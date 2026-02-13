РУС
Около 6 тысяч военных КНДР погибли или ранены в войне против Украины, - разведка Сеула

ВСУ взяли в плен КНДРовцев

Около 6 тысяч северокорейских военных погибли или получили ранения во время участия в войне России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS).

Сколько северокорейских военных в Курской области 

По данным разведывательного агентства, около 10 000 северокорейских боевых военных и 1 000 инженерных солдат в настоящее время развернуты в Курской области России для поддержки войны Москвы против Украины.

Потери среди северокорейских военных

  • Также в NIS оценивают, что 6 000 северокорейских солдат погибли или получили ранения на войне.
  • В разведке добавили, что около 1 100 военных и инженеров, которые вернулись в КНДР в декабре прошлого года, могут быть снова отправлены на войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудничество РФ и КНДР "токсично" для Европы из-за войны против Украины и обмена вооружениями, - глава МИД Нидерландов ван Вил

Последствия участия в войне для северокорейских военных

"Несмотря на 6 000 потерь, северокорейские военные достигли результатов в получении современной боевой тактики и данных на поле боя, а также в модернизации своих систем вооружения при технической помощи России", - заявили в NIS.

Разведка также отметила, что Пхеньян создал новый департамент по беспилотным летательным аппаратам и ускоряет усилия по созданию системы, способной разрабатывать и массово производить дроны.

Читайте также: В КНДР солдат учат подрывать себя, чтобы не сдаться ВСУ, - СМИ

