Сотрудничество РФ и КНДР "токсично" для Европы из-за войны против Украины и обмена вооружениями, - глава МИД Нидерландов ван Вил

Министр объединения Южной Кореи Чун Дон Ён заявил, что переговоры о прекращении российско-украинской войны напрямую связаны с вопросом мира и стабильности на Корейском полуострове.

Об этом он сказал во время переговоров в Сеуле с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Вилом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

Чун отметил, что нынешние мирные переговоры между Украиной и Россией имеют более широкое международное измерение, и попросил Нидерланды высказываться на международной арене в пользу мира и стабильности на Корейском полуострове.

Глава МИД Нидерландов, со своей стороны, подчеркнул, что участие Северной Кореи в войне против Украины превратило угрозы со стороны режима Ким Чен Ына в вызов не только для Южной Кореи, но и для европейских стран.

Он назвал военный союз России и КНДР "токсичным" и наносящим ущерб европейской безопасности из-за участия северокорейских военных в войне и поставок вооружений Москве в обмен на военную помощь со стороны РФ.