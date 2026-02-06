Экипажи бригады "АХИЛЛЕС" поразили северокорейскую САУ M1989 "Koksan" на Луганщине. ВИДЕО

Силы обороны Украины уничтожают редкие образцы вооружения, которые Пхеньян передал в помощь российскому агрессору. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры успешного поражения мощной северокорейской артиллерийской установки "Коксан" (M1989 Koksan).

Вражескую технику обнаружили и атаковали экипажи 429-й отдельной бригады беспилотных систем (ББС) "АХИЛЛЕС".

Детали уничтожения цели:

Позиционное районирование: САУ вела огонь в направлении Купянска, находясь на огневой позиции на временно оккупированной территории Луганской области.

Эффективная разведка: Несмотря на попытки врага маскировать дефицитную артиллерию, аэроразведчики "АХИЛЛЕСА" вовремя обнаружили установку после осуществления ею очередного залпа.

Точное поражение: Благодаря мастерству операторов дронов, по северокорейскому "монстру" были нанесены точные удары, которые привели к выводу техники из строя.

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Появление "Коксанов" на фронте свидетельствует о глубокой зависимости Кремля от поставок из КНДР, однако украинские беспилотные системы доказывают, что любая "аналоговнетная" техника уязвима для современных средств поражения.

"Экипажи 429 бригады ББС "АХИЛЛЕС" поразили северокорейскую САУ "Коксан". Она пыталась терроризировать Купянск из Луганской области, но теперь ее боевой путь завершен. Продолжаем выжигать оккупантов и их союзников", - отмечается в комментарии.

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