До 6 тисяч військових КНДР загинули або поранені у війні проти України, - розвідка Сеула
Близько 6 тисяч північнокорейських військових загинули або зазнали поранень під час участі у війні Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yonhap із посиланням на дані Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS).
Скільки північнокорейських військових у Курській області
За даними розвідувального агентства, близько 10 000 північнокорейських бойових військових та 1 000 інженерних солдатів наразі розгорнуті в Курській області Росії для підтримки війни Москви проти України.
Втрати серед північнокорейських військових
- Також у NIS оцінюють, що 6 000 північнокорейських солдатів загинули або зазнали поранень на війні.
- У розвідці додали, що близько 1 100 військових та інженерів, які повернулися до КНДР минулого грудня, можуть бути знову відправлені на війну.
Наслідки участі у війні для північнокорейських військових
"Незважаючи на 6 000 втрат, північнокорейські військові досягли результатів у отриманні сучасної бойової тактики та даних на полі бою, а також у модернізації своїх систем озброєння за технічної допомоги Росії", – заявили у NIS.
Розвідка також зазначила, що Пхеньян створив новий департамент з безпілотних літальних апаратів та прискорює зусилля зі створення системи, здатної розробляти та масово виробляти дрони.
