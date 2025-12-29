Затонуле рік тому судно тіньового флоту РФ "Ursa Major" перевозило ядерні реактори для КНДР, - ЗМІ

Російський суховантаж Ursa Major, що затонув у 2024 році за 110 км від міста Картахена, перевозив два ядерні реактори для Північної Кореї.

Про це пише іспанське видання La Verdad, передає Цензор.НЕТ.

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23 грудня 2024 року судно Ursa Major з тіньового флоту РФ затонуло в міжнародних водах між Іспанією й Алжиром після серії вибухів у машинному відділенні. Тоді двоє членів екіпажу зникли безвісти, 14 було врятовано.

Ursa Major вийшло із Санкт-Петербурга, на Балтійському морі 11 грудня 2024 року й мало прибути до Владивостока на узбережжі Тихого океану 22 січня.

Корабель був завантажений портовими кранами вагою по 380 тонн, необхідними для розширення термінала у Владивостоці, і 45-тонними кришками люків для нових криголамів.

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Ядерні реактори

Під час розслідування було виявлено два незадекларовані контейнери по 65 тонн кожен, які пізніше ідентифікували як кришки ядерних реакторів ВМ-4СГ.

Фото з дронів показали також труби охолодження й інші компоненти системи реакторів. Чи містили вони ядерне паливо – невідомо, але вважається, що ні.

Розслідування іспанської влади вказують на те, що пунктом призначення вантажу було північнокорейське портове місто Расон, лише за кілька кілометрів від російського кордону та Владивостока.

Це місто сполучене залізницею з прикордонним містом Хасан. Його портова інфраструктура вважається "ненадійною", тому для розвантаження важких компонентів, таких як ядерні реактори, необхідно використовувати спеціалізовані крани, такі як крани Liebherr, які й перевозив суховантаж Ursa Major.

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У перших числах січня російське океанографічне судно "Янтарь", що використовується російськими збройними силами для розвідки у водах, контрольованих НАТО, перемістилося із сусідньої алжирської якірної стоянки до місця затоплення.

Припускають, що воно розгорнуло деякі зі своїх підводних човнів, здатних досягати глибини до 6000 метрів, щоб перевірити, чи не залишилося на дні слідів конфіденційного вантажу торгового судна.

Зазначимо, що Ursa Major ("Велика Ведмедиця") завдовжки 142 метри й водотоннажністю 16 335 тонн було одним із флагманських суден компанії "Оборонлогістика". Це дочірня компанія Міністерства оборони Росії, призначена єдиним постачальником російських вантажів до Криму, Калінінградського анклаву, Арктики й Курильських островів.

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