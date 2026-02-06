Екіпажі бригади "АХІЛЛЕС" уразили північнокорейську САУ M1989 "Koksan" на Луганщині. ВIДЕО

Сили оборони України знищують рідкісні зразки озброєння, які Пхеньян передав на допомогу російському агресору. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися кадри успішного ураження потужної північнокорейської артилерійської установки "Коксан" (M1989 Koksan).

Ворожу техніку виявили та атакували екіпажі 429-ї окремої бригади безпілотних систем (ББС) "АХІЛЛЕС".

Деталі знищення цілі:

Позиційне районування: САУ вела вогонь у напрямку Купʼянська, перебуваючи на вогневій позиції на тимчасово окупованій території Луганської області.

Ефективна розвідка: Незважаючи на спроби ворога маскувати дефіцитну артилерію, аеророзвідники "АХІЛЛЕСА" вчасно виявили установку після здійснення нею чергового залпу.

Точне ураження: Завдяки майстерності операторів дронів, по північнокорейському "монстру" було завдано влучних ударів, які призвели до виведення техніки з ладу.

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Поява "Коксанів" на фронті свідчить про глибоку залежність Кремля від поставок з КНДР, проте українські безпілотні системи доводять, що будь-яка "аналоговнєтна" техніка є вразливою для сучасних засобів ураження.

"Екіпажі 429 бригади ББС "АХІЛЛЕС" уразили північнокорейську САУ "Коксан". Вона намагалася кошмарити Купʼянськ з Луганщини, але тепер її бойовий шлях завершено. Продовжуємо випалювати окупантів та їхніх союзників", - зазначається у коментарі.

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