед таких цілей називають усунення президента України Володимира Зеленського та перетворення України на "нейтральну" буферну зону між Росією і Заходом.

Розбіжності з позицією Білого дому

Заяви європейських розвідників свідчать про суттєву різницю в оцінках між європейськими столицями та Білим домом. За даними України, адміністрація Трампа прагне досягти угоди до червня - перед проміжними виборами до Конгресу США в листопаді.

Водночас, за словами одного з керівників спецслужб, економіка Росії "не перебуває на межі краху", а отже Москва не відчуває потреби у швидкому мирі.

Інший співрозмовник припустив, що навіть повний контроль над Донецькою областю не забезпечить Кремлю головної мети - зміни прозахідного уряду в Києві.

Третій представник розвідки назвав помилковою думку про те, що поступка України щодо Донеччини автоматично призведе до швидкої мирної угоди.

Також висловлюється занепокоєння "обмеженим" рівнем переговорних навичок із Росією в Західній Європі, попри позицію Києва про необхідність активної ролі європейської сторони у перемовинах.