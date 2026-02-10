РУС
Сотрудничество РФ и КНДР "токсично" для Европы из-за войны против Украины и обмена вооружениями, - глава МИД Нидерландов ван Вил

КНДР

Министр объединения Южной Кореи Чун Дон Ён заявил, что переговоры о прекращении российско-украинской войны напрямую связаны с вопросом мира и стабильности на Корейском полуострове.

Об этом он сказал во время переговоров в Сеуле с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Вилом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

Чун отметил, что нынешние мирные переговоры между Украиной и Россией имеют более широкое международное измерение, и попросил Нидерланды высказываться на международной арене в пользу мира и стабильности на Корейском полуострове.

Глава МИД Нидерландов, со своей стороны, подчеркнул, что участие Северной Кореи в войне против Украины превратило угрозы со стороны режима Ким Чен Ына в вызов не только для Южной Кореи, но и для европейских стран.

Он назвал военный союз России и КНДР "токсичным" и наносящим ущерб европейской безопасности из-за участия северокорейских военных в войне и поставок вооружений Москве в обмен на военную помощь со стороны РФ.

КНДР (1311) россия (98978) война в Украине (7702)
І? Якісь дії у відповідь він озвучив, окрім свого пук-пук-срень в бочку?
10.02.2026 15:36 Ответить
Співпраця РФ та КНДР "токсична" і для Китайців - будуть мати ядерного озлобленого сусіда з пончиком-диктатором.
10.02.2026 15:37 Ответить
КНДР це проксі китайців. і саме китайці вирішують є пончик чи нема пончика
10.02.2026 16:21 Ответить
За допомогою кремля, пончик виліз від китайської залежності.
10.02.2026 17:55 Ответить
тобто зараз кремль забеспечує поставки північнокорейського амфітоміну по усьому світу?... ваша заява схожа на те що заявити що ваше ліве вухо вийшло з залежності від вас за допомгою правого
10.02.2026 19:04 Ответить
То ініціюйте санкції і проти Китаю!
10.02.2026 15:39 Ответить
Оце коли я читаю шо ота клоака чучхе мае у назві -Народна та Демократична, то мені так смішно, майже як номер блазня Zе з грою пісюном на роялю після якого довбні обрали його президентом.
10.02.2026 16:02 Ответить
Ким чин ин у Європі навчався, не здивуюся якщо ЄС самі торгують з кндр активно.
10.02.2026 17:22 Ответить
 
 