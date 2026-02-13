До 6 тисяч військових КНДР загинули або поранені у війні проти України, - розвідка Сеула

ЗСУ взяли в полон КНДРівців

Близько 6 тисяч північнокорейських військових загинули або зазнали поранень під час участі у війні Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yonhap із посиланням на дані Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS).

Скільки північнокорейських військових у Курській області 

За даними розвідувального агентства, близько 10 000 північнокорейських бойових військових та 1 000 інженерних солдатів наразі розгорнуті в Курській області Росії для підтримки війни Москви проти України.

Втрати серед північнокорейських військових

  • Також у NIS оцінюють, що 6 000 північнокорейських солдатів загинули або зазнали поранень на війні.
  • У розвідці додали, що близько 1 100 військових та інженерів, які повернулися до КНДР минулого грудня, можуть бути знову відправлені на війну.

Наслідки участі у війні для північнокорейських військових

"Незважаючи на 6 000 втрат, північнокорейські військові досягли результатів у отриманні сучасної бойової тактики та даних на полі бою, а також у модернізації своїх систем озброєння за технічної допомоги Росії", – заявили у NIS.

Розвідка також зазначила, що Пхеньян створив новий департамент з безпілотних літальних апаратів та прискорює зусилля зі створення системи, здатної розробляти та масово виробляти дрони.

Мдя, сосед Ю.Кореи усиливается за счёт опыта в Украине, а она не хочет поставлять нам летальное оружие... Логично, чо.
13.02.2026 10:56 Відповісти
Ну...мы с южнокорейскими военными специалистами за каким-то хреном делимся опытом, пускаем на некоторые позиции и тд, хотя нам оттуда вроде как никакой помощи не идет.
13.02.2026 10:59 Відповісти
А хто його знає? Ми можемо буть не "в курсі"... Болгарія, он, "не давала", "не давала", а потім виявилося, що значні маси снарядів з Болгарії, були передані в Польщу, а потім з"явилися в Україні... Можливо, і тут така історія?
13.02.2026 11:48 Відповісти
Хорошо если так, конечно.
13.02.2026 16:28 Відповісти
 
 